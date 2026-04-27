【40代からのゆらぎ肌・インナーケア】ゴールデンウィーク期間中の「全品送料無料キャンペーン」を実施。生活リズムの変化や紫外線による「なんとなく不調」を分子栄養学をもとにサポートする整えケアを提案します
健康食品・スキンケア製品の企画販売を行う株式会社セラ（本社：東京都港区南青山 代表：町田映子）は、運営するECサイト「セラストア」にて、2026年のゴールデンウィーク期間中、「送料無料キャンペーン」を実施いたします。
ゴールデンウィークはリフレッシュの機会である一方、
外出による紫外線の急増、移動の疲れ、生活リズムの変化などにより、
特に40代以降の女性にとって「肌のゆらぎ」や「なんとなくの不調」を感じやすい時期。
セラストアでは、「整えるケアを途切れさせない」をコンセプトに、
お休み中も自宅で手軽にプロ品質のケアを取り入れていただけるよう
本キャンペーンを企画いたしました。
〇キャンペーン概要
内容： セラストア、トライアルセット以外の全製品の送料が無料
期間： 2026年4月25日～2026年5月6日
対象ショップ： セラストア（公式ECサイト）https://www.cerastore.net/
発送： 期間中も毎日ご注文を受け付け、月曜日と木曜日に発送いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347996/images/bodyimage1】
〇注目のピックアップ製品
１．天然ビタミンEオイル／セラリキッド
年齢肌に寄り添うトコフェロール（ビタミンE）配合の濃厚な一滴。紫外線を浴びた後の肌や、夜のセルフマッサージに。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347996/images/bodyimage2】
２．大人のインナーケア／パーフェクトアミノ（Perfect Amino）
分子栄養学の視点から開発された、必須アミノ酸100点プロテインサプリメント。連休中の栄養バランスの乱れをサポートします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347996/images/bodyimage3】
＜株式会社セラ＞
1975年に先代町田久が治療院を創業。
天然ビタミンEを配合したオリジナルオイル「セラリキッド」と
セラリキッドを浸透させる「ビタミンマッサージ（R）」を独自開発しました。
現在に至るまで、変わらない配合でセラリキッドをお届けし、
ビタミンマッサージ専門院である表参道セラ治療院を運営しております。
そのほか関連製品を製造販売し、
女性の毎日に寄り添うための商品やサービスを提供しております。
【会社概要】
会社名：株式会社セラ
所在地：東京都港区南青山3-14-26 CASA SERENA 2F-3F
代表者：町田映子
設立：1989年
URL：https://www.ceraworld.com/
事業内容：タンパクおよびビタミンを配合した栄養補助食品の製造・販売／化粧品の製造・販売／鍼・あんま・指圧・マッサージの施術所の経営／栄養学の講習会／書籍の出版および販売
上記各号に付帯する一切の業務
【お問い合わせ先】
TEL：03-6721-1710
e-mail：info@ceraworld.com
セラホームページ ＞＞https://www.ceraworld.com
セラストア ＞＞https://www.cerastore.net/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347996/images/bodyimage4】
配信元企業：株式会社セラ
ゴールデンウィークはリフレッシュの機会である一方、
外出による紫外線の急増、移動の疲れ、生活リズムの変化などにより、
特に40代以降の女性にとって「肌のゆらぎ」や「なんとなくの不調」を感じやすい時期。
セラストアでは、「整えるケアを途切れさせない」をコンセプトに、
お休み中も自宅で手軽にプロ品質のケアを取り入れていただけるよう
本キャンペーンを企画いたしました。
内容： セラストア、トライアルセット以外の全製品の送料が無料
期間： 2026年4月25日～2026年5月6日
対象ショップ： セラストア（公式ECサイト）https://www.cerastore.net/
発送： 期間中も毎日ご注文を受け付け、月曜日と木曜日に発送いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347996/images/bodyimage1】
〇注目のピックアップ製品
１．天然ビタミンEオイル／セラリキッド
年齢肌に寄り添うトコフェロール（ビタミンE）配合の濃厚な一滴。紫外線を浴びた後の肌や、夜のセルフマッサージに。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347996/images/bodyimage2】
２．大人のインナーケア／パーフェクトアミノ（Perfect Amino）
分子栄養学の視点から開発された、必須アミノ酸100点プロテインサプリメント。連休中の栄養バランスの乱れをサポートします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347996/images/bodyimage3】
＜株式会社セラ＞
1975年に先代町田久が治療院を創業。
天然ビタミンEを配合したオリジナルオイル「セラリキッド」と
セラリキッドを浸透させる「ビタミンマッサージ（R）」を独自開発しました。
現在に至るまで、変わらない配合でセラリキッドをお届けし、
ビタミンマッサージ専門院である表参道セラ治療院を運営しております。
そのほか関連製品を製造販売し、
女性の毎日に寄り添うための商品やサービスを提供しております。
【会社概要】
会社名：株式会社セラ
所在地：東京都港区南青山3-14-26 CASA SERENA 2F-3F
代表者：町田映子
設立：1989年
URL：https://www.ceraworld.com/
事業内容：タンパクおよびビタミンを配合した栄養補助食品の製造・販売／化粧品の製造・販売／鍼・あんま・指圧・マッサージの施術所の経営／栄養学の講習会／書籍の出版および販売
上記各号に付帯する一切の業務
【お問い合わせ先】
TEL：03-6721-1710
e-mail：info@ceraworld.com
セラホームページ ＞＞https://www.ceraworld.com
セラストア ＞＞https://www.cerastore.net/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347996/images/bodyimage4】
配信元企業：株式会社セラ
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