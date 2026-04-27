Tech GAC、グローバルパートナーと手を携え、世界展開の「高速車線」へ前進

中国・広州、2026年4月25日 /PRNewswire/ -- GACは4月22日、「前進し、ともに勝利する（Driving Forward, Winning Together）」をテーマに、広州で2026年GAC INTERNATIONALパートナーカンファレンス（2026 GAC INTERNATIONAL Partner Conference）を開催しました。87の国と地域から700を超える販売店および業界パートナーが集まった今回の会合は、例年とは異なり、ビジネスカンファレンスというよりも本格的なテクノロジーショーケースの様相を呈しました。広州到着時にゲストを出迎えたヒューマノイドロボットのコンシェルジュから、ロボットによる獅子舞や光に彩られたオペラの演者が登場したガラディナー、さらには空飛ぶ車、ロボットバリスタ、AI書道に焦点を当てたインタラクティブ展示に至るまで、GACはグローバルパートナーに向けて明確なメッセージを発信しています。グローバル展開は、もはや自動車を販売することだけではありません。それは、テクノロジーとエコシステムイノベーションを原動力とするデュアルエンジン戦略を通じて、グローバル競争力を根本的に再構築することです。





GAC Group社長の Xia Xianqing、GAC Group副社長兼GAC INTERNATIONAL会長のJack Chen、GAC INTERNATIONAL社長のWei Haigang、GAC Design Institute最高デザイン責任者兼所長のZhang Fanを含む経営幹部は、グローバルパートナーとともに今後に向けた共通の道筋を描き、「断固たる行動でキャンペーンを開始する（start the campaign with decisive action）」という共同の決意を固め、GACのグローバル展開を全面的に加速するよう力強く呼びかけました。

販売店による共有セッションでは、サウジアラビア、タイ、香港（中国）の優れた販売店代表が相次いで登壇し、それぞれ異なる市場の視点から、GACとともに市場を拡大してきた実践的な経験を共有しました。それぞれのストーリーは、相互信頼と成功の共有に基づいて築かれた協力関係の深さを鮮やかに示すものでした。

カンファレンスでは、過去1年間に販売実績、顧客サービス、市場プロモーションで卓越した成果を上げた販売店チームおよび個人を表彰する盛大な授賞式も行われました。努力を重ねる人々を称え、夢を追い求める人々に拍手を送ることで、GACはグローバルパートナーの尽力と献身に心からの感謝を示しました。

カンファレンス期間中、グローバルパートナーはGACの複数の注目モデルや最先端技術の展示ゾーンも体験しました。スマートコックピットから陸空統合技術マトリックスに至るまで、パートナーはGACの製品力と技術力に対する理解を深め、GACブランドと手を携えて前進することへの自信をさらに強めました。

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（日本語リリース：クライアント提供）

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