美食材の街 匠の会（所在地：茨城県鉾田市大竹390／会長：畠 長弘）は、初夏の農園で味わう、五感を満たす1日限りの「美食材レストラン」を2026年5月18日(月)に開催します。

■なぜ、今「鉾田」なのか。

茨城県鉾田市は、全国一の野菜の産地として知られています。ですが、ここは単なる産地ではありません。自分たちがつくる作物に誇りと情熱を持った12名の生産者が集う「美食材の聖地」です。 そんな 作り手の想いを聞き、その場で収穫されたばかりの食材が、シェフの魔法で一皿の芸術に変わる。五感を満たすプレミアムな〝美食材レストラン〟を開宴します。

■3つの特別

◆Point 01：12人マイスターによる〝美食材〟が集結 いちご、メロン、トマト、スイカ……。生産者それぞれが互いに一級品と認め合う「美食材」を使用。生産者本人から語られる「美食材トーク」で、食材の深奥に触れます 。 ◆Point 02：名店「栗のいえ」竹内シェフによる限定コース 茨城県笠間市の名店「栗のいえ」から、竹内孝弘シェフを招聘。鉾田の豊かな土壌が育んだ食材のポテンシャルを最大限に引き出す、この日限りの〝美食材デザートコース〟を提供します。 ◆Point 03：農園の風を感じる「アウトドア・ダイニング」 メイン会場は、茨城を代表するいちご生産者「村田農園」のテラス 。初夏の爽やかな風と、美しい農園の風景もまた、料理を彩る最高のご馳走です。

※料理写真は、竹内シェフによる創作料理の一例です。実際の内容とは異なります。

プログラム・行程

当日は、自然豊かな公園の散策から始まり、知的好奇心を満たす講話、そしてメインのランチへと導きます。 ◆集合・受付：鹿島臨海鉄道大洗鹿島線「大洗駅」（駅到着時間により調整） 水戸→大洗（9:37着）／鹿島神宮→大洗（9:47着） 水戸→大洗（10:14着）／鹿島神宮→大洗（10:17着） ◆10:15～ みのわ水鳥公園 ネイチャーガイド ラムサール条約に登録される湿地「涸沼」湖畔の自然に触れ、五感を研ぎ澄ませます。 ◆11:00～ 美食材トーク（匠の会メンバー） 〝美食材〟の価値と、美味しさへのこだわりを生産者が語ります。 ◆12:00～ BEFOOD TABLE（2時間） 村田農園にて、竹内シェフによる美食材のスペシャルデザートコース。 ◆14:30～ 鹿島灘海浜公園 散策 潮風を感じながら、ツアーの余韻を楽しみます。 ◆15:30 大洗駅 解散 大洗→水戸（15:56発）／大洗→鹿島神宮（15:53発） 大洗→水戸（16:22発）／大洗→鹿島神宮（16:17発）

キャスト（シェフ＆生産者）

【シェフ】 竹内 孝弘 氏 「栗のいえ」オーナーシェフ パリミシュラン3つ星レストラン、東京、マカオと長年パティシエを務め、栗の名産地、地元茨城県笠間市の築120年元村長宅に、絞らず削るオリジナルスタイルの「こぼれモンブラン」のお店を2021年7月にオープン。

【生産者】※食材提供のみ 村田 和寿（いちご）／宇佐見 達夫※（いちご）／風早 総一郎（いちご）／櫻井 哲也（いちご）／石田 和徳（メロン）／畠 長弘（メロン、パプリカ）／伊藤 健（大玉トマト）／鬼澤 宏（ぶなしめじ）／箕輪 竜※（長芋）／小見 洋市※（ほしいも）／高島 修一※（スイカ）／大場 克利（スイカ）

■実施概要・お申し込み

開催日： 2026年5月18日（月） ＜参加費＞ 29,800円（税込） ※お申し込みは、お一人様につき1席まで ※食事代・いちご食べ比べ・いちごお土産・バス代・保険代・手数料を含む ＜会場＞ 村田農園（茨城県鉾田市子生796-14）、みのわ水鳥公園（茨城県鉾田市箕輪1754）、鹿島灘海浜公園（茨城県鉾田市大竹390） ＜集合場所＞ 鹿島臨海鉄道 大洗駅（到着電車に合わせて調整） ＜主催＞ 鉾田市観光物産協会 ＜企画協力＞美食材の街 匠の会、時の広告社 他 旅行業登録第3種675号 一般社団法人鉾田市観光物産協会 一般旅行業務取扱管理者：橋本 悦幸 ※ご予約受付期限：2026年5月12日18:00まで ※お申し込み後のキャンセルについては、キャンセル日に応じて、旅行業約款に準じた取消料が発生いたします。

＜お申し込み＞ 美食材の街 匠の会HPイベントページよりお申し込みください。

https://befood.stores.jp/reserve/5de8dfafb301f6be2074/3441625

美食材の街 匠の会公式サイト

https://befood.jp/

お問い合わせ

一般社団法人 鉾田市観光物産協会（鹿島灘海浜公園内管理棟） 〒311-1513 茨城県鉾田市大竹390 電話：0291-36-7420 FAX：0291-36-7421 e-mail：info@hokota-tpa.org