【21LIVE】ゴールデンウィーク2週間の特別掲載を実施！4月27日（月）より大阪（梅田）駅に21LIVEポスターが登場
株式会社エムアンドティーティー（本社：沖縄県北谷町、代表取締役：井藤 三知子）が運営するエンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE（ニーイチライブ）】URL: https://21.live では、4月27日（月）より大阪（梅田）駅に21LIVE広告ポスターを掲出いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347467/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
＼大阪の中心で輝く21LIVE／
ライバー14名が大阪（梅田）駅に登場！
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4月27日（月）より、GW期間中の2週間にわたり、大阪（梅田）駅構内にて21LIVEポスターの掲出します。
本ポスターには、1月に開催されたイベント『駅広告に載ろう！～大阪（梅田）駅編～』で出演権を獲得した「ゆかぴよ」さんをはじめとする14名のライバーが登場！
大阪（梅田）駅は、多数の路線が乗り入れる関西屈指のターミナルエリア。
ビジネス・観光・ショッピングなど、さまざまな目的で多くの人が行き交うにぎやかな場所として知られています。
人の流れが絶えないこのロケーションを舞台に、21LIVEライバーの魅力を幅広く発信します。
お近くにお立ち寄りの際は、ぜひ大阪（梅田）駅でポスターをご覧ください！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347467/images/bodyimage2】
＼掲載ライバー／
ゆかぴよ、クロ子姐さん、aki.、小学生くん、凛、らい、ちぃそる、ポポ、姫咲美沙、KANKUN、柾木、わたる、みみ、さなまる
（※HNの記号、絵文字は省略しています）
（ポスター画像）
ポスターに掲載しているライバーの配信は、21LIVEのアプリ・サイトでご覧いただけます。
雑談・カラオケ・家飲みなど、さまざまな配信で気軽にリスナーとの交流を楽しめる配信が盛りだくさん！
気になるライバーを見つけたら、ぜひ21LIVEへアクセスしてみてくださいね！
━━━━＼ 掲出期間 ／━━━━
4月27日（月）～5月10日（日）
━━━━━━━━━━━━━━━
▼21LIVE アプリ版のインストールはこちら
https://app.adjust.com/g8txqjr
▼21LIVE Web版へのログインはこちら
https://21.live/?b=pre1
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347467/images/bodyimage3】
【サービス概要】
サービス名称： 21LIVE（ニーイチライブ）
URL ： https://21.live/?b=pre1
アプリ ： https://app.adjust.com/g8txqjr
お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
U R L ：https://m-tt.jp/
【芸能プロダクション】
21LIVEプロデュース：株式会社エフエンタープライズ
U R L ：https://fenterprise.jp/
配信元企業：株式会社エムアンドティーティー
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347467/images/bodyimage1】
エンターテイメント・ライブ配信アプリ【21LIVE／ニーイチライブ】公式サイト：https://21.live/
21LIVE＝「思い通りの“人生”が、ココから始まる」古代数秘術において「21」とは人生が思い通りになっていく状態を表すエンジェルナンバー。「LIVE」は英語で人生を。なりたい自分になれる配信場所、それが21LIVE！
ライバー14名が大阪（梅田）駅に登場！
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4月27日（月）より、GW期間中の2週間にわたり、大阪（梅田）駅構内にて21LIVEポスターの掲出します。
本ポスターには、1月に開催されたイベント『駅広告に載ろう！～大阪（梅田）駅編～』で出演権を獲得した「ゆかぴよ」さんをはじめとする14名のライバーが登場！
大阪（梅田）駅は、多数の路線が乗り入れる関西屈指のターミナルエリア。
ビジネス・観光・ショッピングなど、さまざまな目的で多くの人が行き交うにぎやかな場所として知られています。
人の流れが絶えないこのロケーションを舞台に、21LIVEライバーの魅力を幅広く発信します。
お近くにお立ち寄りの際は、ぜひ大阪（梅田）駅でポスターをご覧ください！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347467/images/bodyimage2】
＼掲載ライバー／
ゆかぴよ、クロ子姐さん、aki.、小学生くん、凛、らい、ちぃそる、ポポ、姫咲美沙、KANKUN、柾木、わたる、みみ、さなまる
（※HNの記号、絵文字は省略しています）
（ポスター画像）
ポスターに掲載しているライバーの配信は、21LIVEのアプリ・サイトでご覧いただけます。
雑談・カラオケ・家飲みなど、さまざまな配信で気軽にリスナーとの交流を楽しめる配信が盛りだくさん！
気になるライバーを見つけたら、ぜひ21LIVEへアクセスしてみてくださいね！
━━━━＼ 掲出期間 ／━━━━
4月27日（月）～5月10日（日）
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【サービス概要】
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URL ： https://21.live/?b=pre1
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お問合せ ： info@21.live （24時間受付）
Instagram ： https://www.instagram.com/21live.info/
Facebook ： https://www.facebook.com/21LIVE.info
X ： https://x.com/21live_info
YouTube ： https://www.youtube.com/@21live61
【運営元】
運営会社：株式会社エムアンドティーティー
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U R L ：https://fenterprise.jp/
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