ポルシェ、ブガッティの持分をBlueFive Capitalに売却

ロンドン--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- ポルシェは、ブガッティ・リマックに対する出資持分を売却することで合意しました。

ポルシェとリマック・グループは、アイコニックなブガッティ・ブランドの拠点として、2021年に合弁会社「ブガッティ・リマック」を設立しました。ポルシェはこの合弁会社の少数株主として45％を保有し、リマック・グループが55％を保有しています。また、ポルシェはリマック・グループの株式のうち20.6％を保有しています。

本日発表された取引の一環として、ポルシェはブガッティ・リマックおよびリマック・グループに対する全ての持分を、HOFキャピタルが主導するコンソーシアムに売却します。このコンソーシアムには、最大出資者であるブルーファイブ・キャピタルに加え、米国およびEU全域の機関投資家グループが参加しています。取引完了後、リマック・グループはブガッティ・リマックの経営権を取得し、同社の継続的な成長を支援するため、ブルーファイブ・キャピタルおよびHOFキャピタルと戦略的パートナーシップを締結する予定です。

ブルーファイブ・キャピタルの創業者兼最高経営責任者であるハゼム・ベン・ガセム は次のように述べています。「ブガッティは、エットーレ・ブガッティが美と性能の融合を追求し生まれた、自動車への情熱の象徴です。ブルーファイブ・キャピタルは、今回の機会を単なる金融取引以上の価値があると捉えています。ブガッティ・リマックのチーム全員と協力し、その遺産を次世代へと受け継いでいくことを楽しみにしています。」

ポルシェAGの最高経営責任者（CEO）であるミヒャエル・ライタース博士は次のように述べています。「リマック・グループとの合弁会社「ブガッティ・リマック」を立ち上げたことで、当社はブガッティの未来に向けた基盤を確固たるものにしました。また、リマック・グループの初期段階からの投資家として、ポルシェはリマック・テクノロジーが確立されたティア1自動車技術企業へと発展する過程において、多大なる貢献を果たしました。今回、当社の持分を売却したことで、ポルシェは中核事業に注力していくことになります。ここ数年、建設的な信頼関係を構築してくださったメイト・リマック氏とそのチームに、心より感謝申し上げます。」

ブガッティ・リマックの最高経営責任者（CEO）であるメイト・リマック氏は次のように述べています。「ポルシェは重要なパートナーであり、ブガッティ・リマックの設立において果たした役割に対し、深く感謝しています。同社のサポートによって築かれた強固な基盤のおかげで、当社は長期的なビジョンをこれまで以上に迅速に実行に移す体制を整えることができました。新たなパートナーとの提携を楽しみにしています。」

ブルーファイブ・キャピタルについて

ブルーファイブ・キャピタルは、現在150億ドルの運用資産残高（AUM）を誇るグローバルな投資プラットフォームであり、従来の金融モデルを変革し、持続可能な成長を促進することを目標に、高い成長ポテンシャルを持つ経済圏における投資機会を追求しています。アブダビ・グローバル・マーケット（ADGM）に設立され、ロンドン、マナマ、アブダビ、ドバイ、マスカット、北京にオフィスを構える同社は、個人資産家、機関投資家、個人投資家向けに、プライベート・エクイティ、不動産、インフラ、金融商品を提供しています。

ブルーファイブ・キャピタルは2024年後半に設立され、世界のプライベート・エクイティ業界において最も長いキャリアを持つプロフェッショナルの一人であるハゼム・ベン・ガセムが率いています。詳細については、www.bluefivecapital.comをご覧ください。

*配信元：AETOSWire

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