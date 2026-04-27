＜ドコモ＞ 国内最多のSamsung Galaxy 全30製品が衛星通信サービス「docomo Starlink Direct」に対応開始

＜ドコモ＞ 国内最多のSamsung Galaxy 全30製品が

本日より衛星通信サービス「docomo Starlink Direct」に対応開始

～ 本日2026年4月27日（月）よりサービス開始 ～

サムスン電子ジャパン株式会社（以下、サムスン）はこの度、株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）の、Space Exploration Technologies Corp.（以下、SpaceX）が提供する衛星通信サービス「Starlink Mobile」を活用した衛星とスマートフォンの直接通信サービス「docomo Starlink Direct」において、Samsung Galaxy全30製品※1のサービスが対応を開始したことをお知らせいたします。メーカーごとの「docomo Starlink Direct」対応端末数はSamsung Galaxyが国内最多です。

ドコモが提供を開始する「docomo Starlink Direct」では、ドコモが取り扱うSamsung Galaxyスマートフォン全30製品が対象となり、ドコモの全ての料金プランをご契約のお客さまが当面無料・お申し込み不要で本サービスをご利用いただけます。本サービスのご利用には対応機種と最新ソフトウェアへのアップデートおよび本サービスに対応したドコモUIMカードまたはeSIMが必要です。

山間部や離島、海上など今まで通信がご利用いただけなかった環境でも天気や地図、居場所などの確認が可能です。また、被災時においては、ご家族との通信手段の確保が可能になります。

ドコモとの連携により多くのお客様に安心してご利用いただけるよう、今回日本国内で最多のSamsung Galaxyスマートフォン全30製品への「docomo Starlink Direct」対応が実現しました。今後も衛星通信に対応できる製品を順次拡大することで電波が届きにくいエリアにお住まいの方だけでなく、災害時も安心してご使用いただけるよう努めてまいります。

※1 対象機種はドコモで取り扱う30機種が対象です。具体的な製品名については＜ドコモで取扱いの端末対象製品＞をご確認ください。

※ 詳細は『ドコモのサービスページ』

（https://www.docomo.ne.jp/service/starlink_direct/?icid=CRP_INFO_news_release_2026_04_02_01_txt01_to_CRP_SER_starlink_direct#anc02-02）をご確認ください。

＜ドコモで取り扱いの端末 対象製品＞ 全30製品 （2026年4月27日時点）

「Samsung Galaxy S26｜S26+｜S26 Ultra｜S25｜S25 Ultra｜S24｜S24 Ultra｜S23｜S23 Ultra｜S22｜S22 Ultra｜S21 5G※1｜S21 5G Olympic Games Edition※1｜S21 Ultra 5G※1」

「Samsung Galaxy Z Fold7｜Fold6｜Z Fold5｜Z Fold4｜Z Fold3※1」

「Samsung Galaxy Z Flip7｜Flip6｜Z Flip5｜Z Flip4｜Z Flip3※1」

「Samsung Galaxy A57 5G｜A55 5G｜A54 5G｜A53 5G｜A36 5G｜A25 5G」

※他キャリアおよびサムスンが販売する端末は対象外です。

※1 ファイル送受信とデータ通信 非対応

＜対象者＞

上記対応製品でドコモの全ての料金プランをご契約のお客さま

＜対象通信エリア＞

全国および領海（海岸線から12海里）

※ドコモの4G／5GエリアまたはWi-Fi接続の状況下を除き、遮蔽物がない屋外でご利用いただけます。

＜ご利用いただける機能※1＞

・テキストメッセージ送受信（SMS／RCS）

・現在地の位置情報共有※2

・ファイル送受信（RCS）※2

・Geminiによる調べもの※2

・対応アプリによるデータ通信

・緊急速報「エリアメール」（緊急地震速報、津波警報、災害・避難情報のうち国民保護情報の受信）

※1 テキストメッセージ送受信（RCS）、現在地の位置情報共有、ファイル送受信（RCS）、Geminiによる調べもの、対応アプリでのデータ通信のご利用には、ドコモ指定のISPのご利用が必要です。

※2 テキストメッセージアプリ上でご利用いただけます。

＜ご利用方法＞

最新のソフトウェアにアップデートしていただくことでご利用いただけます。

＜対応アプリ＞

ドコモが提供するアプリのうち、本サービスに対応するアプリは以下のとおりです。なお、提供機能に一部制限がある場合があります。





●「Samsung Galaxy」はSamsung Electronics Co., Ltd.の商標または登録商標です。

●その他、記載されている会社名、商品名、サービス名称等は、各社の商標または登録商標です。