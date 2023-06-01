～「日本初」へのこだわりは「エネルギーフリー社会の実現」への近道～　TBS「カバン持ちさせてください！」出演を機に振り返る、Looopの挑戦の軌跡

株式会社Looop

「エネルギーフリー社会の実現」をビジョンに掲げ、エネルギーと暮らしの新しいあり方を追求する株式会社Looop（本社：東京都台東区、代表取締役社長 CEO：中村創一郎、以下「Looop」）は、2026年4月26日（日）に放映されたTBSのバラエティ番組「カバン持ちさせてください！」（関東ローカル）にて、「日本初」にこだわる企業として紹介されました。















番組内では、グリーンが多く様々な国籍の社員が集うオフィスの様子や、代表の中村と社員たちとの間で交わされるユニークなコミュニケーション、電力小売サービス「Looopでんき」で「日本初」となるサービスをお笑い芸人のなすなかにしさんとともに立案するミーティングなどをご紹介いただきました。















Looopは2011年の創業以来、「エネルギーフリー社会の実現」をビジョンに掲げ、「日本初」という言葉にこだわり持って様々な挑戦を行ってきました。個人で発電所を作ることができる「MY発電所キット」をはじめとして、様々な「日本初」を世に送り出しています。

しかし、それは私たちが「一番乗り」を求めているからではありません。

「エネルギーフリー社会の実現」という大きなビジョンの実現に近づくためには、誰かが踏み固めた安全な道ではなく、ごつごつした険しい道にこそ突破口があると信じているからです。

今回の番組で「日本初」にこだわる企業として紹介されたことを機に、創業15周年、Looopでんきのサービス開始から10周年を迎えたLooopの「日本初」への挑戦について、振り返ってみたいと思います。





■Looopの「日本初」その1：業界の常識を覆した「基本料金0円」の電気料金プラン















ちょうど10年前、2016年4月の電力小売全面自由化。多くの新電力が従来の料金体系を踏襲する中、電力小売サービス「Looopでんき」は日本で初めて（※1）「基本料金0円、お支払いは使った分だけ」というシンプルなプランを打ち出しました。“電気代は複雑で分かりにくい”という消費者の不安や不満を解消したい。その一心で、社内の収益シミュレーションを何度も練り直し、業界に激震を走らせたこの決断が、Looopが広く社会に知られる大きな転換点となりました。

なお、「Looopでんき」は2025年4月の料金プランリニューアルに伴い、契約電力に対応する「制度対応費」の実費として月次の料金が発生しております。詳細はサービスサイト（https://looop-denki.com/home/news/269823/( https://looop-denki.com/home/news/269823/ )

）をご覧ください。

（※1）2016年4月時点「基本料金0円の電気料金プラン」Looop調べ





■Looopの「日本初」その2：晴れた日の電気代をさらに安くする割引サービス















“捨てられている太陽光発電由来の電気をみんなの力で有効活用したい”。そんな想いから生まれたのが、日本初（※2）の晴れた日の電気代を割り引くサービス「晴れ割」です。太陽光発電由来の電気が多く発電される晴れた日の電気代を割り引くことで、生活者に再生可能エネルギーの有効活用を促し、再エネが捨てられる「出力制御」をはじめとする社会問題の解決に貢献します。Looopは「晴れ割」を通じて、晴れた昼間の電気をおトクにお届けすることで、お客さまのお財布にも地球にもやさしい、新しい電気の使い方を提案しています。

（※2）2025年7月時点 「晴れた日の電気代が安くなるキャンペーン」 Looop調べ





■Looopの「日本初」その3：生活リズムにあわせた自動割引と長期契約割引を同時提供する割引サービス















“面倒くさい”“我慢はしたくない”と感じつつも電気料金は抑えたい、という生活者の潜在的な課題を解決するため、2026年3月からスタートしたのが「おまかせ割」です。1か月間で最も電気使用量の多かった1時間の電気料金を毎月割引。朝型や夜型など、お客さまの生活リズムにあわせて毎月自動で割引が適用されるため、面倒な設定や我慢を伴う節電は必要ありません。さらに、継続してサービスをご利用いただき、対象期間中に「Looopでんき」の公式モバイルアプリへログインしていただいたお客さまには、契約期間の長さに応じて年間最大1,100円の割引が自動適用されます。「おまかせ割」はLooopだから実現できた日本初（※3）の新しい割引体験です。

（※3）2026年2月時点「個人向けの市場連動型電気料金プランにおいて、1か月の検針期間内で電気使用量が最も多い1時間を自動で特定し、当該時間の電気料金を割引くサービス」Looop調べ





■Looopの「日本初」その４：個人がDIYで太陽光発電システムを設置できるキット











Looopの原点は2011年の東日本大震災にあります。震災直後、現代表の中村が被災地に赴き太陽光パネルを設置するボランティア活動を行い、被災者の皆さまに喜んでいただいたことから再生可能エネルギーの可能性を感じて創業しました。創業直後、再生可能エネルギーの最大普及のために開発したのが、日本で初めて（※4）個人がDIYで設置できる「MY発電所キット」でした。専門業者でなければ設置できなかった太陽光パネルを、誰もが手に入れられる「キット」としてパッケージ化する。この“エネルギーを自分たちで作る”という体験こそが、再生可能エネルギーの普及の第一歩でした。なお「MY発電所キット」は、2015年度 グッドデザイン賞も受賞しています。

（※4）2011年12月時点「個人で設置できる発電所キット」Looop調べ





■Looopの「日本初」その5：市場連動型電気料金プランに合わせたEV・エコキュートの自動制御実証















環境省が推進する「デコ活」（脱炭素につながる新しい豊かな暮らしを創る国民運動）推進事業の一環としてLooopが受託した実証事業において、市場価格に連動する電気料金プランに合わせ、EV（電気自動車）充電およびエコキュート（ヒートポンプ式給湯器）沸き上げを完全自動で制御する実証を日本で初めて（※5）実施しました。電気が余って安い時間に自動でEV充電・エコキュート沸き上げを行うこの試みは、脱炭素社会におけるインフラのあり方を根本から変える可能性を秘めています。2026年3月に本実証結果の記者発表（https://looop.co.jp/info/2114_20260317( https://looop.co.jp/info/2114_20260317 )

）も行いました。

（※5）2025年7月時点「市場連動型プランに合わせたEV・エコキュートの自動制御実証」Looop調べ





Looopはこれらのほかにも、お昼の電気が1時間無料になる「ゼロエネ放題」キャンペーン（https://looop.co.jp/info/5134_20231109( https://looop.co.jp/info/5134_20231109 )

）や使った分だけさらに電気料金を割り引く「ネガティブプライス」の実証（https://looop.co.jp/info/0550_20250318( https://looop.co.jp/info/0550_20250318 )）、「市場連動型」充放電サービスと連携したポータブル電源の実証販売（https://looop.co.jp/info/8342_20241101( https://looop.co.jp/info/8342_20241101 )）や有機薄膜発電パネルの屋外設置実証実験（https://looop.co.jp/info/1955_20201022( https://looop.co.jp/info/1955_20201022 )）など、Looopには日本初の取り組みが多数あります。また、2025年にはスマートホーム事業に参入（https://looop.co.jp/service/smart-home( https://looop.co.jp/service/smart-home )）し、子会社の株式会社グラモとともに、日本初※の提案型AIエージェント「グラモン」を搭載した統合型ホームIoT機器「ナインドット」を展開しています。





ただ、Looopにとってこれまでの「日本初」はあくまで通過点。目指すのは、誰もがエネルギーを自由に使える未来です。





今回紹介した「日本初」の事例も、Looopにとっては長い旅路の数ページに過ぎません。「日本初」という看板は、やがて日本の、世界の「当たり前」へと書き換えられるものです。新電力が生まれて10年、Looopでんき10周年を迎えた2026年4月1日に公開したCEOメッセージ（https://looop.co.jp/info/9480_20260401( https://looop.co.jp/info/9480_20260401 )

）から、Looopのこれからを示すものとして、一部をご紹介させていただきます。





Looopは、単なる電力小売事業者ではありません。再生可能エネルギーを創出し、その価値をテクノロジーで最大化する企業として、業界全体の構造転換を牽引していきます。生活者を起点に、日本のエネルギーのあり方そのものをアップデートしていく。その覚悟を持って、我々は次の10年に挑みます。





テレビの画面を通じて、あるいはこの記事を通じてLooopを知ってくださった皆さま。私たちはこれからも、皆さまのそばで、たとえそれが険しかったとしても、新しい暮らしの価値につながる道を、選び続けます。





Looopが塗り替える「日本初」の景色に、どうぞご期待ください。





株式会社Looopについて





株式会社Looopは、東日本大震災に際し、被災地に太陽光発電で電気を灯し喜んでいただいた経験を基に、2011年4月、「エネルギーフリー社会の実現」をビジョンに掲げ創業しました。現在は、独自のテクノロジーを活用して電力消費の最適化を提案する電力小売事業（サービス名：Looopでんき）をはじめ、再生可能エネルギー発電所や蓄電池の開発・運用、エネルギーマネジメントを幅広く推進しています。2025年からはスマートホーム事業を本格化。エネルギーデータとAI・IoTを融合させ、エネルギーを「つくる」「使う」だけでなく、暮らしに溶け込み「賢く使いこなす」仕組みを構築することで、人や社会の可能性を広げる新しいエネルギーのあり方を追求しています。





設立日：2011年4月4日

本社所在地：東京都台東区上野3丁目24番6号 上野フロンティアタワー（受付17階）

代表者：代表取締役社長CEO/執行役員 中村創一郎

資本金：6,680百万円 ※2026年1月時点

売上高：50,524百万円 ※2025年3月期単体

URL：https://looop.co.jp/( https://looop.co.jp/ )