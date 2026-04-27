東京シリアスゲームサミット、盛況のうちに閉幕。2日間で延べ200名超が来場 教育・?研修・医療・外交・気候変動――社会課題を解くゲームの知見が集結 2027年春、第3回開催も決定！
NPO法人 国際ゲーム開発者協会日本（IGDA日本）は、2026年4月17日（金）・18日（土）の2日間にわたり開催した「東京シリアスゲームサミット」が、延べ200名を超える参加者を迎え、盛況のうちに閉幕したことをお知らせいたします。
本サミットは、教育、医療、企業研修、社会問題解決など、ゲームの知見を実社会の課題解決に活用する「シリアスゲーム」に特化した、国内でも類を見ないイベントです。2025年7月の京都開催に続く第2回となった今回は、東京・中野と本郷の2会場にて、国内外の第一線で活躍する専門家による講演やクロストークが行われました。
■ プログラムの概要
今回のサミットでは、多岐にわたる分野でのゲーム活用について、最新事例の共有と議論が展開されました。
DAY 1（4月17日）：Red Bull Gaming Sphere Tokyo（中野）
「シリアスゲーム・アーカイブ」の展望から始まり、「ゲーム研修」の実像、さらに「医療とゲーム」の密接な関係やヘルスケア分野での具体的な活用事例について、専門家による深い議論が行われました。
DAY 2（4月18日）：東京大学 情報学環・福武ホール（本郷）
「シリアスゲームの国際交流」や「外交手段としてのゲームと暴力過激主義防止」など、国際的な視点からの議論に加え、アフリカにおける「気候変動問題」へのゲーム活用、ビジネスゲーム第一人者の視点での社会課題解決、図書館でのゲーム活用事例など、公共性の高いテーマが幅広く扱われました。
■ 開催概要
名称： 東京シリアスゲームサミット
日程： 2026年4月17日（金）～18日（土）
主催： 国際ゲーム開発者協会日本（IGDA日本）
協力： 株式会社SQOOL、研修ゲームラボ
会場： * DAY 1：Red Bull Gaming Sphere Tokyo（東京都中野区）
DAY 2：東京大学 情報学環・福武ホール 福武ラーニングシアター（東京都文京区）
公式サイト： https://www.igda.jp/2026/03/26/16524/
■ パートナー企業・団体
出展パートナー：
創作株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347982/images/bodyimage1】
株式会社セガ エックスディー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347982/images/bodyimage2】
株式会社アソビズム
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347982/images/bodyimage3】
ロゴサポーター：
京王電鉄株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347982/images/bodyimage4】
■ 今後の展望：大阪、そして2027年・春の第3回へ
サミットの成功を受け、IGDA日本ではシリアスゲームの普及と発展に向けた取り組みをさらに継続してまいります。
2026年後半：シリアスゲームデイ（大阪）
関西圏のシリアスゲーム開発者、教育関係者、自治体、企業、研究者の皆さまが集うイベントとして準備を進めております。
2027年春：第3回 東京シリアスゲームサミット
今回の成果を踏まえ、より大規模かつ国際的なイベントとして展開していく予定です。
■ 主催者コメント（IGDA日本 SIG-Growth正世話人 佐藤 翔）
「今回のサミットでは、医療現場から気候変動、さらには国際外交まで、日本のシリアスゲーム・ゲーム活用の第一線で活躍する人々の素晴らしい講演や出展により、幅広い知見を集めることができました。会場を埋め尽くした参加者の熱気と活発な議論は、日本におけるシリアスゲームシーン拡大と国際連携の必要性を物語っています。東アジアを含む世界各国や国際機関においてシリアスゲーム関連の活動が活発になる中で、今後もこの取り組みを広げてまいります。」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347982/images/bodyimage5】
配信元企業：特定非営利活動法人国際ゲーム開発者協会日本
本サミットは、教育、医療、企業研修、社会問題解決など、ゲームの知見を実社会の課題解決に活用する「シリアスゲーム」に特化した、国内でも類を見ないイベントです。2025年7月の京都開催に続く第2回となった今回は、東京・中野と本郷の2会場にて、国内外の第一線で活躍する専門家による講演やクロストークが行われました。
■ プログラムの概要
今回のサミットでは、多岐にわたる分野でのゲーム活用について、最新事例の共有と議論が展開されました。
DAY 1（4月17日）：Red Bull Gaming Sphere Tokyo（中野）
「シリアスゲーム・アーカイブ」の展望から始まり、「ゲーム研修」の実像、さらに「医療とゲーム」の密接な関係やヘルスケア分野での具体的な活用事例について、専門家による深い議論が行われました。
DAY 2（4月18日）：東京大学 情報学環・福武ホール（本郷）
「シリアスゲームの国際交流」や「外交手段としてのゲームと暴力過激主義防止」など、国際的な視点からの議論に加え、アフリカにおける「気候変動問題」へのゲーム活用、ビジネスゲーム第一人者の視点での社会課題解決、図書館でのゲーム活用事例など、公共性の高いテーマが幅広く扱われました。
■ 開催概要
名称： 東京シリアスゲームサミット
日程： 2026年4月17日（金）～18日（土）
主催： 国際ゲーム開発者協会日本（IGDA日本）
協力： 株式会社SQOOL、研修ゲームラボ
会場： * DAY 1：Red Bull Gaming Sphere Tokyo（東京都中野区）
DAY 2：東京大学 情報学環・福武ホール 福武ラーニングシアター（東京都文京区）
公式サイト： https://www.igda.jp/2026/03/26/16524/
■ パートナー企業・団体
出展パートナー：
創作株式会社
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347982/images/bodyimage1】
株式会社セガ エックスディー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347982/images/bodyimage2】
株式会社アソビズム
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ロゴサポーター：
京王電鉄株式会社
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■ 今後の展望：大阪、そして2027年・春の第3回へ
サミットの成功を受け、IGDA日本ではシリアスゲームの普及と発展に向けた取り組みをさらに継続してまいります。
2026年後半：シリアスゲームデイ（大阪）
関西圏のシリアスゲーム開発者、教育関係者、自治体、企業、研究者の皆さまが集うイベントとして準備を進めております。
2027年春：第3回 東京シリアスゲームサミット
今回の成果を踏まえ、より大規模かつ国際的なイベントとして展開していく予定です。
■ 主催者コメント（IGDA日本 SIG-Growth正世話人 佐藤 翔）
「今回のサミットでは、医療現場から気候変動、さらには国際外交まで、日本のシリアスゲーム・ゲーム活用の第一線で活躍する人々の素晴らしい講演や出展により、幅広い知見を集めることができました。会場を埋め尽くした参加者の熱気と活発な議論は、日本におけるシリアスゲームシーン拡大と国際連携の必要性を物語っています。東アジアを含む世界各国や国際機関においてシリアスゲーム関連の活動が活発になる中で、今後もこの取り組みを広げてまいります。」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347982/images/bodyimage5】
配信元企業：特定非営利活動法人国際ゲーム開発者協会日本
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