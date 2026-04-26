2026年7月より全国8都市を巡るGACKTのフルオーケストラツアー【GACKT 魔王シンフォニー 2026 -INFINITY- organized by billboard classics】の開催に先駆け、本人のインタビュー記事が各音楽メディアにて一斉公開された。





『音楽ナタリー』では、「魔王シンフォニーという壮大なショーが提示する”異世界の正体”」と題した特集が組まれ、オーケストラツアーに挑む理由を深く掘り下げる。『Yahoo!エンタメ』では、初演から再演、そして全国へ拡大するにあたり完成度を高めていく試行錯誤の過程を公開する。また、『ENCORE』では、GACKTならではのダークファンタジーな世界観を表現する意図などについても書き下ろされており、いずも読み応えのある記事が紹介される。





また、記事の公開とともに、GACKTの歌唱力が際立つナンバー「雪月花」をフィーチャーした新しい動画もYouTube上で公開されている。





なお、本公演のチケットは一般発売中。





◎インタビュー掲載情報

・『音楽ナタリー』インタビュー・特集（取材・文：真貝聡）

https://natalie.mu/music/pp/gackt02

・『Yahoo!エンタメ』「インタビュー・特集（取材・文：田中久勝）

https://news.yahoo.co.jp/expert/articles/7389e88d79360ca3ff7bee2392b31cd6ef18416a

・『ENCORE』インタビュー・特集（取材・文：片貝久美子）

https://e.usen.com/interview/interview-original/gackt-2026-infinity.html





◎YouTube公開動画2バージョン

「雪月花」GACKT 魔王シンフォニー -INFINITY- organized by billboard classics ティザー動画

https://youtu.be/-C-UWVe-fj8

「雪月花」オーケストラフィーチャー版 GACKT 魔王シンフォニー -INFINITY- organized by billboard classics ティザー動画

https://youtu.be/-1oVx6hm3Hg





◎公演情報

GACKT 魔王シンフォニー 2026 -INFINITY- organized by billboard classics





＜開催日時・会場＞

（1）【埼玉】2026年7月14日（火）ウエスタ川越 大ホール 開場17:00 開演18:00

（2）【宮城】2026年7月18日（土）東京エレクトロンホール宮城 開場17:00 開演18:00

（3）【広島】2026年7月26日（日）JMSアステールプラザ 大ホール 開場16:00 開演17:00

（4）【福岡】2026年8月2日（日）久留米シティプラザ ザ・グランドホール 開場16:00 開演17:00

（5）【東京】2026年8月11日（火・祝）文京シビックホール 大ホール 開場13:00 開演14:00

（6）【東京】2026年8月11日（火・祝）文京シビックホール 大ホール 開場17:00 開演18:00

（7）【愛知】2026年8月15日（土）刈谷市総合文化センターアイリス 大ホール 開場16:00 開演17:00

（8）【北海道】2026年8月18日（火）札幌市教育文化会館 大ホール 開場17:00 開演18:00

（9）【大阪】2026年8月29日（土）東京建物 Brillia HALL 箕面 大ホール 開場13:00 開演14:00

（10）【大阪】2026年8月29日（土）東京建物 Brillia HALL 箕面 大ホール 開場17:00 開演18:00





＜出演＞

GACKT

指揮・管弦楽：

（1）（2）（5）（6）（7）（8）指揮：米田覚士 管弦楽：グランドフィルハーモニック東京

（3）（4）（9）（10）指揮：村上史昂 管弦楽：グランドフィルハーモニック京都

バンド：YELLOW FRIED CHICKENz





＜チケット＞

1F ブラックダイヤモンド席100,000円（前方3列保証／特典グッズ付き）

1F/2F ダイヤモンド席60,000円（良席保証／特典グッズ付き）

1F プラチナ席35,000円（良席保証／特典グッズ付き）

1F/2F S席18,000円

2F以上 A席13,000円

※1階オールスタンディング席、2階以上着席指定

（全席指定・税込）





チケット一般発売中





＜公演公式サイト＞ https://billboard-cc.com/GACKT2026





主催：ビルボードジャパン（阪神コンテンツリンク）、【宮城】tbc東北放送、Date fm、【福岡】FM FUKUOKA、【愛知】メ～テレ、ZIP-FM、【北海道】道新文化事業社

企画制作：ビルボードジャパン、MGエンターテイメント、アーツイノベーター・ジャパン、グランドフィルハーモニック

特別協力：【北海道】エフエム北海道

協力：VENUS、ユニバーサル ミュージック、【大阪】ABCテレビ

後援：米国ビルボード、【福岡】九州朝日放送





＜注意事項＞

※特典グッズは席種によって異なります、詳細は公演公式サイトをご確認ください

※未就学児入場不可

※枚数制限：おひとり様各公演1申し込み最大4枚まで（ブラックダイヤモンド席のみ最大2枚まで）

※車椅子をご利用のお客様は、お問合せ先までご連絡ください

※チケットはおひとり様1枚必要となります。チケットを紛失された方、または当日お忘れになった方はご入場できません

※チケット購入の際は、必ず公式サイトに掲載している注意事項をご確認ください

（ご来場のお客様へのお願い： https://billboard-cc.com/notice ）





＜公演に関するお問合せ＞

【埼玉・東京】キョードー東京 0570-550-799（平日 11:00～18:00／土日祝 10:00～18:00）

【宮城】エドワードライヴ 022-266-7555（11:00～15:00／土日祝休）

【広島】YUMEBANCHI（広島） 082-249-3571（12:00～17:00／土日祝休）

【福岡】BEA 092-712-4221 （平日 12:00～16:00）

【愛知】サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（全日12:00～18:00）

【北海道】道新プレイガイド 0570-00-3871（10:00～19:00／火曜定休）

【大阪】キョードーインフォメーション 0570-200-888（12:00～17:00／日祝休）





◎GACKT TV出演情報

料理人No.1決定戦『CHEF-1グランプリ 2026』

ABCテレビ・テレビ朝日系列全国ネット番組

放送日：4月26日（日） 18時30分～（見逃し配信あり）

国民代表審査員として出演





◎リリース情報

『GACKT PHILHARMONIC 2025 - 魔王シンフォニー』

2025年4月13日（日）、すみだトリフォニーホール公演収録

発売元：ユニバーサル ミュージック

＜映像作品＞（3形態） 2025年11月12日（水）発売

DVD：UCBS-1016 \8,800 （税込）

Blu-ray：UCXS-1006 \9,900 （税込）

極-KIWAMI-盤：UCXS-9004 \16,500 （税込）

https://lnk.to/GACKT_PHILHARMONIC2025_DEMONICPHILHARMONY





＜CD＞ （2形態） 2025年7月4日（金）発売

初回限定盤：SHM-CD UCCS-9066 \4,950 （税込）

通常盤：CD UCCS-1401 \3,300 （税込）

https://lnk.to/GACKT_PHILHARMONIC2025





ビルボードクラシックス

音楽ファンに最高の音楽と新しい体験を届けるため、ビルボードジャパンが2012年にスタートしたコンサートシリーズ。「アーティストの音楽を最高のかたちで届けること」をミッションに、全国の音楽専用ホール等でこれまでに500以上の公演を開催している。

（公式サイト: https://billboard-cc.com/ ）





参考資料： https://www.atpress.ne.jp/releases/592885/att_592885_1.pdf









ビルボードジャパン http://www.billboard-japan.com/





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