blockskyのAI visibility platform「SEOAI」、AI検索時代の新しいリード獲得ツール「SEOAIスコア埋め込みウィジェット」を提供開始
Webサイトにコードを貼るだけで、訪問者が自社URLを入力し、AI可視性スコアをその場で診断。広告代理店・SEO会社・Web制作会社様の新規顧客獲得と提案機会の創出を支援
Blocksky Inc.（blocksky株式会社)は、AI検索時代における企業サイトの可視性を分析するサービス「SEOAI」において、外部Webサイト上でSEOAIスコアを簡単に測定できる新機能、「SEOAIスコア埋め込みウィジェット」の提供を開始しました。
本機能は、広告代理店・SEO会社・Web制作会社・マーケティング支援会社様などが、自社サイトやランディングページにコードを貼り付けるだけで、訪問者向けに「無料AIスコアチェック」機能を設置できるものです。
訪問者は、自社サイトのURLを入力するだけで、AI検索時代におけるWebサイトの可視性をその場で診断できます。これにより、支援会社は、見込み顧客に課題を自覚してもらいながら、自然な形で問い合わせや商談につなげることが可能になります。
SEOAIスコア埋め込みウィジェットは、AI検索対策に関心を持つ企業との接点を生み出す、AI検索時代の新しいリード獲得ツールです。
背景：企業サイトは「検索される」だけでなく、「AIに選ばれる」時代へ
ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity、Google AI Overviewなどの普及により、ユーザーの情報探索行動は大きく変化しています。
これまで企業は、Google検索で上位表示されることを重視してきました。しかし現在は、ユーザーがAIに対して「おすすめの会社は？」「信頼できるサービスは？」「この分野に強い企業は？」と質問し、AIが候補を整理し、説明し、引用する時代へ移行しつつあります。
この変化により、企業のWebマーケティングでは、従来のSEOに加えて、AIに正しく理解されること、候補として表示されること、信頼できる情報源として引用されることが重要になっています。
一方で、多くの企業は、自社サイトがAIにどの程度認識されているのか、競合と比べてAIに選ばれやすい状態なのかを把握できていません。
SEOAIは、こうした課題に対して、WebサイトのAI可視性をスコア化し、AI検索時代における改善ポイントを可視化するサービスです。
今回の埋め込みウィジェットにより、SEOAIの診断機能をパートナー企業や支援会社のWebサイト上でも簡単に活用できるようになりました。
SEOAIスコア埋め込みウィジェットとは
「SEOAIスコア埋め込みウィジェット」は、SEOAIのスコア測定機能を、外部Webサイトに簡単に設置できる機能です。
管理画面でクライアントを選択し、表示ラベル、テーマ、表示項目などを設定したうえで、発行されたJavaScript、iframe、WordPress / no-code向けコードを貼り付けるだけで導入できます。
設置されたウィジェットでは、訪問者が自社URLを入力することで、SEOAIによる診断が実行され、AI可視性スコアやWeb検索スコアをページ内で確認できます。
また、REST APIにも対応しており、独自のUIや既存サービスへの組み込みを行いたい企業にも対応可能です。
主な特徴
1. Webサイトに貼るだけで、無料AIスコアチェックを設置
JavaScript、iframe、WordPress / no-code向けのスニペットに対応しています。専門的な開発工数を抑えながら、代理店やWeb制作会社のサイトに診断ツールを追加できます。
2. 訪問者が自分でURLを入力し、その場で課題を確認
見込み顧客が自社サイトのURLを入力することで、AI検索時代における可視性を自ら確認できます。営業担当が説明する前に、顧客自身が課題に気づく導線を作れます。
3. AIスコアとWeb検索スコアを可視化
従来のWeb検索に関する評価だけでなく、AIに理解されやすい構造やコンテンツになっているかを確認できます。検索順位だけでは把握しづらい、AI時代の新しいマーケティング課題を可視化します。
4. リード獲得から提案までをスムーズに接続
無料診断を入口に、AI検索対策、SEO改善、構造化データ整備、Webサイト改修、コンテンツ制作、継続レポートなどの提案につなげることができます。
5. クライアント別トークン管理に対応
クライアントごとにトークンを発行できるため、診断利用の管理や、リード流入元の把握に活用できます。複数クライアントを支援する代理店や制作会社にも適した設計です。
6. カスタムラベル・テーマ設定に対応
ウィジェットの表示名やテーマを調整できるため、設置先サイトのデザインやブランドに合わせた自然な導入が可能です。
7. REST APIによる独自連携にも対応
自社サービスや独自ダッシュボードに組み込みたい企業向けに、REST APIも提供します。URLを送信することで、スコア、グレード、AIカテゴリ別評価などをJSON形式で取得できます。
広告代理店・SEO会社・Web制作会社様にとってのメリット
本ウィジェットは、広告代理店・SEO会社・Web制作会社様にとって、AI検索対策のニーズを顕在化させるための営業支援ツールです。
従来のWebマーケティング提案では、検索順位、アクセス数、CVR、広告費用対効果などが主な切り口でした。今後はそれに加えて、AIに表示されているか、AIに正しく理解されているか、競合と比べて選ばれているかという視点が重要になります。
SEOAIスコア埋め込みウィジェットを活用することで、支援会社は以下のような提案機会を作ることができます。
・AI検索対策コンサルティング
・AI可視性改善レポート
・SEOAIスコア改善施策
・構造化データ・schema.orgの整備
・sitemap.xml / robots.txt / llms.txt の改善
・FAQ・サービスページ・会社情報ページの最適化
・AIに引用されやすいコンテンツ制作
・競合比較レポート
・Webサイトリニューアル提案
無料診断を入口に、見込み顧客の課題を可視化し、改善提案へつなげることで、AI検索時代に対応した新しい商談創出が可能になります。
想定される活用シーン
広告代理店様の自社サイトに設置
「あなたの会社はAI検索で見つかりますか？」という切り口で、無料診断フォームとして活用できます。広告運用やSEO支援に加え、AI検索対策という新しい提案メニューを作ることができます。
SEO会社・MEO会社様の営業支援に活用
従来のSEOやMEOでは見えにくかった、AI検索上での表示可能性を診断できます。ローカルビジネスや店舗型サービスに対しても、新しい改善提案の入口として活用できます。
Web制作会社様のLPに設置
Webサイト制作やリニューアル提案の前段階で、既存サイトのAI対応状況を可視化できます。単なるデザイン改修ではなく、AIに理解されやすいサイト構造への改善提案につなげられます。
SaaS・メディア・ポータルサイトでのOEM提供
パートナー企業のブランドに合わせた形で、AIスコア診断機能を提供できます。会員向けサービス、マーケティング支援メニュー、顧客向けダッシュボードなどへの組み込みも可能です。
顧客向けレポートページに設置
定期的にスコアを確認できる環境を提供することで、改善状況の可視化や継続契約の説明材料として活用できます。
blocksky Inc. SEOAI事業担当 コメント：
AI検索の普及により、企業のWebマーケティングは大きな転換点を迎えています。
これからは、検索エンジンで上位表示されるだけでなく、AIに正しく理解され、候補として表示され、信頼できる情報源として引用されることが重要になります。
今回提供を開始したSEOAIスコア埋め込みウィジェットは、広告代理店・SEO会社・Web制作会社様が、AI検索対策の必要性を顧客にわかりやすく伝えるためのリード獲得ツールです。
Webサイトにコードを貼るだけで、訪問者自身がAI時代の可視性を診断できるため、課題発見、問い合わせ獲得、商談化、改善提案までをスムーズにつなげることができます。
SEOAIは今後も、企業や支援会社様がAI検索時代に適応するためのマーケティングインフラとして、機能拡充を進めてまいります。
SEOAIについて
SEOAIは、企業サイトやランディングページがAI検索時代においてどの程度見つかりやすいかを分析するAI可視性診断プラットフォームです。
従来のSEO観点だけでなく、ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity、Perplexity、Grok、DeepSeek、Google AI OverviewなどのAI検索環境における表示可能性や、AIに理解されやすいサイト構造を可視化します。
SEOAIでは、Webサイトの構造化データ、メタ情報、コンテンツ品質、AIクローラーへのアクセシビリティ、エンティティ情報、信頼性、参照元情報などを分析し、AI検索時代に必要な改善ポイントを提示します。
主な機能には、AIスコアチェック、Webスコア分析、AI Visibility Checker、構造化データ診断、AIクローラー対応状況の確認、被リンク・参照元分析、SEOAI Public Pageの作成機能などがあります。
SEOAIは、企業が「検索される」だけでなく、AIに選ばれ、引用される存在になることを支援します。
今後の展開
Blocksky Inc.では、SEOAIスコア埋め込みウィジェットを起点に、広告代理店・SEO会社・MEO会社・Web制作会社・SaaS企業・メディア運営企業様とのパートナー連携を強化していきます。
今後は、ウィジェット経由で取得した診断結果をもとにしたリード管理機能、改善提案レポート、競合比較、自動アクションプラン生成、OEM提供機能などの拡充を予定しています。
SEOAIは、AI検索時代における新しいマーケティングインフラとして、企業様のAI可視性向上と、支援会社様の新たな収益機会創出を支援してまいります。
■ 会社概要
Blocksky Inc.（blocksky株式会社）は、AIとブロックチェーン技術を融合し、次世代のマーケティングインフラを構築するWeb3アドテック企業です。
「広告・データ・ユーザー体験の再設計」をミッションに掲げ、従来の広告モデルが抱える非効率性や不透明性といった課題に対し、オンチェーンデータとAIを活用した新たな価値創出に取り組んでいます。
主力プロダクトには、
・AI時代の検索・発見を最適化する（AIO/GEO/LLMO）ツール「SEOAI」(https://seoai.space/)
・Web3時代の広告基盤となる「W3AP（Web3 Advertising Platform）」(https://w3ap.org/)
・ユーザーが広告視聴によって報酬を得られるアプリ「ViewFi」(https://viewfi.live/)
・Web3イベントスポンサーシップを効率化するプラットフォーム「EventoChain」(https://eventochain.io/)
などを展開しています。
単なる広告配信にとどまらず、「ユーザー行動」「広告効果」「AI上の可視性」を統合的に捉え、企業の成長を支援する新しいマーケティングエコシステムを提供しています。
また、Blockskyは日本を拠点に、東南アジアを中心としたグローバル展開を推進。Web3プロジェクトや広告主、DAppsとの連携を通じて、国境を越えた成長機会の創出に取り組んでいます。
今後は、AI検索時代における「企業の発見され方」を再定義し、広告・SEO・データ活用を横断する統合プラットフォームとして、次世代マーケティングの標準を確立していきます。
会社名：Blocksky Inc.（blocksky株式会社）
所在地：東京都（海外拠点：ホーチミン）
事業内容：Web3広告プラットフォーム、ブロックチェーンプロダクト開発
■ 本件に関するお問い合わせ先
Blocksky Inc. PR担当
Email：info@blocksky.xyz
配信元企業：blocksky株式会社
Blocksky Inc.（blocksky株式会社)は、AI検索時代における企業サイトの可視性を分析するサービス「SEOAI」において、外部Webサイト上でSEOAIスコアを簡単に測定できる新機能、「SEOAIスコア埋め込みウィジェット」の提供を開始しました。
本機能は、広告代理店・SEO会社・Web制作会社・マーケティング支援会社様などが、自社サイトやランディングページにコードを貼り付けるだけで、訪問者向けに「無料AIスコアチェック」機能を設置できるものです。
訪問者は、自社サイトのURLを入力するだけで、AI検索時代におけるWebサイトの可視性をその場で診断できます。これにより、支援会社は、見込み顧客に課題を自覚してもらいながら、自然な形で問い合わせや商談につなげることが可能になります。
SEOAIスコア埋め込みウィジェットは、AI検索対策に関心を持つ企業との接点を生み出す、AI検索時代の新しいリード獲得ツールです。
ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity、Google AI Overviewなどの普及により、ユーザーの情報探索行動は大きく変化しています。
これまで企業は、Google検索で上位表示されることを重視してきました。しかし現在は、ユーザーがAIに対して「おすすめの会社は？」「信頼できるサービスは？」「この分野に強い企業は？」と質問し、AIが候補を整理し、説明し、引用する時代へ移行しつつあります。
この変化により、企業のWebマーケティングでは、従来のSEOに加えて、AIに正しく理解されること、候補として表示されること、信頼できる情報源として引用されることが重要になっています。
一方で、多くの企業は、自社サイトがAIにどの程度認識されているのか、競合と比べてAIに選ばれやすい状態なのかを把握できていません。
SEOAIは、こうした課題に対して、WebサイトのAI可視性をスコア化し、AI検索時代における改善ポイントを可視化するサービスです。
今回の埋め込みウィジェットにより、SEOAIの診断機能をパートナー企業や支援会社のWebサイト上でも簡単に活用できるようになりました。
SEOAIスコア埋め込みウィジェットとは
「SEOAIスコア埋め込みウィジェット」は、SEOAIのスコア測定機能を、外部Webサイトに簡単に設置できる機能です。
管理画面でクライアントを選択し、表示ラベル、テーマ、表示項目などを設定したうえで、発行されたJavaScript、iframe、WordPress / no-code向けコードを貼り付けるだけで導入できます。
設置されたウィジェットでは、訪問者が自社URLを入力することで、SEOAIによる診断が実行され、AI可視性スコアやWeb検索スコアをページ内で確認できます。
また、REST APIにも対応しており、独自のUIや既存サービスへの組み込みを行いたい企業にも対応可能です。
主な特徴
1. Webサイトに貼るだけで、無料AIスコアチェックを設置
JavaScript、iframe、WordPress / no-code向けのスニペットに対応しています。専門的な開発工数を抑えながら、代理店やWeb制作会社のサイトに診断ツールを追加できます。
2. 訪問者が自分でURLを入力し、その場で課題を確認
見込み顧客が自社サイトのURLを入力することで、AI検索時代における可視性を自ら確認できます。営業担当が説明する前に、顧客自身が課題に気づく導線を作れます。
3. AIスコアとWeb検索スコアを可視化
従来のWeb検索に関する評価だけでなく、AIに理解されやすい構造やコンテンツになっているかを確認できます。検索順位だけでは把握しづらい、AI時代の新しいマーケティング課題を可視化します。
4. リード獲得から提案までをスムーズに接続
無料診断を入口に、AI検索対策、SEO改善、構造化データ整備、Webサイト改修、コンテンツ制作、継続レポートなどの提案につなげることができます。
5. クライアント別トークン管理に対応
クライアントごとにトークンを発行できるため、診断利用の管理や、リード流入元の把握に活用できます。複数クライアントを支援する代理店や制作会社にも適した設計です。
6. カスタムラベル・テーマ設定に対応
ウィジェットの表示名やテーマを調整できるため、設置先サイトのデザインやブランドに合わせた自然な導入が可能です。
7. REST APIによる独自連携にも対応
自社サービスや独自ダッシュボードに組み込みたい企業向けに、REST APIも提供します。URLを送信することで、スコア、グレード、AIカテゴリ別評価などをJSON形式で取得できます。
広告代理店・SEO会社・Web制作会社様にとってのメリット
本ウィジェットは、広告代理店・SEO会社・Web制作会社様にとって、AI検索対策のニーズを顕在化させるための営業支援ツールです。
従来のWebマーケティング提案では、検索順位、アクセス数、CVR、広告費用対効果などが主な切り口でした。今後はそれに加えて、AIに表示されているか、AIに正しく理解されているか、競合と比べて選ばれているかという視点が重要になります。
SEOAIスコア埋め込みウィジェットを活用することで、支援会社は以下のような提案機会を作ることができます。
・AI検索対策コンサルティング
・AI可視性改善レポート
・SEOAIスコア改善施策
・構造化データ・schema.orgの整備
・sitemap.xml / robots.txt / llms.txt の改善
・FAQ・サービスページ・会社情報ページの最適化
・AIに引用されやすいコンテンツ制作
・競合比較レポート
・Webサイトリニューアル提案
無料診断を入口に、見込み顧客の課題を可視化し、改善提案へつなげることで、AI検索時代に対応した新しい商談創出が可能になります。
想定される活用シーン
広告代理店様の自社サイトに設置
「あなたの会社はAI検索で見つかりますか？」という切り口で、無料診断フォームとして活用できます。広告運用やSEO支援に加え、AI検索対策という新しい提案メニューを作ることができます。
SEO会社・MEO会社様の営業支援に活用
従来のSEOやMEOでは見えにくかった、AI検索上での表示可能性を診断できます。ローカルビジネスや店舗型サービスに対しても、新しい改善提案の入口として活用できます。
Web制作会社様のLPに設置
Webサイト制作やリニューアル提案の前段階で、既存サイトのAI対応状況を可視化できます。単なるデザイン改修ではなく、AIに理解されやすいサイト構造への改善提案につなげられます。
SaaS・メディア・ポータルサイトでのOEM提供
パートナー企業のブランドに合わせた形で、AIスコア診断機能を提供できます。会員向けサービス、マーケティング支援メニュー、顧客向けダッシュボードなどへの組み込みも可能です。
顧客向けレポートページに設置
定期的にスコアを確認できる環境を提供することで、改善状況の可視化や継続契約の説明材料として活用できます。
blocksky Inc. SEOAI事業担当 コメント：
AI検索の普及により、企業のWebマーケティングは大きな転換点を迎えています。
これからは、検索エンジンで上位表示されるだけでなく、AIに正しく理解され、候補として表示され、信頼できる情報源として引用されることが重要になります。
今回提供を開始したSEOAIスコア埋め込みウィジェットは、広告代理店・SEO会社・Web制作会社様が、AI検索対策の必要性を顧客にわかりやすく伝えるためのリード獲得ツールです。
Webサイトにコードを貼るだけで、訪問者自身がAI時代の可視性を診断できるため、課題発見、問い合わせ獲得、商談化、改善提案までをスムーズにつなげることができます。
SEOAIは今後も、企業や支援会社様がAI検索時代に適応するためのマーケティングインフラとして、機能拡充を進めてまいります。
SEOAIについて
SEOAIは、企業サイトやランディングページがAI検索時代においてどの程度見つかりやすいかを分析するAI可視性診断プラットフォームです。
従来のSEO観点だけでなく、ChatGPT、Gemini、Claude、Perplexity、Perplexity、Grok、DeepSeek、Google AI OverviewなどのAI検索環境における表示可能性や、AIに理解されやすいサイト構造を可視化します。
SEOAIでは、Webサイトの構造化データ、メタ情報、コンテンツ品質、AIクローラーへのアクセシビリティ、エンティティ情報、信頼性、参照元情報などを分析し、AI検索時代に必要な改善ポイントを提示します。
主な機能には、AIスコアチェック、Webスコア分析、AI Visibility Checker、構造化データ診断、AIクローラー対応状況の確認、被リンク・参照元分析、SEOAI Public Pageの作成機能などがあります。
SEOAIは、企業が「検索される」だけでなく、AIに選ばれ、引用される存在になることを支援します。
今後の展開
Blocksky Inc.では、SEOAIスコア埋め込みウィジェットを起点に、広告代理店・SEO会社・MEO会社・Web制作会社・SaaS企業・メディア運営企業様とのパートナー連携を強化していきます。
今後は、ウィジェット経由で取得した診断結果をもとにしたリード管理機能、改善提案レポート、競合比較、自動アクションプラン生成、OEM提供機能などの拡充を予定しています。
SEOAIは、AI検索時代における新しいマーケティングインフラとして、企業様のAI可視性向上と、支援会社様の新たな収益機会創出を支援してまいります。
■ 会社概要
Blocksky Inc.（blocksky株式会社）は、AIとブロックチェーン技術を融合し、次世代のマーケティングインフラを構築するWeb3アドテック企業です。
「広告・データ・ユーザー体験の再設計」をミッションに掲げ、従来の広告モデルが抱える非効率性や不透明性といった課題に対し、オンチェーンデータとAIを活用した新たな価値創出に取り組んでいます。
主力プロダクトには、
・AI時代の検索・発見を最適化する（AIO/GEO/LLMO）ツール「SEOAI」(https://seoai.space/)
・Web3時代の広告基盤となる「W3AP（Web3 Advertising Platform）」(https://w3ap.org/)
・ユーザーが広告視聴によって報酬を得られるアプリ「ViewFi」(https://viewfi.live/)
・Web3イベントスポンサーシップを効率化するプラットフォーム「EventoChain」(https://eventochain.io/)
などを展開しています。
単なる広告配信にとどまらず、「ユーザー行動」「広告効果」「AI上の可視性」を統合的に捉え、企業の成長を支援する新しいマーケティングエコシステムを提供しています。
また、Blockskyは日本を拠点に、東南アジアを中心としたグローバル展開を推進。Web3プロジェクトや広告主、DAppsとの連携を通じて、国境を越えた成長機会の創出に取り組んでいます。
今後は、AI検索時代における「企業の発見され方」を再定義し、広告・SEO・データ活用を横断する統合プラットフォームとして、次世代マーケティングの標準を確立していきます。
会社名：Blocksky Inc.（blocksky株式会社）
所在地：東京都（海外拠点：ホーチミン）
事業内容：Web3広告プラットフォーム、ブロックチェーンプロダクト開発
■ 本件に関するお問い合わせ先
Blocksky Inc. PR担当
Email：info@blocksky.xyz
配信元企業：blocksky株式会社
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