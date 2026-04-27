【ご来場ありがとうございました】Japan IT Week 春 2026 に出展いたしました
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347994/images/bodyimage1】
トッパジャパン株式会社（本社：千葉県市原市、代表取締役社長：大川吉昭、以下当社）は、2026年4月8日(水)～10日(金)に東京ビッグサイトで開催された「Japan IT Week 春 2026」内のソフトウェア受託開発・開発支援展に出展いたしました。会期中は多くのお客様に弊社ブースへお立ち寄りいただき、誠にありがとうございました。
■ 出展のご報告と御礼
この度は、東京ビッグサイトにて開催されました「Japan IT Week 春 2026」ソフトウェア受託開発・開発支援展内の弊社ブース（W9-61）に出展いたしました。
当社ブースでは、AI開発事例やサブスク型のラボ開発モデルを中心にご紹介いたしました。
特に、単なるChatGPT連携にとどまらない本格的なAI開発の取り組みや、無料トライアル付きのラボ型開発モデルに多くのご関心をお寄せいただきました。おかげさまで会期を通じて、中小企業～大手企業、行政の方まで多くのお客様にお立ち寄りいただき、AI活用やシステム開発に関する具体的なご相談を数多くいただくなど、大きな反響をいただきました。
会場では限られた時間でのご案内となりましたため、十分にお伝えできなかった点もあったかと存じます。展示内容や弊社サービスについて改めてご相談をご希望の方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
今後とも社員一丸となって日々精進してまいりますので、引き続きのご愛顧のほど何卒宜しくお願い申し上げます。
サービス詳細：https://toppa-jp.com
お問い合わせ：https://toppa-jp.com/contact/
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配信元企業：トッパジャパン株式会社
トッパジャパン株式会社（本社：千葉県市原市、代表取締役社長：大川吉昭、以下当社）は、2026年4月8日(水)～10日(金)に東京ビッグサイトで開催された「Japan IT Week 春 2026」内のソフトウェア受託開発・開発支援展に出展いたしました。会期中は多くのお客様に弊社ブースへお立ち寄りいただき、誠にありがとうございました。
■ 出展のご報告と御礼
この度は、東京ビッグサイトにて開催されました「Japan IT Week 春 2026」ソフトウェア受託開発・開発支援展内の弊社ブース（W9-61）に出展いたしました。
当社ブースでは、AI開発事例やサブスク型のラボ開発モデルを中心にご紹介いたしました。
特に、単なるChatGPT連携にとどまらない本格的なAI開発の取り組みや、無料トライアル付きのラボ型開発モデルに多くのご関心をお寄せいただきました。おかげさまで会期を通じて、中小企業～大手企業、行政の方まで多くのお客様にお立ち寄りいただき、AI活用やシステム開発に関する具体的なご相談を数多くいただくなど、大きな反響をいただきました。
会場では限られた時間でのご案内となりましたため、十分にお伝えできなかった点もあったかと存じます。展示内容や弊社サービスについて改めてご相談をご希望の方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。
今後とも社員一丸となって日々精進してまいりますので、引き続きのご愛顧のほど何卒宜しくお願い申し上げます。
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