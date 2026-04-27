株式会社システムコンシェルジュ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長：飯田 健夫)は、2026年4月18日にリリースした生成AI機能「ONESアシスタント」の活用法を紹介する無料オンラインセミナーを、5月13日(水)16：00より開催します。









■ セミナー開催の背景

情報システム部門やDX部門では、DXプロジェクト管理、システム導入、運用改善、開発管理、問い合わせ対応など、多くの業務が並行して進む一方で、プロジェクト情報や業務ナレッジが複数のツールやファイルに分散し、必要な情報をすぐに活用できないという課題が少なくありません。とくに、ExcelやWordを中心とした管理では、情報の属人化や二重管理が起こりやすく、業務効率や意思決定のスピードに大きな影響を及ぼします。





また、ONES製品では、プロジェクト管理とナレッジ管理に蓄積された情報の横断活用を実現する生成AI機能「ONESアシスタント」を2026年4月18日にリリースしました。

こうした背景を踏まえ、生成AI機能「ONESアシスタント」の実践的な活用ポイントを紹介するセミナーを開催します。

当社はONES製品の正式販売代理店として知見を蓄積しており、本セミナーではその知見も紹介します。









■ 主な内容

本セミナーでは、生成AIを活用して、プロジェクト管理情報とナレッジ管理情報を横断的に整理・分析し、IT部門の業務効率化と生産性向上を実現する方法をご紹介します。

AIによる要約、検索、情報抽出を通じて、問い合わせ対応の迅速化、過去知見の再活用、プロジェクト推進力の強化をどのように実現できるのかを、IT部門の実務に即してわかりやすく解説します。





・生成AI「ONESアシスタント」の概要

・ケース別活用例

・業務効率化・生産性向上への実践ポイント





情報活用の分断や属人化に課題を感じている企業担当者に向けた内容です。





5月13日無料オンラインセミナー





【セミナー概要】

開催日時 ： 2026年5月13日(水) 16：00～17：00

開催場所 ： オンライン

主催 ： 株式会社システムコンシェルジュ

定員 ： 30名

対象となる方： 情報システム部門／開発部門／PMO部門の方 など

参加費用 ： 無料(事前登録制)

詳細・申込み： https://systemcon.co.jp/resources/articles/seminer/event-2026-05-13/









■関連情報

生成AI機能「ONESアシスタント」リリースについて

https://www.atpress.ne.jp/news/591238

ONES製品とは

https://systemcon.co.jp/products/ones/

プロジェクト管理ツール『ONES Project』

https://systemcon.co.jp/products/onesproject/

ナレッジ管理ツール『ONES Wiki』

https://systemcon.co.jp/products/oneswiki/





システムコンシェルジュ ロゴ





【株式会社システムコンシェルジュについて】

株式会社システムコンシェルジュは、国内で初めてISO56001(イノベーション・マネジメントシステム)認証を取得したITベンダーです。イノベーションをマネジメントするための枠組みを、ITツール・プロセス・人材育成・組織開発の各領域に適用し、企業の持続的な価値創出を支援するだけでなく、ITインフラ、アプリ開発、運用保守までITに関する全方位サポートを提供しています。









【会社概要】

会社名 ： 株式会社システムコンシェルジュ

本社所在地： 〒101-0054

東京都千代田区神田錦町2-11-7 小川ビル3階、4階、5階

代表者 ： 代表取締役 飯田 健夫

設立 ： 2005年7月26日

資本金 ： 1,000万円

社員数 ： 45名(役員・従業員・契約社員含む)

公式HP URL： https://systemcon.co.jp/

オウンドメディア(イノベーションワールド)： https://innovation.systemcon.co.jp/