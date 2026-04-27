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日本最大級の教育総合展 「第17回 EDIX東京」に出展
株式会社オーディオテクニカ（本社：東京都町田市、代表取締役社長：松下和雄）は、2026年5月13日（水）から15日（金）まで東京ビッグサイトで開催される、学校や教育機関などを対象とした日本最大級の教育総合展「第17回EDIX東京」に出展いたします。
当社は、すべての人に良い音を届けるため、イヤホンやヘッドホンなどの一般製品以外にも、文教向けマイクロホンシステムや、ハイブリッド会議システムなどの教育現場向けソリューションを提供しています。
本展示会では、講義室の大小に関わらず、シンプルな操作で混信を気にせず運用ができる赤外線マイクロホンをはじめ、免許不要で簡単な設定で運用ができる2.4GHz帯デジタルワイヤレスマイクロホンなど、設備音響向けマイクロホンシステムを会場でご体感いただけます。そのほか、多目的ルームや屋外などで使用できるワイヤレスアンプシステムやハンズフリー拡声器、少人数での会議に便利なスピーカーフォンなど簡単な操作で快適な声が伝わる環境を構築するソリューション・製品群を1F東展示棟2ホールにて紹介、展示いたします。
音の“入り口”となるマイクロホンから、“出口”となるスピーカーまで、教育現場向けの音響ソリューションをご提案。会場では「拡声」をテーマに、各種ワイヤレスマイクロホンやスピーカーを実際に操作・ご試聴いただけます。
実際の製品をご覧いただけるだけでなく、お客様からのご相談も承りますのでお気軽にスタッフまでお声がけください。皆さまのご来場を、心よりお待ち申し上げております。
■展示製品
赤外線マイクロホンシステムATIR-1000シリーズ
https://www.audio-technica.co.jp/proaudio/sc/ATIR-1000/index.php
デジタルワイヤレスマイクロホンシステムSYSTEM 20 PRO
https://www.audio-technica.co.jp/proaudio/sc/System20PRO/index.html
デジタルワイヤレスアンプシステムATW-SP1910/MIC
https://www.audio-technica.co.jp/product/ATW-SP1910
デジタルワイヤレスアンプシステムATW-SP1920/MIC
https://www.audio-technica.co.jp/product/ATW-SP1920
ハンズフリー拡声器ATP-SP404
https://www.audio-technica.co.jp/product/ATP-SP404
ハンズフリー拡声器ATP-SP303 など
https://www.audio-technica.co.jp/product/ATP-SP303
なお、「第17回EDIX東京」は事前登録制となっております。登録はこちらからお願いいたします。
■「第17回 EDIX東京」概要
URL：https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html?co=hp_hub_mainvisual
会期：
5月13日（水）10:00〜18:00
5月14日（木）10:00〜18:00
5月15日（金）10:00〜17:00
会場：東京ビッグサイト
当社ブース：東2ホール学び環境づくりエリア コマ番号11-44
企業：オーディオテクニカ出展概要ページ
https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp/search/2026/directory/directory-details.%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%20%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%82%AB.org-34c60135-c3bf-4cf5-aa4a-2d1e73e39ca4.html#/
入場料：無料
事前登録：https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html?co=hp_hub_mainvisual
本件に関するお問合わせ先
corp_cmc@audio-technica.co.jp
当社は、すべての人に良い音を届けるため、イヤホンやヘッドホンなどの一般製品以外にも、文教向けマイクロホンシステムや、ハイブリッド会議システムなどの教育現場向けソリューションを提供しています。
本展示会では、講義室の大小に関わらず、シンプルな操作で混信を気にせず運用ができる赤外線マイクロホンをはじめ、免許不要で簡単な設定で運用ができる2.4GHz帯デジタルワイヤレスマイクロホンなど、設備音響向けマイクロホンシステムを会場でご体感いただけます。そのほか、多目的ルームや屋外などで使用できるワイヤレスアンプシステムやハンズフリー拡声器、少人数での会議に便利なスピーカーフォンなど簡単な操作で快適な声が伝わる環境を構築するソリューション・製品群を1F東展示棟2ホールにて紹介、展示いたします。
赤外線マイクロホン ATIR-1000シリーズ使用イメージ
音の“入り口”となるマイクロホンから、“出口”となるスピーカーまで、教育現場向けの音響ソリューションをご提案。会場では「拡声」をテーマに、各種ワイヤレスマイクロホンやスピーカーを実際に操作・ご試聴いただけます。
写真左：『ATW-SP1920/MIC』 、写真右：『ATP-SP404』
実際の製品をご覧いただけるだけでなく、お客様からのご相談も承りますのでお気軽にスタッフまでお声がけください。皆さまのご来場を、心よりお待ち申し上げております。
■展示製品
赤外線マイクロホンシステムATIR-1000シリーズ
https://www.audio-technica.co.jp/proaudio/sc/ATIR-1000/index.php
デジタルワイヤレスマイクロホンシステムSYSTEM 20 PRO
https://www.audio-technica.co.jp/proaudio/sc/System20PRO/index.html
デジタルワイヤレスアンプシステムATW-SP1910/MIC
https://www.audio-technica.co.jp/product/ATW-SP1910
デジタルワイヤレスアンプシステムATW-SP1920/MIC
https://www.audio-technica.co.jp/product/ATW-SP1920
ハンズフリー拡声器ATP-SP404
https://www.audio-technica.co.jp/product/ATP-SP404
ハンズフリー拡声器ATP-SP303 など
https://www.audio-technica.co.jp/product/ATP-SP303
なお、「第17回EDIX東京」は事前登録制となっております。登録はこちらからお願いいたします。
■「第17回 EDIX東京」概要
URL：https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html?co=hp_hub_mainvisual
会期：
5月13日（水）10:00〜18:00
5月14日（木）10:00〜18:00
5月15日（金）10:00〜17:00
会場：東京ビッグサイト
当社ブース：東2ホール学び環境づくりエリア コマ番号11-44
企業：オーディオテクニカ出展概要ページ
https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp/search/2026/directory/directory-details.%E6%A0%AA%E5%BC%8F%E4%BC%9A%E7%A4%BE%20%E3%82%AA%E3%83%BC%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%AA%E3%83%86%E3%82%AF%E3%83%8B%E3%82%AB.org-34c60135-c3bf-4cf5-aa4a-2d1e73e39ca4.html#/
入場料：無料
事前登録：https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html?co=hp_hub_mainvisual
本件に関するお問合わせ先
corp_cmc@audio-technica.co.jp