株式会社システム計画研究所(所在地：東京都渋谷区、代表取締役：門脇均、以下：ISP)は、宇宙戦略基金事業・探査等(第二期)の技術開発テーマ「月面インフラ構築に資する要素技術」において、国立大学法人東北大学を代表機関とし、研究代表者を吉田和哉 特任教授とする技術開発課題が採択され、連携機関として参画することをお知らせいたします。本事業は2026年3月30日に交付決定され、月面での持続的な活動を支えるインフラ構築技術の確立に取り組みます。

(課題名：「電子ビームレゴリス凝固技術及び月面移動作業ロボットシステムの開発」)









■背景と目的

近年、月面における持続的な活動拠点の構築に向けて、各国の宇宙機関や民間企業による探査計画が急速に進展しています。将来の月面活動においては、着陸・移動・居住を支えるインフラの整備が不可欠ですが、その実現における最大の課題の一つは、資材を地球から輸送する際の極めて高いコストです。この課題を解決するためには、月面に広く存在するレゴリスをその場で資材として利用し、構造物を構築する技術の確立が重要となります。

本プロジェクトでは、電子ビームを用いてレゴリスを溶融・凝固させることで、月面上で構造資材を生成可能であることを実証し、着陸パッドや走行路などのインフラを現地で直接形成するための基盤技術の確立を目指します。さらに、この施工を担う多機能な月面移動作業ロボット(図1参照)を開発し、実環境を想定した条件下での施工技術の実証を行うことで、月面拠点建設に必要となる技術体系の確立に取り組みます。

本プロジェクトの推進にあたっては、これまでGoogle Lunar XPRIZE(※1)においてチームHAKUTOを技術的に牽引し、また近年ではムーンショット型研究開発プロジェクト目標3(※2)においてプロジェクトマネージャーを務めてきた東北大学 吉田和哉 特任教授を研究代表者とし、ISPを含む民間企業5社の産学連携チームにより技術開発を実施します。さらに、宇宙戦略基金事業・探査等(第二期)技術開発テーマ「月極域における高精度着陸技術」に採択された事業者(※3)が開発する高精度着陸機への搭載を視野に入れ、月面実証モデルの開発を目指します。





図1：本プロジェクトで開発する月面ロボットの計画図





ISPは、月面という通信環境が厳しく制約された条件下において、ロボットが安全かつ効率的に活動するために不可欠となるロボット運用を支える通信技術分野を担当します。ISPが保有するMesh Network「I-SoUMeN」の活用および、通信遅延や帯域制約、通信途絶の可能性といった月面特有の条件を考慮し、ロボットの制御・運用を含めたシステム全体を見通した設計・検証を行うことで、実運用を見据えた技術の確立に貢献します。





(※1)Google Lunar XPRIZE(グーグル・ルナ・エックスプライズ、略称GLXP)は、米国Xプライズ財団がGoogle社を冠スポンサーとして開催した、民間による世界初の月面無人探査を競うコンテストで、2007年から2018年にかけて実施された。世界各国から34チームが参加登録した。

HAKUTOは日本から参加した唯一のチームで、東北大学 吉田和哉 教授が技術リーダーとして牽引した。2015年1月に発表されたマイルストーン賞で月面移動サブシステム中間賞を受賞した。

https://www.xprize.org/competitions/google-lunar

https://web.archive.org/web/20180802215003/http://team-hakuto.jp/





(※2)ムーンショット型研究開発プロジェクト目標3「2050年までに、AIとロボットの共進化により、自ら学習・行動し人と共生するロボットを実現」において、東北大学 吉田和哉 教授が研究代表者(プロジェクトマネージャー)として提案した研究開発課題「月面探査/拠点構築のための自己再生型AIロボット」が2022年度に採択され、2025年度までの4年間にわたって複数の異種形態のロボット群からなる自己修復／自己成長型の「変幻自在」なAIロボットシステムの研究開発が実施された。開発されたロボットシステムは「MoonBot(ムーンボット)」と名付けられ、JAXA相模原キャンパス宇宙探査実験棟、および欧州宇宙機構(ESA)とドイツ航空宇宙センター(DLR)が共同運営するLUNA(ルナ)施設(ドイツ・ケルン)などの本格的な月面環境模擬実験設備にて地上実証実験を積み上げ、2025年夏には大阪・関西万博において動態展示された。

https://srl-moonshot.mech.tohoku.ac.jp/

https://www.jst.go.jp/moonshot/program/goal3/3B_yoshida.html





(※3)宇宙戦略基金事業・探査等(第二期)技術開発テーマ「月極域における高精度着陸技術」に、株式会社ispaceが提案した「南極近傍への高精度着陸と通信中継衛星を用いた極域でのペイロード活動支援」が採択されたことが、2026年1月16日に公表された。

https://fund.jaxa.jp/content/uploads/kekka2_16.pdf









■実施体制

本プロジェクトは、東北大学を代表機関とし、大学および複数の民間企業が参画する産学連携体制のもとで実施されます。

ISPは連携機関として、月面移動作業ロボットシステムの運用を支える通信分野を担当し、他の参画機関が担うロボット機構、材料、施工技術と連携しながら、システム全体の実現性向上に寄与します。





・代表機関：国立大学法人東北大学

・連携機関：株式会社システム計画研究所

・連携機関：株式会社 Space Quarters

・連携機関：白山工業株式会社

・連携機関：株式会社JAOPS

・連携機関：アステリアART 合同会社









■会社概要

会社名 ： 株式会社システム計画研究所

代表取締役： 門脇均

本社所在地： 東京都渋谷区桜丘町18-6 日本会館

事業内容 ： 宇宙、通信・ネットワーク、ロボティクス、画像処理、医療情報、

AIの諸分野を中心としたソフトウェア開発、システム開発、

システムインテグレーション、コンサルテーション、

技術開発および製品開発

Webサイト ： https://www.isp.co.jp/