ショークラブ「PARTY ON TOKYO」のシンガー、シャーナ、ジュン、キキが4月30日、秋葉原P.A.R.M.Sで初の単独ライブを開催する。通常のショーとは異なる特別な構成で、この日のために準備してきた演目を披露する。
ショークラブ「PARTY ON TOKYO」のシンガー、シャーナ、ジュン、キキが4月30日、秋葉原P.A.R.M.Sで初の単独ライブを開催する。同ライブは、この日のために練習を重ねてきた演目を含めたセットリストで構成し、普段のショータイムとは一味違うパフォーマンスで会場を盛り上げる。3人それぞれの経験や背景を生かした内容となる。
ゴスペル経験を持つジュンは「単独ライブの一員としてステージに立てること、そして応援してくださる皆様がいることに本当に感謝しています。不安や緊張もありますが、それさえも含めてこの瞬間を楽しみたいです。ただ楽しいだけでなく、どこか心に残る余韻のある時間にしたいと思っています。一曲一曲大切に選んだセットリストにもぜひ注目していただけたらうれしいです」と語る。
芸大の演奏学科出身で学生時代から音楽活動を続けてきたキキは「東京へ来て初めてのライブを大きな会場で開催できることに感謝しています。チケットに自分の名前が載ったのを見たとき、夢のようで胸が高鳴りました。緊張もあると思いますが、それ以上に楽しみな気持ちが大きく、当日はみんなと最高の時間を過ごせるとわくわくしています。パリオンのメンバーと届ける初ライブを、ぜひ体感してほしいです」と笑顔を見せた。
当日は18時開場、19時開演、20時30分終演予定。終演後には特典会を実施する。来場者特典としてうちわやポスターを配布するほか、Tシャツやタオル、ステッカーなどのグッズ販売を行う。当日チケットあり。
3人の軌跡と新たな挑戦が交差する初単独ライブとなる。
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●party on tokyo
流行最先端、ニューヨーク、マイアミ、ロンドン、ラスベガスで話題沸騰の世界一楽しいパーティースペースと言われているbox discoを体験しながら、セクシーでキャッチーな女性によるダンスショーを間近で楽しむことができるエンターテイメントショークラブ。
【店舗概要】
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