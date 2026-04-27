家族のために、より良い未来へ！CHERYの新たな価値提案、AutoChina2026で世界初公開

北京、2026年4月25日 /PRNewswire/ -- CHERYは4月24日、世界の自動車業界から注目を集める世界的な自動車展示会AutoChina2026において、世界の自動車業界と消費者に向けて、新たな価値提案「家族のために（For Family）」を正式に発表しました。同時に、同社は2030年までに世界の1,000万世帯にサービスを提供するという明確な戦略的ビジョンを発表し、著名な「グローバルブランド」から責任ある「グローバルシチズン」への重要な戦略的アップグレードを完了しました。

CHERYブランドの最高経営責任者（CEO）であるJeff ZHANGは、イベントで自身の考えを述べ、「家族のために（For Family）は単なるスローガンではありません。信頼できる品質と細やかな配慮が行き届いたテクノロジーを通じて、あらゆる旅の安心と喜びを守るという約束です」と語りました。この誠実な宣言は、今年のモーターショーで最も温かく心を打つブランド表現となり、会場の来場者から称賛を集めました。



Jeff Zhang, CEO of the CHERY Brand, unveiled the brand’s new slogan, “For Family.”



世界の自動車市場で23年にわたりたゆまぬ努力と深耕を続けてきた結果、CHERYの事業展開は世界120以上の国と地域に広がり、高品質な製品とサービスで世界の450万を超える家庭にサービスを提供しています。平均すると、世界のどこかで毎分1世帯が当社の製品を選んでおり、当社ブランドに対するユーザーの信頼を示しています。こうした家庭により良いサービスを提供するため、当社は8か所の研究開発センター、36か所の生産拠点、2,000を超える販売店、1,800を超えるサービスセンターを含む包括的なグローバルネットワークを構築し、「その地に根付き、その地のために、その地の一員となる（In somewhere, For somewhere, Be somewhere）」という地域密着型の発展理念を実践して、地域社会との相互利益、共生、共栄の実現を目指しています。

「家族のために（For Family）」という価値提案は、「妥協のない安全を今こそすべての人に（Uncompromising Safety Now for Everyone）」をはじめとする3つの平等を柱としています。具体的には、「空間の平等（Space Equality）」と「テクノロジーの平等（Technology Equality）」も掲げ、世界の家庭に高品質で手の届きやすいモビリティソリューションを提供します。今回のモーターショーで初公開されたTIGGO Vは、まさにこの価値提案を具体化したものです。1年前のCHERY FAMILY CAREサービスブランドの正式発表から、今回の新たな価値提案「家族のために（For Family）」の発表に至るまで、CHERYは強力な包括的システム能力を生かし、世界の何億もの家庭とともに、より良い新たな未来へと歩みを進めています。

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





PR Newswire

1954年に設立された世界初の米国広報通信社です。配信ネットワークで全世界をカバーしています。Cision Ltd.の子会社として、Cisionクラウドベースコミュニケーション製品、世界最大のマルチチャネル、多文化コンテンツ普及ネットワークと包括的なワークフローツールおよびプラットフォームを組み合わせることで、様々な組織のストーリーを支えています。www.prnasia.com