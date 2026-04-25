株式会社RECOLTZ（本社：岩手県盛岡市、代表取締役：余湖 明智）は、マラソンをはじめとする様々なスポーツのナンバーカード（ビブス、ゼッケン）を、針を使わずに、またウェアに穴を開けることなく安全に、且つ繰り返し使用できるビブス（ゼッケン）留め、BIB-IT.（ビブイット）を販売。 この度BIB-IT.は、「ZERO WASTEシリーズ」に新たにビブス留め用ホルダーを加え、ビブス留め（ゼッケン留め）と共に一般販売を開始いたしました。 本シリーズは、マラソン大会から生まれた資源を100％活用したリサイクルプラスチックから製作されたプロダクトです。 大会で使用された資源を回収し、再資源化し、再びマラソングッズとして蘇らせる――その取り組みは、「マラソン大会内循環型リサイクル」という新たな発想に基づいています。 今回新たに加わったビブス留め用ホルダーにより、ビブス留めの持ち運びや保管の利便性が向上するとともに、製品ラインナップとしての完成度がさらに高まりました。

資源循環型マラソングッズのスタンダードZERO WASTEシリーズ

本シリーズは、マラソン大会やビブス留めの規格外品などから生まれた資源を100％活用したリサイクルプラスチックから製作。 大会で使用された資源などを回収し、再資源化し、再びマラソングッズとして還元する――「マラソン大会内循環型リサイクル」という、これまでにない革新的な仕組みを実現しています。 単なるエコ商品ではなく、 「使うことそのものが、次の大会の資源を生み出す」―― その循環を実際に動かすプロダクトへと進化しました。 さらに本製品は、BIB-IT.を中心とした岩手県内企業の連携による“メイドイン岩手”。 地域のものづくりの力とサステナブルな思想が融合した、唯一無二の取り組みです。 BIB-IT. ZERO WASTEシリーズは、 マラソン大会から生まれた資源を、再びマラソン大会へと還す。 その循環を「製品」として完成させた、新たなスタンダードです。

大会の価値を高める、新しいマラソングッズのかたち

BIB-IT. ZERO WASTEシリーズは、一般ランナー向けの製品としてだけでなく、 マラソン大会やブランド価値を高めるオリジナルグッズとしても幅広く活用いただけます。 大会ロゴやオリジナルデザインにより、記念性の高い公式グッズとして展開できるほか、参加者の満足度向上やブランディングにも貢献します。 さらに、OEMによるオリジナル商品開発にも対応。 企業や団体とのコラボレーションによるノベルティやプロモーションツールとしても活用可能です。 加えて、チームやクラブ単位でのオリジナルグッズとしても展開でき、 統一感のあるデザインとともに、環境配慮の姿勢を発信するアイテムとしても注目されています。 BIB-IT. ZERO WASTEシリーズは、 “使うことで資源循環に貢献する”という価値を軸に、 大会・企業・チームそれぞれの想いを形にする、新しいマラソングッズの在り方を提案します。

安全ピン削減から“資源循環”へ――BIB-IT.が切り拓く次のステージ

BIB-IT.はこれまで、安全ピンに代わるサステナブルなビブス留めとして、マラソン大会における安全ピンの廃棄削減に取り組んできました。 そしてその取り組みをさらに進化させた、ZERO WASTEシリーズが、「循環型リサイクル」を展開することで、従来のビブス留めの概念を一歩も二歩も先へ進める存在となりました。 本製品を使用することは、単なる利便性や機能性の向上にとどまらず、マラソン大会内で資源が巡る仕組みを支え、その循環を促進する一助となります。 BIB-IT.の選択が、マラソン大会内での資源循環を促進し、持続可能なイベント運営を支えることに直結しますので、 ぜひBIB-IT.をご活用いただき、マラソン大会の未来をともに変えていく一歩にご参加ください。

本ZERO WASTEシリーズは、リサイクルプラスチックを原料としている特性上、素材内部にインク成分や微細な異物が含まれています。 そのため、製品には画像のような色味の違いや石目状の粒感、個体ごとの表情の差が見られます。 しかしこれらは不良ではなく、マラソン大会から回収された資源が再び形を変えて生まれ変わった証です。 一つとして同じものは存在しない、唯一無二の表情としてお楽しみいただけます。 ZERO WASTEシリーズは、 素材の個性そのものを価値として捉える、新しいプロダクトです。

購入方法

ビブス留めは、いわて盛岡シティマラソンの公式グッズとして購入出来る※他、マラソン大会のBIB-IT.ブースで販売中です。 また、BIB-IT.オフィシャルストアにて4月26日から販売を開始致します。 ※現在はエントリー時のオプション販売にて購入可能です。

≪本リリースに関してのお問い合わせ先≫

株式会社 RECOLTZ(レコルツ) 〒020-0114 岩手県盛岡市高松2丁目2-42 TEL：019-661-5044 FAX：019-619-0900 head@bib-it.jp 担当：余湖（よご）