鯨椅子project、今井雅之氏の代表作 『THE WINDS OF GOD』を2026年8月に東京・大阪で上演 キャストオーディションを5月1日まで受付
奈良を拠点に演劇制作を行うユニット「鯨椅子project」(プロデューサー：向井徹)は、2026年8月に上演する舞台『THE WINDS OF GOD』のキャストオーディションを開催いたします。
本作は、元自衛官で俳優の今井雅之氏が1988年の初演以来、生涯をかけて演じ続けた代表作であり、文化庁芸術祭賞三部門受賞、ニューヨーク公演成功など国内外で高い評価を得てきました。
今井氏は2015年、末期の大腸がんに侵されながらも、舞台に立つことを強く望み、その凄絶なまでの情熱と、彼が伝えたかった「特攻隊員たちの真実」を、鯨椅子projectは2026年の今、再び呼び起こします。
戦後81年を迎え、戦争の記憶が薄れつつある日本。そして今なお、ウクライナやガザ、イランなど世界各地で悲劇が続く2026年の今だからこそ、かつて私たちと同じように明日を夢見た若者たちの姿を通じ、あらためて「命の尊さ」を問い直します。本作の上演は、未来へ平和を繋ぐための「覚悟ある挑戦」です。
■ 今井雅之氏夫人 今井協子様からのコメント
「戦後81年の今も世界各地で争いは絶えません。「THE WINDS OF GOD」は初演から38年が経ちましたが、今井雅之が人生をかけて演じた作品の魂は、時を超え皆さんの心に響いてくれることと信じています。」
今井協子
■ 物語のあらすじ
売れない漫才師コンビ・田代誠(兄貴)と袋金太が、自転車事故をきっかけに昭和20年8月の特攻隊基地へタイムスリップ。
岸田中尉と福元少尉として転生した二人は、特攻隊の日常を体験しながら仲間の死と向き合う。
金太は「祖母を守るため」特攻を志願し、田代も運命を受け入れて共に出撃。
一年後、現代に戻った田代は金太の死を胸に刻み、再び漫才師として歩む決意を固める。
輪廻転生を軸に、友情と平和への祈りを描く感動作。
■ 公演日程・会場
【東京公演】
日程：2026年8月22日(土)・23日(日)
会場： インディペンデントシアターOji
【大阪公演】
日程：2026年8月28日(金)～30日(日)
会場： インディペンデントシアター2nd
その他公演・稽古詳細：
https://lit.link/windsofgod2026 (lit.link in Bing)
■ オーディション概要
応募締切 ： 2026年5月1日(金)23：59
応募フォーム： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeowuRP9sCXJ1lUnN8RlCdUZl0XkeAO_f47Bq9Dem7600cRYQ/viewform
● 男性メインキャスト(20代前半相当)
1. 田代誠(岸田守中尉)
2. 袋金太(福元貴志少尉)
● 男性キャスト(特攻隊員役：10代後半～20代前半)
1. 寺川中尉
2. 松嶋少尉
3. 山本少尉
● 男性キャスト(30代相当)
・山田分隊長(現代では神父として登場)
● 女性メインキャスト(18～20代前半)
・千穂(福元の許嫁／現代の妊婦)
● 女性アンサンブル(6名程度)
身体表現(ムーブメント)を担う重要ポジション
■ 稽古スケジュール(予定)
期間：2026年6月～8月
場所：大阪市内の公民館を想定
頻度：2ヶ月間で計30回程度
平日 19:00～22:00(予定)
土日 13:00～22:00(予定)
※パートごとの分割稽古を予定。
※全員全日出席を義務付けるものではありません。
※但し、自身の担当パートの稽古には参加必須
※本番日及び場当たり日(各本番前日を想定)は全員全日参加必須
■ 待遇
チケットノルマなし。
※販売枚数に応じたチケットバックを支給します。
(1枚販売につき500円)
■ 本番移動・宿泊費用サポート(関東・関西の相互遠方対象)あり。
※稽古期間の交通費は自己負担。
※18歳未満の方は、保護者の出演許可が必要です。
※オーディション・ワークショップ参加費無料(交通費自己負担)。
■ 損害賠償請求
出演決定後の自己都合による降板は、代役手配や宣伝物の刷り直しなど多大な損害を生じさせます。万が一、過失による降板の際は実損分をご負担いただく場合がございます。
【鯨椅子projectについて】
プロデューサー・向井徹を中心に、「奈良」を基盤として活動するユニット団体。「奈良」に縁ある演劇人に上質な創作体験を、そして観客に質の高い演劇を届けることで、地域の文化レベル向上を目指して活動しています。
【本件に関するお問い合わせ先】
鯨椅子project 制作事務局
https://lit.link/windsofgod2026
(※お問い合わせは上記公式リンク内、またはフォームよりお願いいたします)