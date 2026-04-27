SOPPYブランド（所在地：東京都、代表取締役：志田英知）は、豆乳をはじめスープ、離乳食、スムージー、植物性ミルクまで対応した多機能豆乳メーカーを発表します。手軽に操作でき、毎日の朝食づくりを快適にサポートする家庭用キッチン家電です。

健康志向の高まりが生む、自家製豆乳の需要増加

近年、食生活への関心が高まり、添加物を避けた自然食品を選択する消費者が増えています。豆乳市場においても、市販品よりも無添加で自分好みの味わいを実現できる「家庭での製造」への注目が集まっています。 朝食文化の多様化に伴い、栄養価の高い豆乳を毎日の食卓に取り入れたいというニーズが広がる一方で、忙しい朝時間に手間をかけたくないという課題もあります。特に共働き家庭や一人暮らしの方からは、時短でありながら健康的な朝食を準備する調理家電への需要が高まっています。 本製品は、こうした社会的背景と生活者の実際のニーズに対応する形で開発されました。 楽天市場商品情報：https://item.rakuten.co.jp/soppy/z100670/ Yahooショッピングの商品情報：https://store.shopping.yahoo.co.jp/soppy-store/z100742.html

高効率ミキサー構造と予約機能で、朝食準備が変わる

https://item.rakuten.co.jp/soppy/z100742/

本製品の最大の特徴は、高出力モーター搭載による高効率な食材粉砕機能です。精鋼ブレード採用により、大豆や穀物、ナッツ類といった硬い食材もしっかり細かく加工し、なめらかな仕上がりを実現しています。 前日夜に材料をセットして予約機能で朝に完成させるため、早起きして準備する手間が不要です。できたての自家製豆乳が朝食時には用意されているという利便性が、毎日続けやすい仕組みを生み出しています。 汎用性の高さも特筆すべき点です。豆乳はもちろん、アーモンドミルク、オーツミルクなどの植物性ミルク、ポタージュなどのスープ、スムージー、ジュース、豆腐づくり、さらには離乳食や介護食の調理にも対応します。複数の調理家電を揃える必要がなく、キッチンスペースを有効活用できます。 操作はワンタッチの自動制御方式で、難しい温度管理や時間設定は不要です。調理初心者やご年配の方でも毎日続けやすい設計になっています。 日々の日々のお手入れの負担を軽減するため、自動洗浄モードを搭載しています。高温洗浄により汚れが浮きやすくなり、内部パーツも直接水洗い可能な構造で衛生的です。

商品概要

製品名：多機能豆乳メーカー 容量：600ml 材質：食品級304ステンレス使用 消費電力：低消費電力設計 対応メニュー：豆乳、スープ、スムージー、ジュース、植物性ミルク各種、豆腐、離乳食、介護食ほか 機能：予約機能、自動洗浄、温度自動制御 省スペースな設計で、一人暮らしから家族世帯まで幅広い環境での使用を想定しています。結婚祝いや新生活時のギフトアイテムとしても選ばれています。 楽天市場商品情報：https://item.rakuten.co.jp/soppy/z100670/ Yahooショッピングの商品情報：https://store.shopping.yahoo.co.jp/soppy-store/z100670.html

会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は、2015年4月にオンラインショップとして事業を開始しました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しています。 日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいています。 最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/