Shanghai Electric、ハノーバーメッセ2026（Hannover Messe 2026）にてAI駆動によるエネルギーと産業の統合を強調





ハノーバー、ドイツ、2026年4月24日 /PRNewswire/ -- Shanghai Electric（SEHK: 02727、SSE: 601727）は、エネルギーおよび産業部門向けの統合ソリューションを提供するグローバルリーダーであり、「エネルギーと産業の連動（Interlocking Energy and Industry）」をテーマにハノーバーメッセ2026（Hannover Messe 2026）に出展し、グリーンエネルギー製品、統合エネルギーソリューション、およびAIを活用した産業用アプリケーションシナリオを披露しています。

欧州のエネルギー転換と製造業におけるAI導入需要の高まりを背景に、Shanghai Electricはより深い協力の機会を模索することを目指しています。ハノーバーメッセ2026では、「産業向けAI（AI for Industry）」、「ゼロカーボンパーク（Zero-Carbon Parks）」、「POWER to X」、および「IIoTデジタル基盤（IIoT Digital Foundation）」の4つの展示ゾーンを設け、エネルギーと産業という2つの中核部門を横断し相乗的な産業チェーン発展を推進するShanghai Electricの総合力を示す、マルチシナリオソリューションと実際の国際プロジェクト展開を紹介しています。

デジタルとAIの統合：産業高度化の新たな青写真

「産業向けAI」展示ゾーンにおいて、Shanghai Electricは「StarCloud Intelligent Manufacturing」シリーズを発表しました。これには40近いAIモデルとインテリジェントエージェントが含まれ、研究開発・設計、生産・製造、および運用・保守の3大製造シナリオをカバーし、製造業のインテリジェントなアップグレードを推進します。

コンテナ型モジュール設備を中心とし、AIとデジタルツイン技術を統合した製品「Mobile Factory」は、リモートメンテナンスとスマートスケジューリングを可能にします。同製品は、韓国、インドネシア、およびバングラデシュを含む複数の海外プロジェクトにおいて、すでにメンテナンスや緊急修理の任務を遂行しています。

また、自社開発のインダストリアル・インターネット・プラットフォームは、エネルギーや産業部門を含む13業種の製造工場にデジタル・トランスフォーメーション・ソリューションを提供しており、46万台以上のデバイスを接続しています。

Shanghai Electricが自社開発した二足歩行ヒューマノイドロボット「Suyuan」も、本イベントで世界初公開されました。自社開発の高機能関節とインテリジェント制御システムを搭載し、複雑な産業シナリオでの運用が可能で、伝統的な工業製造を強化します。

グリーンエネルギー：ゼロカーボンパークの新たなベンチマーク

Shanghai Electricは「Energy + Industry」の相乗効果を活用し、再現可能なゼロカーボンパークソリューションを開発しています。同社は計画から運用までフルサイクルのカスタマイズサービスを提供しており、風力、太陽光、蓄電、水素、マイクログリッド、およびマルチエネルギー・カップリングシステムなど、必要とされる中核設備の半分以上を自社製品でカバーしています。

「ゼロカーボンパーク」ゾーンでは、Shanghai Electricが風力、太陽光、およびエネルギー貯蔵の各分野におけるグリーン技術のリーダーシップを披露しました。

・風力発電：25MWの洋上風力タービンを特徴とするShanghai Electricは、中東欧最大級の風力発電プロジェクトの一つであるクロアチアのSenj Wind Farmを含め、世界各地の風力発電所に機器およびO&Mサービスを提供してきました。

・太陽光発電：最先端のHJT太陽光発電技術と、太陽熱設備の全産業チェーン供給能力を持つShanghai Electricは、太陽光発電・蓄電一体型パワーキャビンなどの革新的な製品を紹介しています。

・エネルギー貯蔵：水系電解質を使用したバナジウム・レドックスフロー電池システムは、大規模かつ長時間のエネルギー貯蔵における優先的な技術ルートの一つとなっています。

グリーン水素とグリーン燃料の新たなフロンティアを先導

新エネルギー、スマートグリッド、およびグリーンケミカルにおけるフルチェーン能力を活用し、Shanghai Electricはグリーン燃料バリューチェーン全体をカバーする中核技術と設備を構築しました。Shanghai Electricは、グリーンメタノール、グリーンアンモニア、および持続可能な航空燃料（SAF）という3つの主要なグリーン燃料について、資源条件や市場需要に合わせた完全にカスタマイズされたエンドツーエンドのソリューションを提供しています。

中国初のグリーンメタノール実証プロジェクトであるShanghai Electricの吉林省Taonan（桃南）プロジェクトは、全工程でEUのISCC認証を取得しました。2026年3月、最初のグリーンメタノール製品が上海洋山港にてCMA CGMの船舶「OSMIUM」に補給されました。

（日本語リリース：クライアント提供）

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