バイクの「ヤマハ」と人気ゲームタイトル『ゼンレスゾーンゼロ』がコラボレーション実現

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「スターライト・ビリー×XSR900GP」キービジュアル









モーターサイクルやマリン事業などを展開する「ヤマハ発動機株式会社（以下ヤマハ）」が展開する『ＸＳＲ９００ＧＰ』と、HoYoverse（ホヨバース）が展開するゲームタイトル『ゼンレスゾーンゼロ（以下『ゼンゼロ』）』は、リリース当初からの人気キャラクター「ビリー·キッド」のS級形態「スターライト·ビリー」の期間限定ガチャの登場を記念して、両社協業によるコラボレーションを行います。


















今回のコラボレーションは、HoYoverseが、ヤマハのモーターサイクルと「ビリー・キッド」との親和性を感じたことをきっかけに実現しました。













「ビリー・キッド」




























「スターライト・ビリー」














コラボレーションのスローガンは「Ride Like a Hero」。

最新機能を備えながら1980年代レーシングバイクをリスペクトしたスタイリングを持つ「XSR900 GP」をベースに、「スターライト・ビリー」のストリート感やエネルギッシュな印象を融合したデザインを展開。リアルとバーチャルの垣根を越えて、エキサイティングなスタイルを表現します。

■コラボレーション概要

１．「スターライト・ビリー×XSR900GP」コラボレーションのキービジュアルの紹介

※本記事にて公開済み

２．今後予定している「オフラインイベント」にて、キービジュアルを使ったコラボレーショングッズの無料配布

※イベント情報は確定次第、アナウンスいたします。

※グッズ内容は、イベント本番までお待ちください。数量なくなり次第終了となります。

３．今後予定している「オフラインイベント」にて、コラボレーションモデル（実車）の展示

※イベント情報は確定次第、アナウンスいたします。

※デザインは、イベント本番までお待ちください。

※注意：本コラボレーションでは、ゲーム内でのコラボレーションはございませんので、ご注意ください。

本件に関するお問合わせ先

ブランド推進部企画推進グループ

0538-37-1759

関連リンク

・YouTube Community：『ゼンレスゾーンゼロ』Ver.2.8予告番組

https://www.youtube.com/@ZZZ_JP/posts

・『ゼンレスゾーンゼロ』公式サイト

https://zenless.hoyoverse.com/ja-jp/main

・XSR900GP製品サイト

https://www.yamaha-motor.co.jp/mc/lineup/xsr900gp/