淡路島西海岸の劇場＆レストラン「青海波-SEIKAIHA-」内にある劇場「波乗亭」では、5月5日のこどもの日にあわせ、小中高生を無料でご招待する『こどもの日無料招待デー』を、5月2日（土）から5日（火・祝）までの4日間限定で実施いたします。 URL：https://awaji-seikaiha.com/naminoritei/

本イベントでは、宝塚歌劇団出身で数々の舞台演出を手掛ける謝珠栄氏によるオリジナル公演『瑠璃の音色～地球My Mother～』を上演。水、光、大地など自然が育んだ音が、やがて人々の祈りや暮らし、文化となり音楽や舞踊へと昇華してきた歴史を、世界各国の音楽と舞踊で描き出す60分間のレビューショー（※）をお楽しみいただけます。 通常、小中高生は2,000円の公演料が必要なところ、本期間中は、無料で観劇可能。さらに、未就学児も無料でご入場いただけるため、家族で気軽に“本物の舞台芸術”に触れられる貴重な機会です。 また、5月4日(月・祝)、5日(火・祝)には、公演後に舞台上での特別体験を実施。実際のセットや照明の中で楽しめるラテンダンスやタンバリンのワークショップなど、子どもたちが体を動かしながら参加できるプログラムを開催。 このゴールデンウィークは淡路島の劇場で、音楽で旅する世界旅行へ出かけてみませんか？ （※）歌やダンス、寸劇などを組み合わせた舞台芸能で華麗な装置や衣装、群舞などが特徴のショー形式の公演

■劇場 波乗亭『こどもの日無料招待デー』概要

日時： 5月2日（土）～5月5日（火・祝） 内容： 小中高生は公演料2,000円のところ、無料でご入場可能 ※未就学児の方も無料 備考： 2日間限定で下記ワークショップを開催 ① ラテンダンスを体験してみよう 日程：5月4日（月・祝） 時間：公演終了後 15：00～15：30 ② タンバリンでステージに上がってみよう 日程：5月5日（火・祝） 時間：公演終了後 15：00～15：30

【参考】劇場 波乗亭『瑠璃の音色～地球My Mother～』

日時： 4月29日（水・祝）、30日（木）、5月2日（土）～５日（火・祝）、8日（金）～10日（日）、16日（土）、17日（日） 各回14：00開演（13：30開場） 出演： 坂元健児氏（4月29日、30日、5月2日～4日、10日、16日、17日） 宮崎県出身。劇団四季では「ライオンキング」初代シンバ役として人気を博し退団後はその歌唱力と類い稀な身体能力を活かし、「レ・ミゼラブル」「ミス・サイゴン」「ルドルフ・ザ・ラストキス」を始め数多くのミュージカルに出演。定期的にライブも開催しており、2016年には乃木坂46の楽曲『命の真実』で当時のメンバー生田絵梨花とデュエットでLIVEにも参加、話題を集める 友石竜也氏（5月5日、5月9日） 兵庫県出身。劇団四季入団１年目に「ライオンキング」シンバ役を射止め通算1200回出演。『アイーダ』ラダメス役のほか、『リトルマーメイド』にも出演。退団後は『グランドホテル』『キンキーブーツ』『チキチキバンバン』『FLAGLIATHE MUSICAL』『ガイズ＆ドールズ』などに出演。『代々木アニメーション学院 銀河劇場アカデミー』特別講師 ／石坂光／木村くるみ／山根千緒里／原萌々花／長岡美地留／吉田梨乃／榮なつき／倉智太朗／エレーナ・グラドコフスカヤ／喜連麻衣（ヴァイオリン）／佐藤碧美（フルート） ＜作・演出・振付 謝珠栄氏> 57期生として宝塚歌劇団に首席入団。退団後はアメリカに留学。帰国後斬新な振付で劇団四季・宝塚歌劇団・東宝などのミュージカルや映画・TVの各分野で 幅広く活躍し、1990年より本格的に演出家へと転向する。1985年にTSミュージカルファンデーションを設立。以後演出、振付、企画でオリジナル作品を作り 続け芸術選奨文部大臣新人賞、読売演劇大賞はじめ多数の受賞歴を持つ 曲目： ボラーレ（イタリア）や、Sway（キューバ）など計15曲 料金： 一般／4,000円、小中高生／2,000円（税込）※未就学児入場無料 会場： 劇場「波乗亭」（兵庫県淡路市野島大川70） 予約： teket（https://teket.jp/6095/63530） 問合わせ： 青海波（株式会社パソナグループ運営） TEL 0799-70-9020（11：00～18：00 ※木曜定休）

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