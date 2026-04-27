バイクの「ヤマハ」と人気ゲームタイトル『ゼンレスゾーンゼロ』がコラボレーション実現













「スターライト・ビリー×XSR900GP」キービジュアル

















モーターサイクルやマリン事業などを展開する「ヤマハ発動機株式会社（以下ヤマハ）」が展開する『ＸＳＲ９００ＧＰ』と、HoYoverse（ホヨバース）が展開するゲームタイトル『ゼンレスゾーンゼロ（以下『ゼンゼロ』）』は、リリース当初からの人気キャラクター「ビリー·キッド」のS級形態「スターライト·ビリー」の期間限定ガチャの登場を記念して、両社協業によるコラボレーションを行います。