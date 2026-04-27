「グレート・コネクティビティ」 - マサングループが消費者、パートナー、株主のために価値を生み出す

ホーチミン市、ベトナム--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- マサングループ・コーポレーション（HOSE：MSN、「マサン」または「当社」）およびその主要な上場子会社2社（マサン・コンシューマー（HOSE：MCH）とマサン・ミートライフ（HNX-UPCoM：MML））は、共通のテーマ「「The Great Connectivity - Đại Kết Nối」のもと、ホーチミン市にて、2026年年次株主総会（「AGM」）を共同で開催しました。

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The Annual General Meeting of Masan Group - Masan Consumer - Masan MEATLife, held on April 24, attracted thousands of shareholders and partners.

ビジョン：ベトナムのコンシューマー・オペレーティング・システム（「cOS」）の構築

今年のAGMのテーマである「The Great Connectivity - Đại Kết Nối」は、数年間にわたる変革の道のりにおける戦略的なマイルストーンとなります。長年にわたり、ベトナムの消費者および小売業界は断片化が進んでおり、リテール、ブランド、デジタルの各エンジンが孤立していたため、多大なる非効率性が生じ、消費者は日用品に対して15％から20％もの割高な価格を支払わざるを得ない状況に陥っていました。こうした状況に対するマサンの答えとなるのが、コンシューマー・オペレーティング・システム（「cOS」）です。これは、これらのエンジンを統合するプラットフォームであり、こうした非効率性を解消し、シームレスな消費者体験を提供するとともに、ベトナムのリテール市場全体の流通取引総額（「GMV」）におけるシェアを拡大し、エンド・ツー・エンドのコンシューマー・プロフィットプールの大部分を獲得することを目指しています。

Retail Engine：大規模展開による収益性の高いハードウェア

WinCommerce（「WCM」）の事業再建は正式に完了し、2020年以降、店舗単位の経済的マージンが改善され、店舗あたりの設備投資（capex）および事業運営費（opex）が30％削減されました。このような優れた運営体制により、WCMは2019年の約3兆7,000億べトナムドンの赤字から、2026年には1兆べトナムドンの黒字達成を目指しています。

WCMは、2026年末までに店舗数を約6,100店舗に拡大するため、地方の市場を中心に実店舗のインフラを急速に拡充しており、新規出店店舗の70％が同地域で展開されています。2026年時点で、ベトナムにおけるモダン・トレード（MT）の普及率は依然として14%にとどまっており、WCMの店舗網は国内の半分（3,250の行政区のうち1,300区）にしか及んでいません。WCMは新規出店の70%をこれらの地域に集中させることで、3年未満の回収期間と40%の内部収益率（IRR）を達成しており、モダンリテールがベトナムで成功できることを証明しています。ベトナムにおけるMTの普及率が2030年までに20%以上になると予想されるなか、マサンは毎年少なくとも1,500店舗を黒字で新規出店し、2030年までに13,000店舗のネットワークを構築する計画です。

「Retail Supreme：一般小売業のモダナイゼーション」

コネクティビティの範囲は単に自社店舗に留まりません。それは、全国に100万軒ある家族経営の小売店を支援し、それらを当社のRetail Engineに結びつけることを意味します。マサンはRetail Supremeプラットフォームを通じて、従来の卸売主導型モデルから、デジタル化された直接販売・地域独占型モデルへと移行しました。

2024年にカマウで実施されたパイロット事業が成功を収めたことを受け、このモデルにより、MCHの販売担当者は担当エリアを「自分のもの」にし、マサンのブランド商品がほぼすべての店舗に並ぶようにすることができました。その成果は数値として明確に表れています。マサンが直接カバーするアクティブ販売拠点（ASO）は50万カ所に拡大し（Retail Supreme導入前と比べて2.3倍）、各店舗の1注文あたりの平均購入SKU数は5.5個（同17.0%増）となり、 さらに、5万店舗が当社の「完璧な」店頭実行基準を導入し、ブランドの認知度向上と販売促進を図っています（Retail Supreme導入前と比べて78.6％増）。

マサンは2026年末までに、実店舗を含むASOを100万カ所に拡大し、1注文あたりのSKU数を7.0に増やすことを目標としています。こうした動きにより極めて高い価値創出効果をもたらします。注文あたりのSKU数が1つ増えるごとに、月間3,700億ベトナムドンの売上増が見込まれます。マサンは、GT（一般小売）パートナー7万社にモダン・トレードの経験と機能を提供し、ネットワークによる加重販売率約90％を実現することを目指す、GTとMTを融合した小売モデル「WIN+」を拡大しています。

Brand Engine：ローカル・チャンピオンからグローバル・メガブランドへ

Retail Engineが「プッシュ」の役割を果たす一方で、消費者に愛されるブランドを構築することで、強力な「プル要因」を生み出すことをマサンは重視しています。マサンは、愛されるブランドのポートフォリオ拡大を目指しており、MCHのメガブランド16社、MMLのメガブランド3社、WCMのメガハウスブランド（自社ブランド）25～50社をターゲットとし、ベトナムの消費者が日用品に費やす支出額合計の30％を獲得することを目指しています。

マサンは、リテール事業とブランド事業の両輪を組み合わせることで、魚醤（無名ブランドからブランド化へ）の成功事例を多くのカテゴリーで再現できると考えています。現在、MMLのブランド肉は、食肉市場全体のわずか約2％に過ぎません。約13,000店舗のWCMと70,000以上のWIN+販売拠点を網羅する統一された流通プラットフォームを活用することで、MMLは従来のモデルよりも迅速かつ効率的にブランドを拡大できる可能性があります。ブランド構築、研究開発、技術への継続的な投資に支えられ、MMLは生肉からマリネや加工食品へと事業を拡大し、あらゆる栄養ニーズや消費のシチュエーションに対応しています。ベトナムの消費者の日常生活にブランド肉を定着させ、あらゆる家庭と食事のシチュエーションに届けることを目指しています。

Digital Engine：cOSを強化するインテリジェンス

マサンのcOSの拡張性は、ブランド、小売業者、消費者をつなぐ中核的なコネクターとしてWinXを中心とするデジタルエンジンによって支えられています。すでに1,500万人の会員を獲得しているWinXは5,000万人を目標としており、あらゆる店舗、会員、そしてあらゆる接点における数百万件の取引データを収集しています。これらの取引データはマサンのインテリジェンス層に継続的に供給され、購入やエンゲージメントが行われるたびにcOSをよりスマートなものにしています。

このインテリジェンスの中核をなすのが、マサンの「Digital 4P」です。これは、テクノロジーとデータを通じてブランド、小売業者、顧客を結びつけるコンシューマー・オペレーティング・システムです。Digital 4Pは、製品や店舗を独立して管理するのではなく、データをリアルタイムの意思決定に活用できるインテリジェンスへと変換し、以下の4つの重要な問いに対応します。

・場所 - 店舗の出店場所について、ロケーション・スコアリングを活用し、収益性の高い立地を優先的に選定するとともに、WIN+パートナーを選ぶ際の基準を示します。

・商品 - 販売するブランド／SKU：SKUスコアリングを活用し、地域やセグメントごとに商品構成を最適化します。

・価格 - 提示価格：コンシューマー・インテリジェンスを活用し、ハイパーパーソナライゼーションされた価格設定と特典を提供します。

・プロモーション - エンゲージメントとコミュニケーションの図り方：消費者とのエンゲージメントとコミュニケーションを図るためのダイレクトチャネルを構築し、マーケティング投資を最適化します。

このDigital 4Pプラットフォームを支えているのが、マサンの物流の「核心」であるSupraです。Supraは、エンド・ツー・エンドの可視性、機械学習（ML）を活用した需要予測、自動補充機能を備えた、テクノロジーを駆使した統合プラットフォームとして稼働しています。

共有価値の創出

cOSを成功裏に実行することで、マサンは優れた決算をたたき出し、最終的には価値の創出が実現できると見込まれています。2026年に向けて、マサンは以下の成果を目標としています。

・MSN：売上高20％増、少数株主持分控除前税引後純利益1.2倍。

・WCM：売上高21％増、少数株主持分控除前税引後純利益2.0倍。

・MCH：売上高15％増、税引後純利益率22％。

・MML：売上高20％増、EBIT1.3倍。

・PLH：売上高32％増、少数株主持分控除前税引後純利益1.3倍。

マサンは、One Masanオペレーティング・プラットフォームを通じて、2026年に5億ドルのキャッシュを生み出し、2030年までに10億ドルに達すると見込んでいます。これは、Retail Engine（加重販売率90％の流通）、 Brand Engine（メガブランドと数百万件の取引）、およびDigital Engine（スコアリング・プラットフォーム）の相乗効果によって促進されます。同プラットフォームが獲得するGMVの10％ごとに、10億ドルの営業キャッシュフローが生み出されます。

当社はすでに2026年の財務目標を達成する勢いを見せています。2026年第1四半期において、MSNの売上高および少数株主持分控除前税引後純利益は、前年同期比でそれぞれ27.1％増、2.0倍となりました。この成長は、WCM、MCH、MML、PLHの各事業における税引後純利益がそれぞれ3.5倍、11.5%増、66.3%増、80.8%増となったことによるものであり、さらに非中核事業であるMasan High-Tech Materials事業の大幅な改善も寄与しました。

結論として、「グレート・コネクティビティは単なるビジネス戦略ではなく、ベトナムに対する確固たるコミットメントを意味します。当社のブランド、小売ネットワーク、そしてデジタルインテリジェンスを結びつけることで、消費者、従業員、そして株主のすべてが恩恵を受けることになります」と、マサングループ最高経営責任者（CEO）のダニー・ルは述べています。

マサングループ・コーポレーション

マサングループ・コーポレーション（「マサン」または「当社」）は、「善い行いをして利益を上げる（doing well by doing good）」という信念を掲げています。当社の使命は、ベトナムの1億人の人々と世界中の消費者に、より優れた製品とサービスを提供し、日用品をより手頃な価格で手に入れられるようにすることです。マサンは、技術革新と信頼されるブランドを通じて生産性を高め、より多くの人々の生活に影響を与える、数少ない大きな機会に注力することで、この信念の達成を目指しています。

マサングループのグループ会社および関連会社は、日用消費財ブランド、ブランド肉、モダンリテール、飲食リテール、金融サービス、通信、高付加価値化学加工それぞれの業界におけるリーダーであり、総じてベトナム経済において最も劇的な成長を遂げているセグメントを代表しています。

本プレスリリースには、リスクや不確実性を伴う可能性のある、マサンの予想、意図、または戦略に関する将来の見通しに関する記述が含まれています。マサンの予想を含む将来の見通しに関する記述には、既知および未知のリスク、不確実性、その他の要因が含まれており、そのなかにはマサンのコントロールの及ばないものもあります。これらの要因により、マサンの実際の経営成績、財務状況、業績、または成果は、将来の見通しに関する記述で明示または黙示されている内容と実質的に異なる結果となる可能性があります。将来の見通しに関する記述を、予測、将来の出来事、または将来の業績に関する約束として依拠すべきではありません。

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