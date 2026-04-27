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バイクの「ヤマハ」と人気ゲームタイトル『ゼンレスゾーンゼロ』がコラボレーション実現
今回のコラボレーションは、HoYoverseが、ヤマハのモーターサイクルと「ビリー・キッド」との親和性を感じたことをきっかけに実現しました。
コラボレーションのスローガンは「Ride Like a Hero」。
最新機能を備えながら1980年代レーシングバイクをリスペクトしたスタイリングを持つ「XSR900 GP」をベースに、「スターライト・ビリー」のストリート感やエネルギッシュな印象を融合したデザインを展開。リアルとバーチャルの垣根を越えて、エキサイティングなスタイルを表現します。
■コラボレーション概要
１．「スターライト・ビリー×XSR900GP」コラボレーションのキービジュアルの紹介
※本記事にて公開済み
２．今後予定している「オフラインイベント」にて、キービジュアルを使ったコラボレーショングッズの無料配布
※イベント情報は確定次第、アナウンスいたします。
※グッズ内容は、イベント本番までお待ちください。数量なくなり次第終了となります。
３．今後予定している「オフラインイベント」にて、コラボレーションモデル（実車）の展示
※イベント情報は確定次第、アナウンスいたします。
※デザインは、イベント本番までお待ちください。
※注意：本コラボレーションでは、ゲーム内でのコラボレーションはございませんので、ご注意ください。
本件に関するお問合わせ先
ブランド推進部企画推進グループ
0538-37-1759
関連リンク
・YouTube Community：『ゼンレスゾーンゼロ』Ver.2.8予告番組
https://www.youtube.com/@ZZZ_JP/posts
・『ゼンレスゾーンゼロ』公式サイト
https://zenless.hoyoverse.com/ja-jp/main
・XSR900GP製品サイト
https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/lineup/xsr900gp/