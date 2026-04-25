L&Lライブリーライフ株式会社（所在地：東京都）は、ゴールデンウィークの外出シーズンにあわせ、多機能ハンディファンが抽選で当たる「GWおでかけ応援キャンペーン」を、公式X（旧Twitter）にて2026年4月25日より開始いたしました。

■GW応援キャンペーン実施背景

近年、日本では猛暑傾向が続いており、春先から暑さ対策への関心が高まっています。特にゴールデンウィーク期間中は、旅行やレジャー、屋外イベントなど外出機会の増加に伴い、手軽に持ち運べる暑さ対策アイテムへの需要が拡大しています。 一方で、従来の携帯扇風機には「風だけでは涼しさが不十分」「手持ちで両手がふさがる」「利用シーンが限られる」といった課題も指摘されています。 こうした背景を踏まえ、同社は“送風・冷却・多機能”を兼ね備えた新製品「T19 冷却プレート付きハンディファン」を展開しています。 本キャンペーンでは、これらの課題を解決する“次世代型ハンディファン”を、抽選で3名様にプレゼントいたします。

■ 製品特長

傘に付けるだけ、両手フリーの新しい使用スタイル

本製品は送風機能に加え、冷却プレートを搭載。首元や顔に直接あてることで、従来のファンでは得られないひんやりとした冷却効果を実現し、暑さの厳しい屋外でも快適に使用できます。 製品の詳しい情報は、以下のページにてご覧ください。 https://item.rakuten.co.jp/livelylife/j302242-1/

“風＋冷却”のダブル機能で体感温度を効率的に低下

本製品は従来の送風機能に加え、冷却プレートを新搭載。スイッチオンですぐにプレートが冷却され、首元や顔に直接あてることで、体感温度を効率的にクールダウンします。猛暑日や屋外での活動時にも、より実感できる涼しさを提供します。

1台で8通りに使える多機能設計

手持ち・首掛け・卓上・腰掛け・傘取り付けなど、使用シーンに応じて柔軟に対応。通勤・通学から旅行、アウトドアまで幅広く活用できます。

■キャンペーン概要

キャンペーン名：GW応援キャンペーン 応募期間：2026 年 4 月 25 日（土） ～ 2026 年 5 月 10 日（火） まで 当選人数：3名様 賞品：日傘ハンディファン

■応募方法

Twitter（X）アカウントにて、以下の 3 ステップで簡単に応募可能です。 ➀公式アカウント（@LivelyLife_PR）をフォロー ➁キャンペーン対象投稿をリポスト（RT）＆いいね ③コメントを投稿（当選確率アップ） ※当選者には後日DMにてご連絡いたします。 ＜リンク＞ 公式アカウント：https://x.com/LivelyLife_PR キャンペーン投稿：https://x.com/LivelyLife_PR/status/2047591053231034747

■ 当選発表

https://x.com/LivelyLife_PR/status/2047591053231034747https://x.com/LivelyLife_PR/status/2047591053231034747

当選者様には、2026 年 5 月上旬に Twitter のダイレクトメッセージ（DM） にてご連絡いたします。 ※ 当選発表の投稿は別途行いますが、個別の当選通知は DM にて実施します。

■抽選について

1.選考方法：参加条件を満たした応募者の中から、厳正な抽選を行い、当選者をランダムに決定いたします。 2.権利の譲渡：当選された権利は応募されたご本人様のものであり、権利の譲渡はできません。 3.賞品について：賞品のお届けは日本国内、当選者ご本人様の住所に限らせていただきます。ご住所の不備や転居、または長期不在などの理由により賞品のお届けができない場合には、当選が無効となります。 ご連絡いただいた個人情報は、抽選および賞品発送の目的のみに使用し、当社以外の第三者に開示・提供することは一切ございません。

■会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は、2015年4月にオンラインショップとして事業を開始しました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しています。 日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいています。 最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/