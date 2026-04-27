奈良を拠点に演劇制作を行うユニット「鯨椅子project」(プロデューサー：向井徹)は、2026年8月に上演する舞台『THE WINDS OF GOD』のキャストオーディションを開催いたします。

本作は、元自衛官で俳優の今井雅之氏が1988年の初演以来、生涯をかけて演じ続けた代表作であり、文化庁芸術祭賞三部門受賞、ニューヨーク公演成功など国内外で高い評価を得てきました。





今井氏は2015年、末期の大腸がんに侵されながらも、舞台に立つことを強く望み、その凄絶なまでの情熱と、彼が伝えたかった「特攻隊員たちの真実」を、鯨椅子projectは2026年の今、再び呼び起こします。





戦後81年を迎え、戦争の記憶が薄れつつある日本。そして今なお、ウクライナやガザ、イランなど世界各地で悲劇が続く2026年の今だからこそ、かつて私たちと同じように明日を夢見た若者たちの姿を通じ、あらためて「命の尊さ」を問い直します。本作の上演は、未来へ平和を繋ぐための「覚悟ある挑戦」です。









■ 今井雅之氏夫人 今井協子様からのコメント

「戦後81年の今も世界各地で争いは絶えません。「THE WINDS OF GOD」は初演から38年が経ちましたが、今井雅之が人生をかけて演じた作品の魂は、時を超え皆さんの心に響いてくれることと信じています。」

今井協子









■ 物語のあらすじ

売れない漫才師コンビ・田代誠(兄貴)と袋金太が、自転車事故をきっかけに昭和20年8月の特攻隊基地へタイムスリップ。

岸田中尉と福元少尉として転生した二人は、特攻隊の日常を体験しながら仲間の死と向き合う。

金太は「祖母を守るため」特攻を志願し、田代も運命を受け入れて共に出撃。

一年後、現代に戻った田代は金太の死を胸に刻み、再び漫才師として歩む決意を固める。

輪廻転生を軸に、友情と平和への祈りを描く感動作。









■ 公演日程・会場

【東京公演】

日程：2026年8月22日(土)・23日(日)

会場： インディペンデントシアターOji





【大阪公演】

日程：2026年8月28日(金)～30日(日)

会場： インディペンデントシアター2nd





その他公演・稽古詳細：

https://lit.link/windsofgod2026 (lit.link in Bing)









■ オーディション概要

応募締切 ： 2026年5月1日(金)23：59

応募フォーム： https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeowuRP9sCXJ1lUnN8RlCdUZl0XkeAO_f47Bq9Dem7600cRYQ/viewform





● 男性メインキャスト(20代前半相当)

1. 田代誠(岸田守中尉)

2. 袋金太(福元貴志少尉)





● 男性キャスト(特攻隊員役：10代後半～20代前半)

1. 寺川中尉

2. 松嶋少尉

3. 山本少尉





● 男性キャスト(30代相当)

・山田分隊長(現代では神父として登場)





● 女性メインキャスト(18～20代前半)

・千穂(福元の許嫁／現代の妊婦)





● 女性アンサンブル(6名程度)

身体表現(ムーブメント)を担う重要ポジション









■ 稽古スケジュール(予定)

期間：2026年6月～8月

場所：大阪市内の公民館を想定

頻度：2ヶ月間で計30回程度

平日 19:00～22:00(予定)

土日 13:00～22:00(予定)

※パートごとの分割稽古を予定。

※全員全日出席を義務付けるものではありません。

※但し、自身の担当パートの稽古には参加必須

※本番日及び場当たり日(各本番前日を想定)は全員全日参加必須









■ 待遇

チケットノルマなし。

※販売枚数に応じたチケットバックを支給します。

(1枚販売につき500円)









■ 本番移動・宿泊費用サポート(関東・関西の相互遠方対象)あり。

※稽古期間の交通費は自己負担。

※18歳未満の方は、保護者の出演許可が必要です。

※オーディション・ワークショップ参加費無料(交通費自己負担)。









■ 損害賠償請求

出演決定後の自己都合による降板は、代役手配や宣伝物の刷り直しなど多大な損害を生じさせます。万が一、過失による降板の際は実損分をご負担いただく場合がございます。









【鯨椅子projectについて】

プロデューサー・向井徹を中心に、「奈良」を基盤として活動するユニット団体。「奈良」に縁ある演劇人に上質な創作体験を、そして観客に質の高い演劇を届けることで、地域の文化レベル向上を目指して活動しています。









【本件に関するお問い合わせ先】

鯨椅子project 制作事務局

https://lit.link/windsofgod2026

(※お問い合わせは上記公式リンク内、またはフォームよりお願いいたします)