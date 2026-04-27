株式会社KIYORAきくち（本社：熊本県菊池市）は、2026年3月23日に発表した「ふ～塩感謝祭」（2026年5月5日(火・祝)開催）について、第二弾となる追加情報を発表いたします。 今回のリリースでは、会場限定の感謝祭特別価格、フォロワー限定ノベルティ、地元コッコファーム様のご協力によるゆで卵無料配布、そしてふ～ドマルシェに集結する全25店舗の出店情報をお届けします。熊本・菊池を中心に、飲食・スイーツ・物販・ハンドメイドまで多彩な出店者が一堂に会する、発売5周年にふさわしい一日となります。

ふ～塩感謝祭 開催概要

イベント名：ふ～塩感謝祭 開催日：2026年5月5日（火・祝） 開催時間：10:00～16:00（予定） 会場：菊池市ふるさと創生市民広場 入場料：無料 主催：株式会社KIYORAきくち 協力：cafe zakka bb

イベント詳細

感謝祭限定！ふ～塩シリーズが最大約45%OFFの特別価格で登場

日頃の感謝を込めて、会場では「ミラクルすぱいす ふ～塩」各種を感謝祭限定価格でご提供いたします。人気の瓶タイプ全4種（旨・辛・和・カレー）および「ふ～塩だれ」は、通常価格540円のところ、300円（税込）。また、たっぷり使える大袋タイプの「ふ～塩 旨ミックス 100g」も、通常価格900円から500円（税込）へと大幅にお得な価格でご用意しました。この機会にぜひお買い求めください。 ※KAWACHI BASEのレモンミックス・ゆず胡椒ミックスもお得な価格で25番ブースにて販売予定です！

ふ～塩公式アカウントフォロワー限定ノベルティ「ふ～塩ステッカー」プレゼント

ふ～塩公式SNSアカウントをフォローいただき、会場内2店舗以上でお買い回りいただいたお客様へ、イベントでしか手に入らない「ふ～塩オリジナルステッカー」をプレゼントいたします。 市販もされず、他のイベントでも配布予定のない超レアアイテム。ふ～塩ファンの皆さまにとっては、まさに“シール交換のスター”になれる一品です（なれないかもしれませんが、そこはごめんなさい）。 ◎参加方法 ・ ふ～塩公式アカウントをフォロー ・ 会場内2店舗以上でお買い物 ・ ふ～塩ブースにてフォロー画面と引換券2枚をご提示 ※ ステッカーは非売品・転売禁止です。300枚限定、なくなり次第終了とさせていただきます。

コッコファーム様ご提供「ゆで卵」無料配布（先着100名様）

「ふ～塩を味わっていただくには、やっぱりゆで卵でしょ！」--そんな声にお応えし、熊本・菊池を代表する養鶏ブランド、コッコファーム様のご協力により、新鮮なゆで卵を来場者の皆さまへ無料でお配りいたします。 シンプルだからこそ、素材のうまみと「ふ～塩」の相性がダイレクトに伝わる一品です。ぜひ一緒にご堪能ください。

ふ～ド＆マルシェ 全25店舗の出店情報を公開

「ふ～塩」と地元食材・地元店舗の掛け合わせをテーマにしたふ～ドマルシェには、菊池・熊本を中心に個性豊かな全25店舗が出店いたします。ふ～塩コラボの限定メニューを取り揃えた飲食ブースに加え、焼き菓子、ドーナツ、珈琲、野菜、さらにはハンドメイド雑貨やビンテージ品まで、一日中楽しめる多彩なラインナップとなりました。 【飲食（ふ～塩コラボメニュー有）】 炎陣、廣田かまぼこ店、うぶとも、サステナファーム＆カレー屋kilim、がえん、ボードゲーム喫茶しんきんぐ、ホルモン道場、中村カリー、糸石屋、よんひきのこぶた、エヌオランジェット、cafe zakka bb、Tocco、パンダ号kumamoto、TACO RICO、WISHBONE、Sunny's、矢部のケンチキ、KAWACHI BASE 【物販・こだわり食材】 まるかファーム（野菜）、松本珈琲店（珈琲） 【ハンドメイド・雑貨】 モンキービジネス、junglegym&bonbon、Tear.drop、R's TOYBARN

イベント公式Instagram

イベント最新情報は公式アカウントにて随時発信しております。

https://www.instagram.com/fuujiofes/