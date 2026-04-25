空間プロデュースとWeb戦略で企業の課題を解決するクウカン株式会社（本社：北海道富良野市、代表取締役：山本健太郎）は、北海道中富良野町の一棟貸し型宿泊施設「Shikauchi」の2025～2026年冬季営業において、圧倒的な高稼働と収益実績を記録いたしました。これを皮切りに、2026年は中富良野町鹿討農場での新築プロジェクト、および富良野市山部での古家改築（コンバージョン）プロジェクトを本格始動します。自社での土地建物取得を通じた「唯一無二の空間」の供給ラインを確立し、さらなる資金調達と連携を見据えたリゾートエリア開発を加速させます。クウカンが運営する宿泊施設「Shikauchi」についてはこちらをご覧ください。 ①中富良野に誕生する新築民泊施設！ラベンダー・スキー観光を彩る、唯一無二の宿泊体験。｜Shikauchi Furano https://kukanhokkaido.co.jp/pressrelease/2610/ ②Shikauchi Furano 紹介LP （日本語）https://kukanhokkaido.co.jp/shikauchi/ （英語）https://kukanhokkaido.co.jp/shikauchi-en/ （繁体字）https://kukanhokkaido.co.jp/shikauchi-cn/

インバウンド熱狂の裏にある「空間の画一化」と「空き家問題」

現在、富良野・ニセコをはじめとする北海道のリゾートエリアは、世界中からの旅行者で未曾有の活況を呈しています。しかし市場の急成長に伴い、画一的な宿泊施設が乱立する一方で、地域に眠る魅力的な古家や遊休地が活用されずに放置されているというアンバランスな状況が生まれています。 我々クウカンは、この課題を「機会」と捉えました。単にハコモノを作るのではなく、その土地の文脈を読み解き、自然と調和するデザインと最新のデジタル体験を融合させること。自社でリスクを取って土地建物を取得し、コンバージョンすることで、安定した稼働と高い収益性を両立するモデルの構築を目指しています。

極寒の地、中富良野で証明された、高単価・長期滞在のビジネスモデル

直近の、「Shikauchi」における2025～2026年にかけての冬季営業では、事前の緻密なマーケティングと空間設計が見事に奏功し、豪雪地帯の冬季営業としては異例の実績を記録しました。「Shikauchi」の夏季運営実績報告はこちら 【富良野・中富良野エリアの土地活用・不動産に新戦略】北海道・中富良野の新築一棟貸切民泊「Shikauchi Furano」2025年夏季運営実績報告 https://kukanhokkaido.co.jp/pressrelease/4085/

Shikauchi 2025～2026 冬季ハイライト

トップシーズンの圧倒的稼働率

1月の稼働率は80%超を達成。12月、2月の稼働率も60%を超えています。6月～8月にかけてのラベンダーシーズンと比べると稼働率は下がっていますが、雪に閉ざされた極寒の環境下ということを考えれば、「Shikauchi」の集客力の高さを一定、証明できたのではないでしょうか。

高単価と長期滞在の実現

12月のADR（平均客室単価）は65,720円と高水準。一棟貸しでグループ集客が可能である利点が現れています（12月平均ゲスト数は6.2名）。また、特に12月は、客室稼働日数に対してチェックインした利用客の数が少なく、実際、一組当たりの平均宿泊日数は4.6日を記録しています。「富良野の雪景色の中で暮らすように滞在する」という、富裕層やインバウンドのロングステイ需要の取り込みに成功しました。

強固な収益基盤

12月～2月の3ヶ月間で、1施設のみで累計売上約422万円を創出。閑散期と繁忙期の波が激しいリゾートエリアにおいて、極めて強力な収益モデルであることを実証しました。

アジア圏を中心に、インバウンド需要を獲得

12月～2月にかけての売上を、利用者の国籍に応じて分解すると、夏季と同じく東アジアからの観光客が主要である一方で、ブルガリア・スイスといった欧州諸国や、シンガポール・タイといった東南アジア諸国からの観光客が利用していることがわかります。国内需要に依存しない、「Shikauchi」のグローバル性の高い魅力を再確認することができます。

新築から古家再生まで、クウカンが描く「空間供給ライン」

この成功モデル「Shikauchi」を基盤とし、2026年度は以下のプロジェクトを推進します。 1. 中富良野町鹿討農場プロジェクト： 手付かずの自然環境を最大限に活かした1施設の新築・開業。 2. 富良野市山部プロジェクト： 既存の古家を取得し、クウカンのデザイン力で高付加価値な宿泊空間へと改築（コンバージョン）。 これらのプロジェクトを通じて、開業から販売までの一貫した供給ラインのテストケースを確立します。富良野・ニセコエリアの施設品質を横断的に底上げして顧客満足度の最大化を図るとともに、今回のプロジェクト完遂をもって、次期資金調達に向けた金融機関様やパートナー企業様との連携をさらに促進させていきます。

あなたの土地・建物が、世界を魅了する空間へ

今後の拠点開発に向け、クウカンでは以下の条件に合致する土地・建物を探しています。 ● 優先エリア： 富良野・美瑛近郊エリア、倶知安・ニセコ・洞爺湖近郊エリア ● 規模要件： 土地60坪以上 ／ 建物30坪以上 ● 求める環境： 自然と調和した「Kukan」の世界観を提供できる魅力的な環境であること、近隣リゾートへのアクセスが良好であること。 弊社の理念に共感し、所有する土地や建物の新しい活用方法をご検討いただける個人・法人の皆様は、ぜひお問い合せください。 お問い合わせはこちら（JANKENお問い合わせフォーム）：https://janken-hokkaido.com/contact/

クウカン株式会社 代表取締役 山本健太郎より

雪に閉ざされ、忘れ去られようとしている空き家や遊休地。我々クウカンがやりたいのは、そうした「見過ごされた資産」を、世界中の旅人が息を呑むような圧倒的な非日常空間へと生まれ変わらせることです。 もちろん、これは我々だけの力では到底実現できません。その土地の歴史を知る地元の方々、不動産オーナー様、そして「一緒に面白いことをやろう」と共鳴してくれるパートナーの存在が不可欠です。この挑戦には、地域に深く根差した情報ネットワークと、我々の想いに共感してくださる方々との繋がりが欠かせません。 今回、我々の収益モデルと事業構想を高く評価し、ご出資いただいた金融機関の皆様からの力強いご支援のもと、富良野・ニセコエリアでの開発へと一気にアクセルを踏み込みます。 単なるリゾート開発ではなく、関わるすべての人をワクワクさせるような空間づくりを、地に足をつけ、愚直に追求してまいります。

クウカン株式会社の会社概要

● 社名：クウカン株式会社 / Kukan Inc. ● 設立：2022年11月29日 ● 資本金：1,000,000円 ● 代表者：山本 健太郎 / Kentaro Yamamoto ● 所在地（富良野オフィス）：〒076-0023 北海道富良野市栄町4-7 ● 所在地（札幌オフィス）：〒062-0904 北海道札幌市豊平区豊平4条3丁目1-1 ● 免許番号：宅地建物取引業 北海道知事 上川(1)第1316号

事業内容

○ 民泊投資事業：JANKENの企画運営、北海道エリアでの民泊投資プロジェクト支援 ○ クリエイティブ事業：事業開発、ブランディング、マーケティングソリューションの企画支援 ○ 不動産事業：不動産の売買・賃貸・仲介、買取再生、開発、運用プロパティマネジメント、戸建・宅地分譲、住宅・マンション建設・販売、内装工事、リフォーム工事 ○ Web事業：Webサイト企画・制作・運用、ITサポート業務、オンライン秘書、インターネット利用情報提供 ○ 採用支援事業： 採用代行、採用広報、Wantedly運用代行、採用サイト・採用動画制作、採用DX支援

関連リンク

● Kukan：https://kukanhokkaido.co.jp/ ● JANKEN：https://janken-hokkaido.com/ ● 不動産買取専門店ゴエン：https://goen-hokkaido.jp/ ● Web支援事業：https://kukanhokkaido.co.jp/websolutions/ ● クウカン不動産：https://kukanhokkaido.co.jp/realestate/ ● リクルーティブ：https://recruitive.hokkaido.jp/

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本件に関するお問い合わせ先

会社名： クウカン株式会社 広報担当 メールアドレス： pr@kukanhokkaido.co.jp