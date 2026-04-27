Fox ESS、住宅用エネルギー貯蔵で世界第1位に

中国・温州、2026年4月24日 /PRNewswire/ -- 再生可能エネルギーソリューションの世界的リーダーであるFox ESSは、S&P Global Energyの住宅用エネルギー貯蔵市場トラッカーにおける出荷量（MWh）に基づき、2025年の世界住宅用エネルギー貯蔵プロバイダーランキングで第1位に選ばれました。



Fox ESS Ranks No. 1 Globally in Residential Energy Storage



同レポートでは、Fox ESSはドイツと英国でも第1位に選ばれており、主要市場における同社の勢いと販売網の拡大を強調しています。

2024年と比較して、Fox ESSの世界市場シェアは2025年に50%増加し、急成長する住宅用蓄電分野での同社の地位がさらに強化されました。同社は国際的な事業規模の拡大を続けており、従業員数は2024年末から全世界で倍増しています。2026年4月現在、Fox ESSは全世界で5,000人以上を雇用しており、オーストラリアのシドニーをはじめとする新オフィスの開設を通じて、現地でのサポート体制を強化しています。

「この目覚ましい成果を大変喜ばしく思います。これは、イノベーションと製品の品質、そして世界中の家庭にクリーンかつ信頼できるエネルギーを提供するという当社のコミットメントを反映するものです」と、Fox ESSのCEOであるMichael Zhu氏は述べます。「私たちは、家庭や企業がエネルギー自立へと向かうのを支援するソリューションを提供するため、これからも限界に挑戦し続けていきます。」

特筆すべきは、Fox ESSがスポーツ界のチャンピオンの支持と権威ある団体からの表彰を組み合わせた「Champion's Choice」キャンペーンを世界規模で展開していることです。同社は昨年12月、最初の開催地となったオーストラリアで、オリンピック5冠王であるIan Thorpe氏と契約を締結しました。このキャンペーンは、顧客やパートナーにより大きな価値を提供するというFox ESSの意欲を象徴するものです。

Fox ESSは、顧客やパートナーとの長期的な信頼関係の構築に尽力しています。同社は、すべての製品が最高水準を確実に満たすようにするための厳格な品質管理プロセスを採用し、安定した性能を発揮するように設計された、信頼性が高く高品質なエネルギー貯蔵システムを提供しています。

Fox ESSは、設置業者およびエンドユーザーのニーズに応えるソリューションを開発しています。研究開発への継続的な投資により、同社は進化する市場のニーズを先取りし、設置業者がより効率的に作業できるよう支援するとともに、住宅所有者がエネルギー転換を進め、電気料金を削減できるよう支援しています。

400名以上の研究開発専門家チームを擁するFox ESSは、輸送、設置、および日常的な使用を容易にするために製品設計を改良し続けています。また、AIを搭載したFoxCloudアプリでは、エネルギー管理がより直感的なものとなっています。家庭のエネルギー消費量の監視と制御、スマートデバイスの管理、詳細な発電量と使用状況データの追跡が単一の統合プラットフォーム上で可能になり、ユーザーにより大きな安心感を提供します。

（日本語リリース：クライアント提供）

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