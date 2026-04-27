【21LIVE】5月3日（日）より『500Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』開催！コンプリート達成でライバー＆リスナー双方に21LIVE限定グッズをプレゼント！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、5月3日（日）より『500Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347504/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
500Cガチャを集めよう！
7種類のキャラクターを集めて1コンプ達成！
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5月3日（日）から5月5日（火）の3日間限定イベント『500Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』がスタートします。
期間中、500Cガチャから登場する7種類のキャラクターを集めると1コンプリート！
1～10回の達成回数に応じて、21LIVEオリジナル「麦わらの島人」のアクリルブロックや缶バッジをプレゼント。さらに、オキコレギフトのGOLDランキングで1位に輝いた方には「シーサーのぬいぐるみ（大）」を贈呈します！
ライバーとリスナーが一緒に楽しめる特別イベントです。
ぜひ豪華グッズの獲得を目指してチャレンジしてみてください！
〇対象ガチャギフト一覧
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347504/images/bodyimage2】
ライバープライズ
●10コンプ達成
・シーサーのぬいぐるみ（小）
・21オリジナル 麦わらの島人のアクリルブロック
・21オリジナル 麦わらの島人缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・麦わらの島人のバッジ
●5コンプ達成
・21オリジナル 麦わらの島人のアクリルブロック
・麦わらの島人缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・麦わらの島人のバッジ
●3コンプ達成
・21オリジナル 麦わらの島人缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・麦わらの島人のバッジ
●1コンプ達成
・リアル21カード（5パック）
・麦わらの島人のバッジ
●ランキング1位+フルコンプ
・シーサーのぬいぐるみ（大）
リスナープライズ
○3コンプ達成
・リアル21カード（5パック）
・麦わらの島人のバッジ
○1コンプ達成
・麦わらの島人のバッジ
☆ランキング1位
・シーサーのぬいぐるみ（小）
・21オリジナル 麦わらの島人のアクリルブロック
・21オリジナル 麦わらの島人の缶バッジ
☆ランキング2～3位
・21オリジナル 麦わらの島人のアクリルブロック
・21オリジナル麦わらの島人の缶バッジ
☆ランキング4～5位
・21オリジナル 麦わらの島人の缶バッジ
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イベント期間中は限定ミッションが登場！
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500Cガチャのキャラクターを集めて、おうし座ギフトやハートシーサーギフト、5月の誕生石エメラルドギフトを手に入れましょう！
条件達成ですぐにギフトの受け取りが可能です。
━━━＼ 開催期間 ／━━━
5月3日（日）～5月5日（火）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347504/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
500Cガチャを集めよう！
7種類のキャラクターを集めて1コンプ達成！
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5月3日（日）から5月5日（火）の3日間限定イベント『500Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』がスタートします。
期間中、500Cガチャから登場する7種類のキャラクターを集めると1コンプリート！
1～10回の達成回数に応じて、21LIVEオリジナル「麦わらの島人」のアクリルブロックや缶バッジをプレゼント。さらに、オキコレギフトのGOLDランキングで1位に輝いた方には「シーサーのぬいぐるみ（大）」を贈呈します！
ライバーとリスナーが一緒に楽しめる特別イベントです。
ぜひ豪華グッズの獲得を目指してチャレンジしてみてください！
〇対象ガチャギフト一覧
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347504/images/bodyimage2】
ライバープライズ
●10コンプ達成
・シーサーのぬいぐるみ（小）
・21オリジナル 麦わらの島人のアクリルブロック
・21オリジナル 麦わらの島人缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・麦わらの島人のバッジ
●5コンプ達成
・21オリジナル 麦わらの島人のアクリルブロック
・麦わらの島人缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・麦わらの島人のバッジ
●3コンプ達成
・21オリジナル 麦わらの島人缶バッジ
・リアル21カード（5パック）
・麦わらの島人のバッジ
●1コンプ達成
・リアル21カード（5パック）
・麦わらの島人のバッジ
●ランキング1位+フルコンプ
・シーサーのぬいぐるみ（大）
リスナープライズ
○3コンプ達成
・リアル21カード（5パック）
・麦わらの島人のバッジ
○1コンプ達成
・麦わらの島人のバッジ
☆ランキング1位
・シーサーのぬいぐるみ（小）
・21オリジナル 麦わらの島人のアクリルブロック
・21オリジナル 麦わらの島人の缶バッジ
☆ランキング2～3位
・21オリジナル 麦わらの島人のアクリルブロック
・21オリジナル麦わらの島人の缶バッジ
☆ランキング4～5位
・21オリジナル 麦わらの島人の缶バッジ
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イベント期間中は限定ミッションが登場！
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500Cガチャのキャラクターを集めて、おうし座ギフトやハートシーサーギフト、5月の誕生石エメラルドギフトを手に入れましょう！
条件達成ですぐにギフトの受け取りが可能です。
━━━＼ 開催期間 ／━━━
5月3日（日）～5月5日（火）