リース市場は中小企業の拡大、インフラの急成長、柔軟な資金調達モデルを背景に成長が加速
資産を保有しない戦略や拡張可能な資金調達への需要の高まりが、企業の資源活用のあり方を変えている
資産へのアクセスはもはや所有だけで定義されるものではなくなっており、企業は柔軟性、流動性、業務効率をより重視するようになっている。リースは、資産の利用を財務計画と整合させながら、市場環境の変化に迅速に対応できる戦略的手段となっている。この変化は、拡張性やコスト最適化が重要な業界で特に顕著である。
強い金融採用を反映した市場規模の推移
リース市場は近年大きく拡大しており、世界各国で安定した成長を続けている。
・市場は2025年に2兆397億9,520万ドルに達し、複数の産業での広範な採用により支えられている
・2030年には3兆2,025億610万ドルに成長すると予測され、柔軟な資金調達モデルへの依存の高まりが背景にある
・2035年までには5兆1,755億5,260万ドルに達すると見込まれ、資産を持たないビジネス戦略への長期的な需要を反映している
市場パフォーマンスに影響を与える主な成長要因と制約
リース市場は複数の構造的および経済的要因の影響を受けて進化してきた。
成長は主に、中小企業やスタートアップの拡大によって支えられており、これらの企業は初期投資を抑えるためにリースを活用している。建設業や製造業の活発化も、機械や設備のリース需要を押し上げている。さらに、職場ソリューションのリースやモビリティを基盤としたサブスクリプションモデルの拡大も普及を後押ししている。
今後は、大規模なインフラ投資や多国籍企業の世界展開が需要をさらに強化すると見込まれる。企業はキャッシュフローの改善や資本配分の最適化を重視しており、リースは魅力的な選択肢となっている。ベンダーファイナンスプログラムやキャプティブリースモデルも市場成長に大きく貢献している。
一方で、いくつかの課題も存在する。リース契約における高金利や厳格な信用条件は、一部の企業にとって利用の制約となってきた。今後は、既存システムとの適合性の問題、資産の不適切使用に関するリスク、関税などの外部経済要因も成長に影響を与える可能性がある。
リースモデルとサービスを変革する新たなトレンド
リース市場は、新しいモデルや技術によって急速に変化している。
・コスト効率と持続可能性を重視した中古車リースの採用拡大
・サービス型モデルを伴う柔軟なワークスペースリースの拡大
・リース手続きの簡素化とアクセス向上を目的としたデジタルプラットフォームの利用増加
・手頃な電動モビリティを支えるためのバッテリーリースモデルの導入
・革新的かつ持続可能なリースソリューションを開発するための戦略的提携の増加
・航空機リースおよび取引のための統合型デジタルプラットフォームの開発
・設備投資への依存を減らす運用費用モデルへの移行
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347947/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347947/images/bodyimage2】
リースカテゴリー別のセグメント動向
リース市場の各セグメントは、資産タイプや利用モデルによる需要の違いを示している。
非金融無形資産の貸し手は2025年に最大のシェアを占め、知的財産やデジタル資源などの非物理資産へのリース需要の高さを示している。自動車設備リースは、モビリティ需要の拡大と輸送モデルの変化により最も高い成長が見込まれている。
資産へのアクセスはもはや所有だけで定義されるものではなくなっており、企業は柔軟性、流動性、業務効率をより重視するようになっている。リースは、資産の利用を財務計画と整合させながら、市場環境の変化に迅速に対応できる戦略的手段となっている。この変化は、拡張性やコスト最適化が重要な業界で特に顕著である。
強い金融採用を反映した市場規模の推移
リース市場は近年大きく拡大しており、世界各国で安定した成長を続けている。
・市場は2025年に2兆397億9,520万ドルに達し、複数の産業での広範な採用により支えられている
・2030年には3兆2,025億610万ドルに成長すると予測され、柔軟な資金調達モデルへの依存の高まりが背景にある
・2035年までには5兆1,755億5,260万ドルに達すると見込まれ、資産を持たないビジネス戦略への長期的な需要を反映している
市場パフォーマンスに影響を与える主な成長要因と制約
リース市場は複数の構造的および経済的要因の影響を受けて進化してきた。
成長は主に、中小企業やスタートアップの拡大によって支えられており、これらの企業は初期投資を抑えるためにリースを活用している。建設業や製造業の活発化も、機械や設備のリース需要を押し上げている。さらに、職場ソリューションのリースやモビリティを基盤としたサブスクリプションモデルの拡大も普及を後押ししている。
今後は、大規模なインフラ投資や多国籍企業の世界展開が需要をさらに強化すると見込まれる。企業はキャッシュフローの改善や資本配分の最適化を重視しており、リースは魅力的な選択肢となっている。ベンダーファイナンスプログラムやキャプティブリースモデルも市場成長に大きく貢献している。
一方で、いくつかの課題も存在する。リース契約における高金利や厳格な信用条件は、一部の企業にとって利用の制約となってきた。今後は、既存システムとの適合性の問題、資産の不適切使用に関するリスク、関税などの外部経済要因も成長に影響を与える可能性がある。
リースモデルとサービスを変革する新たなトレンド
リース市場は、新しいモデルや技術によって急速に変化している。
・コスト効率と持続可能性を重視した中古車リースの採用拡大
・サービス型モデルを伴う柔軟なワークスペースリースの拡大
・リース手続きの簡素化とアクセス向上を目的としたデジタルプラットフォームの利用増加
・手頃な電動モビリティを支えるためのバッテリーリースモデルの導入
・革新的かつ持続可能なリースソリューションを開発するための戦略的提携の増加
・航空機リースおよび取引のための統合型デジタルプラットフォームの開発
・設備投資への依存を減らす運用費用モデルへの移行
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リースカテゴリー別のセグメント動向
リース市場の各セグメントは、資産タイプや利用モデルによる需要の違いを示している。
非金融無形資産の貸し手は2025年に最大のシェアを占め、知的財産やデジタル資源などの非物理資産へのリース需要の高さを示している。自動車設備リースは、モビリティ需要の拡大と輸送モデルの変化により最も高い成長が見込まれている。