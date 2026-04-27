JBL、声を響かせ続けて80周年

ロサンゼルス--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- ハーマン（HARMAN）の象徴的なオーディオブランドであるJBLは、世代を超えて人々の心を動かすサウンドを提供してきた節目となる80周年を迎えました。

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JBL Brand Ambassador Benson Boone reflects the brand’s continued commitment to the artists shaping today’s music and culture while honoring 80 years of audio innovation.

リーダーシップの系譜

1946年に先見的なエンジニアであるジェームズ・B・ランシングによって設立されて以来、JBLはオーディオイノベーションの基準を打ち立ててきました。プロフェッショナル向けレコーディングスタジオやホームエンターテインメントから、さらにウッドストックやトゥモローランドのような伝説的なカルチャーイベントを支える場面に至るまで、JBLは常に本物の、ありのままのサウンドの提供に取り組んできました。

現在、JBLの影響力は他に類を見ません。数億人の人々がJBLのポータブルスピーカーやヘッドホンを通じて愛する音楽を楽しんでおり、JBLはパーソナルオーディオ分野における世界的リーダーとしての地位を確立しています。また、JBL Professionalは世界の映画館の40%以上の音響を支え続けており、スタジアム、レコーディングスタジオ、音楽会場などにも音響ソリューションを提供し、車内に至るまで、あらゆる場所で高品質なサウンドをリスナーに届けています。

「80年にわたり、JBLのエンジニアリングの伝統はハイファイ・オーディオの基準であり続けており、その基準は現在のすべてのJBL製品に息づいています。この節目を迎えるにあたり、JBLは今後も、次世代のサウンドとカルチャーを支えるテクノロジーの中で、この基準を受け継いでいきます」と、ハーマン（HARMAN）のライフスタイル部門プレジデントであるデイブ・ロジャースは述べました。

80年にわたるイノベーション

80年以上にわたり、JBLのエンジニアは、画期的なラウドスピーカー設計から、プロフェッショナル、高級、ポータブル、車載オーディオ向けの受賞歴のあるスマートオーディオソリューションに至るまで、サウンドの生み出され方や体験の在り方を変えてきた先駆的な技術を切り拓いてきました。この卓越性を追求し続ける姿勢により、JBLは業界で最も権威ある数々の賞を受賞してきました。これには、音響工学分野での功績に対するアカデミー賞や、「コンサート、スタジオ、シネマ、放送音響およびモニターの分野における継続的な卓越性と革新により、最も正確な音響体験を実現するための厳格な基準を支えてきた」ことを評価されたグラミー賞が含まれます。

今後を見据え、JBLは空間オーディオや適応型サウンドスケープ、オーディオを日常生活にシームレスに溶け込ませる没入型のリスニング体験といった革新的技術への投資を通じて、サウンドの未来を形づくっています。また、サステナビリティもJBLにとって重要なフロンティアであり、製品設計や生産を、より責任あるオーディオイノベーションの未来へと導いています。

未来を響かせる

JBLのイノベーションへの取り組みは、革新的な製品にとどまりません。JBL Music AcademyやJBL Campus Program、Girls Make Beatsのような団体とのパートナーシップといったコミュニティ主導の取り組みを通じて、JBLは新進アーティストと業界全体をつなぎ、障壁を取り払い、オーディオの未来を形づくる多様な声を後押ししています。

「音楽において、本物であることは何よりも大切です。JBLはこれまでも、そしてこれからも、移動中、自宅、ライブイベントのいずれにおいても、アーティストの声が確実に届けられ、オーディエンスがそのビジョンをありのままに体験できるようにすることに取り組んでいきます。JBLは、サウンドの力を通じて世界をひとつにします。」- マーティン・ギャリックス（JBLグローバルアンバサダー）

80周年記念のハイライト

JBLは80周年を記念して、専門家による解説や技術デモンストレーションとともに、JBLの象徴的な製品の80年にわたる歩みを紹介する「JBL Playback Gallery」をはじめとする、さまざまなグローバル施策を展開します。同ツアーは2026年を通じて、アムステルダム、ロサンゼルス、ミュンヘン、ニューヨーク、東京、ウィーンを含む主要都市を巡回します。

その他の取り組みとして、こちらで期間限定公開される特別デジタルマガジンや、ハーマンのポッドキャストシリーズ「Audio Talks」のシーズン全体を通じた特別企画などが含まれます。このポッドキャストでは、JBLのサウンドに影響を与えてきたエンジニア、デザイナー、ミュージシャンとの対談をお届けします。また、これらの祝賀は80周年記念動画としても展開されます。

80年にわたるオーディオの卓越した実績を礎に、大胆な将来へのビジョンを掲げるJBLは、世界中の人々を動かし、つなぎ、インスピレーションを与える声を響かせ続けていきます。

JBLの80 周年の詳細については、こちらをご覧ください：https://www.jbl.com/our-story.html

JBLについて

80年にわたり、JBLは音楽、ライフスタイル、ゲーミング、スポーツが融合する領域で、人生の最も記憶に残る瞬間を形づくってきました。JBLは、優れた音質と個性や自己表現を促す製品デザインにより、リスニング体験を高めています。比類のないプロフェッショナルとしての実績と業界をリードするイノベーション、そして世界中の情熱と才能にあふれるエンジニアやデザイナーに支えられ、JBLはオーディオ業界の先駆者であり続けています。JBL Pro Soundは、主要なポップカルチャーイベントや、音楽、スポーツ、eスポーツ分野の世界的トップタレントとのパートナーシップを通じて、カルチャーを前進させる中核的なテクノロジーです。

ハーマン（HARMAN）について

ハーマン（HARMAN） は、ライフスタイルオーディオおよび自動車技術におけるグローバルリーダーです。ハーマンは、移動中、自宅、ステージ、そしてそのあらゆる場所で、人々の生活を豊かにする先進的な体験を創出しています。JBL®、Harman Kardon®（ハーマンカードン）、AKG®、Bowers & Wilkins®、Denon®、Marantz®といった当社の象徴的なオーディオブランドは、世界中のコンシューマーおよびオーディオビジュアルのプロフェッショナルにプレミアムなサウンドを提供しています。世界で5,000万台以上の車両にハーマンのテクノロジーが採用され、より安全でスマートかつ直感的な車内体験の実現に貢献しています。ハーマンはサムスン電子の完全子会社であり、世界中で約26,000人の従業員を擁しています。

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