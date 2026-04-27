自然遊びとピクニックが楽しめる公園イベント「はらっぱワンデイトリップ」と、地域最大級ハンドメイドイベント「みんなデパート」のコラボレーションが決定！ ハンドメイドグッズ、ワークショップ、キッチンカー、ステージと、60を超えるブースがこどもの広場に広がります。 お買い物はもちろん、ワークショップに参加したり、キッチンカーでおいしいものを食べながらステージを見て休憩したり、楽しみ方はいろいろ。 大規模花壇では、小学生が対象の穴掘り大会「第5回モグランプリ」や、小さなお子さまも楽しめる「土遊びコーナー」があるので、子どもたちも思いっきり遊べます。 小さなお子さまから大人の方まで、みんなで楽しめるイベントです。 ゴールデンウィーク明けの土曜日は、小金井公園こどもの広場へ遊びに来てください！

1. 開催概要

■日程

2026年5月9日（土）10：00～16：00 ※雨天中止、順延なし

■会場

都立小金井公園「こどもの広場」

■入場料

無料（一部コンテンツは有料）

【5/9(土)開催】「はらっぱワンデイトリップwithみんなデパート」のお知らせ

2. 公園ならではの自然体験「はらっぱワンデイトリップ」

https://www.tokyo-park.or.jp/park/koganei/news/2026/5_9_with.html

子どもたちが主役！土にまみれて遊び尽くす人気コンテンツを用意しています。

■第5回モグランプリ

小学生が対象の穴掘り大会です。掘った穴の深さで競います。 モグラになって掘りまくろう！ 1回目 11：00～ （整理券配布 10：30～） 2回目 13：30～ （整理券配布 13：00～）

■土遊びコーナー

ヒマワリが咲く前の花壇で土遊びを楽しもう！ 作ったどろだんごを「どろだんごっこ」コーナーに並べて飾ったり、お城を作ったり、土遊び・泥遊びを思いっきり楽しんでください。 ※着替えの持参をおすすめします。

■楽市楽座のワークショップ＆ハンドメイド

楽市楽座は、地域の皆さんの「やってみたい」を、公園や地域の魅力に変えるプロジェクトです。 出店者紹介：できた！（複数の作家さんの合同出店です。）

■楽市楽座のカフェコーナー

【 出店者紹介 】 そらcafe（クレープ） 猫と魔法のランプ（コーヒー） happily pottery（ピザ） 和風ジェラートおかじ（ジェラート） ※天候等により出店内容が変更または中止となる場合があります。

3. 地域最大級のマーケット「みんなデパート」

地域最大級のハンドメイドイベントです！ ハンドメイド雑貨に食べ物、音楽と、55ブースが集います。 素敵な作品や作家さんとの一期一会の出会いを楽しんでください♪ ■ワークショップフロア（23ブース）：自分だけの作品作りを体験。 ■ハンドメイドフロア（16ブース）：世界に一つだけの雑貨やアクセサリー。 ■レストラン街（13ブース）：お腹を満たす多彩なキッチンカーが集結。 ■ステージ（5パフォーマンス）：心地よい音楽やパフォーマンスで会場を彩ります。 ※プログラムが変更になる場合があります。

4. ご来場にあたってのお願い

https://minnadepart.localinfo.jp/

・ゴミは各自お持ち帰りいただくか、ご購入いただいた店舗にお戻しください。 ・迷子にならないよう、お子さまから目を離さないでください。 サービスセンターで迷子札をお渡ししておりますのでご活用ください。 ・エコバックの持参にご協力ください。 ・関係車両が園内を通行することがあります。周囲に気をつけてお楽しみください。 ・気象災害等により、イベントや一部サービスを中止・休止・変更することがあります。 ご来園前に小金井公園公式HPおよび、X(旧Twitter)にて最新情報をご確認ください。

5. お問合せ先

小金井公園サービスセンター 住所：東京都小金井市関野町1-13-1 電話：042-385-5611（8：30～17：30）

小金井公園について

小金井公園は、小金井市・小平市・西東京市・武蔵野市の4市にまたがる広大な都立公園です。園内には、開放感のある広場や桜の園、武蔵野の面影を残す雑木林が広がるとともに、遊具やスポーツ施設も充実しており、散策や自然観察、遊び、健康づくりなど、思い思いに楽しめます。さらに、災害発生時には大規模救出救助活動拠点として機能する防災公園の役割も担い、日常の憩いの場であるとともに、地域の安全・安心を支える存在でもあります。

【アクセス】

・JR中央線「武蔵小金井駅」から 西武バス「小金井公園西口」下車 ・JR中央線「東小金井駅」から CoCoバス「小金井公園入口」下車 ・西武新宿線「花小金井駅」から 西武バス「小金井公園西口」下車 ※駐車場台数には限りがありますので、公共交通機関をご利用ください。

https://www.tokyo-park.or.jp/park/koganei/index.html https://x.com/ParksKoganei