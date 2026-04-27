こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【拓殖大学】2027年版 拓殖大学案内パンフレットを発行。大学生活を“ダンジョン”に見立てた「冒険マップ」など、受験生が自ら読み進めたくなる一冊に。
拓殖大学(東京都文京区・学長 鈴木昭一)は、2027年度入学者向けの最新大学案内パンフレットおよび「受験ガイド2027」を発行し、本日4月27日（月）より発送を開始しました。進路検討が本格化するゴールデンウィークを前に、最新の学びや入試情報をいち早くお届けすることで、受験生や保護者、高校教員の皆さまの早期の進路選択を支援します。
志望校選びが本格化するゴールデンウィーク前に、大学公式パンフレットから最新の情報を入手頂くことを目的として2027年版拓殖大学案内パンフレットを発行しました。
併せて入試スケジュールや各試験のポイント、2026年度入試結果などをまとめた「受験ガイド2027」も発行。
これにより、読者の皆さまには本学の特長と価値をいち早くお届けし、オープンキャンパスをより深く体験いただくための「事前ガイド」として活用いただけます。
■パンフレットの見どころ：テーマは「Realize！（気づき、実感し、実現する。）」
読者が主体的に大学を探索できるような仕掛けを随所に施しました。
（１）大学４年間を可視化した「冒険マップ」
大学での出会いや挑戦をダンジョンに見立てて紹介。入学後の成長ストーリーを直感的に理解できる構成にしています。
（２）「国際キャンパスの声」をリアルに伝える
制度紹介だけでなく、「国際性ってどんな感じ？」「学内留学トーク」など在学生の生の声を通じ、日常に溢れる国際性を紹介。世界と繋がっている拓殖大学のリアルを伝えます。
（３）新学科「社会安全学科」１期生の声を初掲載
2025年4月に開設された社会安全学科の学生が登場。最新の学びの魅力や、学生が実感している手応えを詳しく語っています。
■表紙には新しい大学のロゴマーク
昨年６月にリニューアルした大学ロゴマークが表紙を飾り、新しいロゴを可能性のボックスと捉え、ブランドスローガンである「知恵と勇気と志」を携えて広く社会に拓かれていくイメージを表現しています。
■デジタルパンフレットでの閲覧が可能
資料が届くまでの待ち時間を無くして、スマートフォン一台で手軽に、スキマ時間に閲覧が可能です。
掲出発行日 4月30日（木）予定
■大学パンフレット入手先
拓殖大学『受験生サイト（https://www.takudai.jp/）』
※各種パンフレットページよりご請求ください。
▼本件に関する問い合わせ先
拓殖大学 入学課
TEL：03-3947-7159
メール：web_adm@ofc.takushoku-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
志望校選びが本格化するゴールデンウィーク前に、大学公式パンフレットから最新の情報を入手頂くことを目的として2027年版拓殖大学案内パンフレットを発行しました。
これにより、読者の皆さまには本学の特長と価値をいち早くお届けし、オープンキャンパスをより深く体験いただくための「事前ガイド」として活用いただけます。
■パンフレットの見どころ：テーマは「Realize！（気づき、実感し、実現する。）」
読者が主体的に大学を探索できるような仕掛けを随所に施しました。
（１）大学４年間を可視化した「冒険マップ」
大学での出会いや挑戦をダンジョンに見立てて紹介。入学後の成長ストーリーを直感的に理解できる構成にしています。
（２）「国際キャンパスの声」をリアルに伝える
制度紹介だけでなく、「国際性ってどんな感じ？」「学内留学トーク」など在学生の生の声を通じ、日常に溢れる国際性を紹介。世界と繋がっている拓殖大学のリアルを伝えます。
（３）新学科「社会安全学科」１期生の声を初掲載
2025年4月に開設された社会安全学科の学生が登場。最新の学びの魅力や、学生が実感している手応えを詳しく語っています。
■表紙には新しい大学のロゴマーク
昨年６月にリニューアルした大学ロゴマークが表紙を飾り、新しいロゴを可能性のボックスと捉え、ブランドスローガンである「知恵と勇気と志」を携えて広く社会に拓かれていくイメージを表現しています。
■デジタルパンフレットでの閲覧が可能
資料が届くまでの待ち時間を無くして、スマートフォン一台で手軽に、スキマ時間に閲覧が可能です。
掲出発行日 4月30日（木）予定
■大学パンフレット入手先
拓殖大学『受験生サイト（https://www.takudai.jp/）』
※各種パンフレットページよりご請求ください。
▼本件に関する問い合わせ先
拓殖大学 入学課
TEL：03-3947-7159
メール：web_adm@ofc.takushoku-u.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/