離設防止・転倒検知・複数拠点の一元管理まで 介護施設向け防犯カメラ特設ページを公開／AIカメラのトリニティー
AIカメラを手がける株式会社トリニティー（代表取締役：兼松拓也、本社：愛知県名古屋市）は、2026年4月27日、介護施設・老人ホームなどの福祉施設において防犯カメラの導入やリニューアルを検討されているご担当者様に向けた特設ページを新たに公開いたしました。
▼詳細はこちら
https://www.trinity4e.com/lp/for-nursing-facility.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260427
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347878/images/bodyimage1】
■介護現場のお悩み・課題に応える特設ページを公開
介護現場では、利用者様の転倒事故や離設問題、慢性的な人手不足など、日々さまざまな課題に直面されています。
「夜間の徘徊にすぐ気づけない」「限られたスタッフで広い施設を見きれない」といったお悩みを抱えるご担当者様も多いのではないでしょうか。
また、入居者様のご家族にとっても、防犯カメラなどで施設の安全・防犯対策がしっかりとられていることは大きな安心につながります。
こうした介護現場の切実な声にお応えするため、トリニティーでは介護施設・老人ホームなどの福祉施設において防犯カメラの導入をお考えのご担当者様に向けた特設ページを新たに公開いたしました。
■介護現場で役立つ防犯カメラソリューション
特設ページでは、介護現場の課題に対応するさまざまなソリューションをご紹介しております。
【複数施設の一括管理】
遠隔監視機能を活用することで、複数施設の映像を離れた場所からまとめて管理することが可能です。
【AI顔認証・電気錠による離設防止】
AI顔認証と電気錠を組み合わせることで、「3階の入居者様は3階まで」といったフロアごとの入退室制限にも対応。
離設事故の防止に役立てていただけます。
【温度・湿度モニタリングカメラシステム】
感染症対策など、シビアな環境管理が求められる介護現場に向けて、映像とあわせて温度・湿度・二酸化炭素濃度を記録できる「温度・湿度モニタリングカメラシステム」もご用意しております。
このほかにも、安全で安心できる現場づくりに役立つソリューションを幅広く取り揃えております。
■メーカー直販だからできる適正価格でのご提案
トリニティーは、防犯カメラの設置業者であると同時にメーカーでもあります。
企画・開発から製造・施工までを自社で一貫して行うことで、中間コストを抑えた適正価格でのご提供を実現しております。
特設ページでは、夜間でもカラー映像で記録できるAIスターライトカメラや、音声録音に対応したマイク搭載カメラなど、介護現場のニーズに応えるおすすめの製品もご紹介しています。
施設の規模や運用方法、抱えていらっしゃる課題に合わせて最適なカメラシステムをご提案いたしますので、新規導入はもちろん、既設カメラからのリニューアルもお気軽にご相談ください。
■初期費用を抑えられる料金プランもご用意
トリニティーでは、レンタル（サブスク）、リース、一括購入の3つの料金プランをご用意しています。
初期費用を抑えたい施設でも導入しやすいよう、機器のご提供から設置工事、保守メンテナンスまでを含んだ月々定額のレンタルプランもございます。
いずれのプランでも、現地調査・お見積りは無料で承っております。
防犯のプロが実際に施設を確認したうえで、最適なプランをご提案いたします。
▼詳細はこちら
https://www.trinity4e.com/lp/for-nursing-facility.html?utm_source=dreamnews&utm_medium=release&utm_campaign=20260427
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347878/images/bodyimage1】
■介護現場のお悩み・課題に応える特設ページを公開
介護現場では、利用者様の転倒事故や離設問題、慢性的な人手不足など、日々さまざまな課題に直面されています。
「夜間の徘徊にすぐ気づけない」「限られたスタッフで広い施設を見きれない」といったお悩みを抱えるご担当者様も多いのではないでしょうか。
また、入居者様のご家族にとっても、防犯カメラなどで施設の安全・防犯対策がしっかりとられていることは大きな安心につながります。
こうした介護現場の切実な声にお応えするため、トリニティーでは介護施設・老人ホームなどの福祉施設において防犯カメラの導入をお考えのご担当者様に向けた特設ページを新たに公開いたしました。
■介護現場で役立つ防犯カメラソリューション
特設ページでは、介護現場の課題に対応するさまざまなソリューションをご紹介しております。
【複数施設の一括管理】
遠隔監視機能を活用することで、複数施設の映像を離れた場所からまとめて管理することが可能です。
【AI顔認証・電気錠による離設防止】
AI顔認証と電気錠を組み合わせることで、「3階の入居者様は3階まで」といったフロアごとの入退室制限にも対応。
離設事故の防止に役立てていただけます。
【温度・湿度モニタリングカメラシステム】
感染症対策など、シビアな環境管理が求められる介護現場に向けて、映像とあわせて温度・湿度・二酸化炭素濃度を記録できる「温度・湿度モニタリングカメラシステム」もご用意しております。
このほかにも、安全で安心できる現場づくりに役立つソリューションを幅広く取り揃えております。
■メーカー直販だからできる適正価格でのご提案
トリニティーは、防犯カメラの設置業者であると同時にメーカーでもあります。
企画・開発から製造・施工までを自社で一貫して行うことで、中間コストを抑えた適正価格でのご提供を実現しております。
特設ページでは、夜間でもカラー映像で記録できるAIスターライトカメラや、音声録音に対応したマイク搭載カメラなど、介護現場のニーズに応えるおすすめの製品もご紹介しています。
施設の規模や運用方法、抱えていらっしゃる課題に合わせて最適なカメラシステムをご提案いたしますので、新規導入はもちろん、既設カメラからのリニューアルもお気軽にご相談ください。
■初期費用を抑えられる料金プランもご用意
トリニティーでは、レンタル（サブスク）、リース、一括購入の3つの料金プランをご用意しています。
初期費用を抑えたい施設でも導入しやすいよう、機器のご提供から設置工事、保守メンテナンスまでを含んだ月々定額のレンタルプランもございます。
いずれのプランでも、現地調査・お見積りは無料で承っております。
防犯のプロが実際に施設を確認したうえで、最適なプランをご提案いたします。