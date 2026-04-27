スカウト型就活イベント『デアイバ』を運営する株式会社DEiBA Company（本社：東京都千代田区／代表取締役：志村友樹）は、28卒採用における内定承諾率向上をテーマに、HRクラウド株式会社との共催による無料オンラインセミナーを**2026年5月21日(木)**に開催いたします。 本セミナーでは、イベントやスカウトを通じて接点を持った学生を、いかに選考・内定承諾まで繋げるかに焦点を当て、 28卒採用で成果を出すための具体策を1時間で解説します。 母集団形成から選考、内定承諾までの一貫設計に加え、承諾率を左右する「接点設計」と「動機形成」のポイント、さらに実際のデータ・事例をもとにした改善施策まで、実務に直結する内容をお届けします。

URL：https://deiba.jp/corporate/

**■ セミナータイトル** 「イベントやスカウトから採用に繋げる！」 デアイバ×かんりくんで実現する 内定承諾率UPセミナー HRクラウド株式会社と株式会社DEiBA Companyが共催する無料オンラインセミナーです。 本セミナーでは、28卒採用で成果を出すための具体策として、以下のテーマを解説します。 ・母集団形成～選考～内定承諾までの一貫設計 ・承諾率を左右する「接点設計」と「動機形成」のポイント ・実際のデータ・事例をもとにした改善施策 **■ こんな方におすすめ** ・内定承諾率が伸びず、課題を感じている ・28卒に向けて採用戦略を見直したい ・イベント・スカウト・選考管理の連携方法に悩んでいる **■ 登壇者** HRクラウド株式会社 パートナーセールスグループ リーダー 矢澤 和己 株式会社DEiBA Company 営業部リーダー／渉外担当責任者 柏原 大和 **■ 開催概要** 日時：2026年5月21日（木）13:00～14:00形式オンライン（Zoom）参加無料 **▼ 無料参加予約はこちら** https://deiba.jp/c/company_seminars/pre?seminar_schedule_id=153

■グルディス型就活イベント『デアイバ』とは？

＜特徴＞ ・学生の「協働性」「主体性」「思考力」など非認知能力を可視化 ・その場でインターン・選考オファーが可能 ・採用媒体では出会いづらい“行動力ある層”と出会える

■28卒向け『デアイバ』開催日程

5月16日(土)東京 70名想定 6月7日(日)東京 70名想定 6月13日(土)東京 70名想定 6月14日(日)大阪 60名想定 6月20日(土)名古屋 50名想定 6月27日(土)福岡 50名想定 6月28日(日)大阪 60名想定 詳細のスケジュールについては個別でご案内させていただきますので、 お気軽にご相談くださいませ。 ■資料請求・お問い合わせフォーム https://deiba.jp/corporate/inquiry/ ■直接メールでのお問い合わせ（担当：福田） miyu_fukuda@deiba.jp

■会社概要

会社名：株式会社DEiBA Company 所在地：東京都千代田区神田錦町2-2-1 KANDA SQUARE 11階 代表者：代表取締役 志村友樹 TEL：03-3221-5235 Mail：deiba-client@deiba.jp 公式HP：https://deiba.jp/corporate/ 担当：DEiBA Company 広報 福田