Vichy Laboratoires、PSG所属サッカー選手Vitinhaをグローバルブランドアンバサダーに起用





パリ, 2026年4月24日 /PRNewswire/ -- 世界中の80,000人以上の皮膚科医に推奨されているダーマコスメブランドのリーダーであるVichy Laboratoiresは、ポルトガル代表のサッカー選手でありParis Saint-Germain所属のミッドフィルダー、Vítor Machado Ferreira（通称Vitinha）を新たなグローバルブランドアンバサダーに起用したことを発表しました。



Vitinha for Vichy Dercos by Nelson Coulhon Rosier



Vitinhaは、Vichy Dercos Anti-Dandruff、Dercos Anti-Hair Loss、ならびに新たなVichy Deodorantsラインの今後のキャンペーンで中心的な役割を担い、同ブランドが高性能な皮膚科学ソリューションの提供に注力している姿勢を体現します。

本パートナーシップは、Vichyにとって統合型ヘルス領域におけるプレゼンス強化に向けた戦略的な一歩となるものであり、身体的パフォーマンス、回復、そして皮膚科学ケアのつながりを強調するものです。トップレベルで活躍し、レジリエンスと戦術的知性で知られるVitinhaのようなアスリートとのパートナーシップを通じて、Vichyは、長期的な健康とパフォーマンスはホリスティックにアプローチすることが最適であるという信念をさらに強化します。

Vitinhaは、Vichyとの真正性のある結びつきに加え、ピッチ内外における高い関連性が評価され、起用されました。激しいトレーニングや発汗、環境的・精神的ストレスにさらされるプロアスリートとして、彼は頭皮トラブルを経験し、Vichy Laboratoiresの製品を使用してきました。彼の個人的な経験は、Vichyが評価されている科学主導の有効性を体現する説得力のあるアンバサダーであることを示しています。

本パートナーシップについて、Vitinhaは次のように述べました。「Vichy Laboratoiresに参加できることを大変誇りに思います。プロサッカー選手として、パフォーマンスと細部への徹底した注意は日々の生活の一部です。キャリアに伴うプレッシャーの中でも効果を発揮するソリューションに出会えたことは、まさにゲームチェンジャーでした。科学とパフォーマンスを融合するブランドと協働できることを大変楽しみにしています。」

Vichy Laboratoiresのグローバル・ブランド・プレジデントであるJamel Boutibaは、次のように述べました。「Vitinhaは、健康、パフォーマンス、そして長期的な健康維持を重視する世代を体現しています。彼は高い才能を備えると同時に自然体で親しみやすく、頭皮、肌、そして髪の健康の重要性を訴求するうえで、非常に力強いパートナーです。」

Vitinhaは、サッカー界で最も魅力的な才能の一人として評価を築き、FC Portoで頭角を現した後、PSGおよびポルトガル代表において中核選手として活躍しています。また、世界で450万人以上のフォロワーを有するVitinhaは、効果的で専門家の知見に基づくセルフケアに関心を持つ新たな男性消費者層とのエンゲージメント強化に貢献します。

Vichy Laboratoiresについて

Vichy Laboratoiresは、1931年にフランスのVichy温泉センターにおいてDr. Hallerによって設立され、健康と美容の架け橋となることでダーマコスメ分野を切り開きました。この礎となるヘリテージは、「健康は不可欠。まずは肌から（Health is vital. Start with your skin）」という当社の揺るぎないシグネチャーに反映されており、美しさは肌の健康から始まるという当社の信念を的確に体現しています。先進的な科学、皮膚科学の専門知見、そして臨床研究に裏付けられたVichyは、統合型ヘルスの原則に基づき、肌、頭皮、髪のためのソリューションを開発しています。この科学的アプローチは、外用・経口の美容ソリューションから、ヘルステック、さらに美容施術に併用される専門的な補助ソリューションに至るまで、包括的な皮膚科学ケアのエコシステムとして展開されています。当社はこれまで以上に、あらゆるライフステージにおいてビューティーキャピタルを維持・強化することを目指しています。世界で80,000人以上の皮膚科医に推奨されているVichy Laboratoiresは、皮膚科医による推奨において世界第2位のブランドであり、フケ対策分野では皮膚科医推奨No.1のブランドです。

写真：https://mma.prnasia.com/media2/2963177/Vichy_Laboratoires_Photo_1.jpg?p=medium600

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ロゴ：https://mma.prnewswire.com/media/2961752/Vichy_Laboratoires_Logo.jpg



Vitinha for Vichy Dercos by Baard Lunde



（日本語リリース：クライアント提供）

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