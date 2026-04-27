【21LIVE】みんなで楽しむ3日間！『150Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』が5月3日（日）からスタート！
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、5月3日（日）より『150Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347502/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼挑戦するほど広がるチャンス／
コンプリート回数に応じて豪華グッズをプレゼント！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
21LIVEでは、5月3日（日）より3日間限定で『150Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催します。
今月の確定ランクが一般・レギュラー・ブロンズランクのライバーを対象に、150Cガチャから登場する5種類のキャラクターを集めるコンプリートイベントです。
21カードガチャ「150Cガチャ」から登場する5種類のキャラクターを集めると、コンプリート回数に応じて豪華21LIVEオリジナルグッズをプレゼントします。
ライバー・リスナーのどちらにもプライズ獲得のチャンスがあるイベントです！
ぜひこの機会にコンプリートを目指して挑戦してみてください。
【対象ガチャギフト一覧 】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347502/images/bodyimage2】
＜ライバープライズ＞
★10コンプ達成
・21オリジナル カードフォルダー
・21オリジナル 琉球のおばぁの缶バッジ
・リアル21カード（3パック）
・琉球のおばぁのバッジ
★5コンプ達成
・21オリジナル 琉球のおばぁの缶バッジ
・リアル21カード（3パック）
・琉球のおばぁのバッジ
★3コンプ達成
・リアル21カード（3パック）
・琉球のおばぁのバッジ
★1コンプ達成
・琉球のおばぁのバッジ
＜リスナープライズ＞
☆3コンプ達成
・21オリジナル 琉球のおばぁの缶バッジ
・琉球のおばぁのバッジ
☆1コンプ達成
・琉球のおばぁのバッジ
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
イベント期間中は限定ミッションが登場☆彡
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
150Cガチャのキャラクターを集めて、おうし座ギフトやハートシーサーギフト、5月の誕生石エメラルドギフトを手に入れましょう！
条件達成ですぐにギフトの受け取りが可能です。
━━━＼ 開催期間 ／━━━
5月3日（日）～5月5日（火）
━━━━━━━━━━━━━
※本イベントへの参加は、自動エントリーとなります。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347502/images/bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347502/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼挑戦するほど広がるチャンス／
コンプリート回数に応じて豪華グッズをプレゼント！
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21LIVEでは、5月3日（日）より3日間限定で『150Cガチャを集めよう！！コンプリート企画』を開催します。
今月の確定ランクが一般・レギュラー・ブロンズランクのライバーを対象に、150Cガチャから登場する5種類のキャラクターを集めるコンプリートイベントです。
21カードガチャ「150Cガチャ」から登場する5種類のキャラクターを集めると、コンプリート回数に応じて豪華21LIVEオリジナルグッズをプレゼントします。
ライバー・リスナーのどちらにもプライズ獲得のチャンスがあるイベントです！
ぜひこの機会にコンプリートを目指して挑戦してみてください。
【対象ガチャギフト一覧 】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347502/images/bodyimage2】
＜ライバープライズ＞
★10コンプ達成
・21オリジナル カードフォルダー
・21オリジナル 琉球のおばぁの缶バッジ
・リアル21カード（3パック）
・琉球のおばぁのバッジ
★5コンプ達成
・21オリジナル 琉球のおばぁの缶バッジ
・リアル21カード（3パック）
・琉球のおばぁのバッジ
★3コンプ達成
・リアル21カード（3パック）
・琉球のおばぁのバッジ
★1コンプ達成
・琉球のおばぁのバッジ
＜リスナープライズ＞
☆3コンプ達成
・21オリジナル 琉球のおばぁの缶バッジ
・琉球のおばぁのバッジ
☆1コンプ達成
・琉球のおばぁのバッジ
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イベント期間中は限定ミッションが登場☆彡
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150Cガチャのキャラクターを集めて、おうし座ギフトやハートシーサーギフト、5月の誕生石エメラルドギフトを手に入れましょう！
条件達成ですぐにギフトの受け取りが可能です。
━━━＼ 開催期間 ／━━━
5月3日（日）～5月5日（火）
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※本イベントへの参加は、自動エントリーとなります。
詳しくは21LIVEのWeb版またはアプリのイベントページをチェック♪
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▼21LIVE Web版へのログインはこちら
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【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
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