【ゴールデンウィーク特別企画】4DDiG、データ復元・修復シリーズが最大20%OFFキャンペーンを開催
データ復元・修復ソフトを提供する4DDiGは、2026年ゴールデンウィークに合わせて、「GW限定キャンペーン」を開催いたします。
本キャンペーンでは、写真・動画・ドキュメントなどの削除・消失データを復元できる「4DDiGデータ復元」および、破損したファイルを修復できる各種ソフトを対象に、期間限定で最大20%OFFにてご提供いたします。
ゴールデンウィークは旅行や帰省などで撮影データが増える一方、誤削除やファイル破損などのトラブルも発生しやすい時期です。4DDiGは、こうした万が一のデータトラブルに対応し、大切な思い出を安全に取り戻すサポートを提供します。
【GW限定】旅の思い出、復元も修復も今だけ20%OFF
■キャンペーン期間：2026年4月27日（月）～2026年5月8日（金）
■クーポンコード→ 4D26-GW-20
■キャンペーンページ→https://x.gd/udxTB
■対象製品：4DDiGデータ復元・データ修復シリーズ
■キャンペーン特典：対象製品が最大20%OFF
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347983/images/bodyimage1】
■4DDiG主な特長
・削除・フォーマット・クラッシュなど幅広いデータ損失に対応
・写真・動画・音声・ドキュメントなど多様なファイル形式をサポート
・破損した動画・写真・ファイルの修復機能を搭載
・初心者でも使いやすいシンプルな操作画面
最後に、ゴールデンウィークが皆さまにとって楽しい思い出あふれる時間となることを願っております。万が一のデータトラブルにも、4DDiGが安心してサポートいたします。
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
本キャンペーンでは、写真・動画・ドキュメントなどの削除・消失データを復元できる「4DDiGデータ復元」および、破損したファイルを修復できる各種ソフトを対象に、期間限定で最大20%OFFにてご提供いたします。
ゴールデンウィークは旅行や帰省などで撮影データが増える一方、誤削除やファイル破損などのトラブルも発生しやすい時期です。4DDiGは、こうした万が一のデータトラブルに対応し、大切な思い出を安全に取り戻すサポートを提供します。
■キャンペーン期間：2026年4月27日（月）～2026年5月8日（金）
■クーポンコード→ 4D26-GW-20
■キャンペーンページ→https://x.gd/udxTB
■対象製品：4DDiGデータ復元・データ修復シリーズ
■キャンペーン特典：対象製品が最大20%OFF
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347983/images/bodyimage1】
■4DDiG主な特長
・削除・フォーマット・クラッシュなど幅広いデータ損失に対応
・写真・動画・音声・ドキュメントなど多様なファイル形式をサポート
・破損した動画・写真・ファイルの修復機能を搭載
・初心者でも使いやすいシンプルな操作画面
最後に、ゴールデンウィークが皆さまにとって楽しい思い出あふれる時間となることを願っております。万が一のデータトラブルにも、4DDiGが安心してサポートいたします。
配信元企業：Tenorshare Co., Ltd.
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