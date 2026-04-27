最年少ラウンドガールのMIUが、2026年4月30日(木)にベルーナドームで開催される「2026 パーソル パシフィック・リーグ公式戦 ミクチャDAY」埼玉西武ライオンズ vs 北海道日本ハムファイターズ戦にて、ファーストピッチ(始球式)に登場します。

当日は、球場外ののぼりや大型布看板、球場内のミクチャブース大型看板、Lビジョン、来場者配布チラシ、MC出演など、ベルーナドーム内外でMIUを起用した多彩な展開が予定されています。





MIU｜史上最年少ラウンドガール





なお、本イベント内容は埼玉西武ライオンズ公式サイトにおいても発表されており、MIUの始球式登壇および球場内外での展開についても案内されています。





当日は、18:00のプレイボールに先駆けMIUが一球に想いを込めてマウンドに立ちます。





さらに本試合では、MIUが球場内外のさまざまな場所に登場しベルーナドーム全体を彩ります。





球場外では

・15本の「のぼり」

・大型の「布看板」





球場内では

・ミクチャブースでの大型看板

・Lビジョン(LEDパネル)への掲載

・来場者配布チラシ(メインビジュアル掲載)

・当日のMC出演





など、多面的な展開が予定されています。





また、MIUはこれまで最年少ラウンドガールとして活躍しその存在感と表現力で注目を集めてきました。今回の始球式登壇は、さらなる飛躍の場となります。





埼玉西武ライオンズのチームカラーである「レジェンド・ブルー」とMIUのミクチャでの推しマークである「ブルーハート」。





同じ“青”で繋がるこの日、会場は一体感に包まれ、特別な空間を創り出します。









■MIU コメント

「このような素晴らしい舞台で始球式を務めさせていただけること、本当に嬉しく思います。西武ライオンズの“レジェンド・ブルー”と、私の“ブルーハート”が重なる特別な日。会場にいる皆さんの心に届く一球を、全力で投げます。」





MIU｜全力笑顔





■イベント概要

イベント名： 2026 パーソル パシフィック・リーグ公式戦 ミクチャDAY

対戦カード： 埼玉西武ライオンズ vs 北海道日本ハムファイターズ

開催日 ： 2026年4月30日(木)

会場 ： ベルーナドーム

開場 ： 16：00

試合開始 ： 18：00