出前館、ダイアン・津田さん、ドンデコルテの2人とともに史上最大級のGWキャンペーン「超ゴイゴイヤスー祭」本日スタート！









































ダイアン・津田さんver：https://youtu.be/0Km3wbTTNXI













ドンデコルテver： https://www.youtube.com/channel/UC7bR96_7zBvjVsrOiyuDqRQ



公開： 2026年4月28日（火）18:00







































津田篤宏（つだ あつひろ）



1976年生まれ。滋賀県出身。



中学の同級生のユースケとダイアンを結成、NSC⼤阪校を経て2000年4⽉にデビュー。



⼤阪・baseよしもとの中⼼メンバーとして活躍し、2007年から2年連続で「M-1グランプリ」 決勝進出を果たす。



2018年より東京を拠点に活動し、 同年「上⽅漫才⼤賞」⼤賞を受賞。



YouTubeチャンネル「ダイアン公式チャンネル」「ダイアン津田のゴイゴイスーチャンネル」も人気で、バラエティ番組などでも幅広く活躍している。 津田篤宏（つだ あつひろ）1976年生まれ。滋賀県出身。中学の同級生のユースケとダイアンを結成、NSC⼤阪校を経て2000年4⽉にデビュー。⼤阪・baseよしもとの中⼼メンバーとして活躍し、2007年から2年連続で「M-1グランプリ」 決勝進出を果たす。2018年より東京を拠点に活動し、 同年「上⽅漫才⼤賞」⼤賞を受賞。YouTubeチャンネル「ダイアン公式チャンネル」「ダイアン津田のゴイゴイスーチャンネル」も人気で、バラエティ番組などでも幅広く活躍している。















初めての開催となる「超ゴイゴイヤスー祭」では、ゴイゴイヤスーな4つの施策を通して、出前館史上最大級の熱量でゴールデンウィークの食卓をおトクに盛り上げてまいります。送料無料、ウルトラ半額祭、豪華クーポン、100円セールと、ヤスーが盛りだくさんな内容となっておりますので、ぜひこの機会に出前館をご利用ください。また「お店価格大使」のダイアン・津田篤宏さんと、「出前館でまえ大使」のドンデコルテ・渡辺銀次さん・小橋共作さんが、本お祭りの盛り上げ役として参戦。本日より新たなキービジュアルとTV CMを公開するとともに、4月28日（火）からはオリジナルLINEスタンプの配信を開始します。都内にてデジタル広告も掲出いたしますので、ぜひご覧ください。出前館は、今後もユーザーや加盟店、配達員のみなさまに満足していただけるサービスになれるよう、さまざまな施策を展開してまいります。■ 出前館史上最大級のGWキャンペーン「超ゴイゴイヤスー祭」概要「超ゴイゴイヤスー祭」は、そのネーミングの通り、「ものすごい（ゴイゴイ）」と「安い（ヤスー）」という2つのメッセージを込めた出前館史上最大級のゴールデンウィークキャンペーンです。デリバリーを日常の選択肢として定着させるため、究極の利便性と驚きのおトクさをご提供します。【「超ゴイゴイヤスー祭」：4つの“ヤスー！”なキャンペーン内容】1.送料無料2026年3月よりご好評いただいている「送料無料」を継続いたします。※終了時期未定※出前館がお届けするシェアリングデリバリー®️店舗に限ります。2. ゴイゴイウルトラ半額祭キャンペーン期間中を通して合計7,000店舗以上の参加加盟店の対象商品が通常価格の50％オフでご注文いただけます。3. ゴイゴイリピ得クーポン全国約15,000店舗以上の「お店価格で出前館」対象。お店価格の商品を注文すると、最大1,500円分のクーポンをプレゼントいたします。・3回目の注文で500円オフクーポン・5回目の注文で1,000円オフクーポン4.シークレット100円セールキャンペーン期間中のどこかで、先着各1,000名限定で対象商品が100円となるシークレットセールを開催いたします。セール開始は、出前館公式LINEアカウントでお知らせいたします。※メッセージを受け取るには既定の条件を満たす必要がございます。詳しくはキャンペーンサイトをご確認ください。◼️ 新キービジュアル & テレビ・WEB CM 公開「超ゴイゴイヤスー祭」のお祭り感を体現した新キービジュアルと、ダイアン・津田さんと、ドンデコルテの2人によるテレビ・WEB CMを公開いたします。出演者 ：ダイアン・津田篤宏さん、ドンデコルテ・渡辺銀次さん、小橋共作さんCM篇名 ：「ヤスーを差し上げます」篇（15秒）公開日： 2026年4月27日（月）◼️ ストーリーボード【「ヤスーを差し上げます」篇（各15秒）】「超ゴイゴイヤスー祭」の圧倒的な安さを、ダイアン・津田さんの持ちネタである「スーを差し上げます」と絡めて「ヤスーを差し上げます」で、ダイアン・津田さんとドンデコルテ・渡辺さんが体現。画面一杯に増殖して伝える“ヤスー”が見どころです。■ 【明日(4/28)から配布】限定LINEスタンプ「ゴイゴイヤスー！にお届け」今回の超ゴイゴイヤスー祭の開催を記念し、LINEスタンプを配布いたします。・配布期間： 2026年4月28日（火）〜2026年5月27日（水）・利用期間：ダウンロードから90日間・ダウンロードURL：https://line.me/S/sticker/37071・入手方法： 出前館の公式LINEアカウントを友だち追加いただくと、無料でダウンロード可能。※28日お昼過ぎ頃からダウンロード可能です。◼️ 超ゴイゴイヤスー祭バージョンの交通広告も展開・媒体名：新宿BBB・掲出場所：JR新宿駅 南改札内・期間：2026年4月27日（月）〜2026年5月3日（日）※駅、及び駅係員への問合せはご遠慮ください。※広告をご覧になる際は、安全に配慮し、周囲の通行の妨げにならないようご注意ください。※駅構内は公共スペースのため周囲へのご配慮並びに携帯電話のご利用マナーにご協力をお願いいたします。※改札を通る際は入場券や切符をお買い求めください。※状況により、掲出を中止する場合がございます。あらかじめご了承ください。◼️ ダイアン・津田篤宏さん プロフィール■ ドンデコルテ プロフィールドンデコルテ小橋共作（こばし・きょうさく／1989年6月17日生まれ、沖縄県出身）と渡辺銀次（わたなべ・ぎんじ、1985年8月2日生まれ、山口県出身）。渋谷・神保町よしもと漫才劇場メンバーとして活躍。2018年にお試しコンビ「news38」として結成し、翌2019年に現在のドンデコルテに改名する。「M-1グランプリ2019」で結成1年目ながら準々決勝に進出したことをきっかけに正式なコンビとして活動を開始。2025年には「M-1グランプリ」の決勝に初進出し準優勝した。【「お店価格で出前館」について】”お店価格”とは、加盟店のイートイン・テイクアウトと同じ価格を指します。場合によっては内容・セット構成が異なる場合や容器代や包装代が別途かかる場合があります。・内容 ：対象エリア内の加盟店で、デリバリーをお店と同じ商品価格で提供・エリア ：全国※1・料金体系※2 ：商品代金（お店価格）＋送料（送料変動価格）＋サービス料※3月から“送料無料”を実施中※・期間：2026年3月1日（日）〜終了時期未定・対象：“出前館がお届け“表記のあるシェアリングデリバリー®️店舗※1：2026年3月1日より、サービス料がかかります。また現金支払いの場合は別途手数料110円がかかります。サービス料について：https://corporate.demae-can.co.jp/pr/info/20260227.html※2：エリア内でも「お店価格で出前館」対象外の店舗がございます。【本施策について】・送料無料は、出前館が送料負担しております。・本施策内容は予告なく変更・中止となる場合がございます。詳細は各ページをご確認ください。https://demae-can.com/link/cam/omisekakaku2026・同時期に行われている他のキャンペーンとの併用ができない場合がございます。・記載内容は本リリース公開日時点での情報となります。【株式会社出前館 概要】所在地：〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿代表者： 代表取締役社長 矢野 哲コーポレートサイト：https://corporate.demae-can.co.jp/サービスサイト：https://demae-can.com/※本ニュースリリースに記載されている会社名および商品・サービス名は、各社の商標または登録商標です。