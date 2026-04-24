“充電器バラバラ問題”に終止符。これ1台で完結するオールインワンバッテリー登場

Ｌ＆Ｌライブリーライフ株式会社（所在地：東京都代表：志田英知）は、最新のモバイルバッテリーを市場に投入しました。10000mAhの大容量ながら、最大6台のデバイスを同時に充電でき、MagSafe対応によりApple WatchやAirPodsにも対応する多機能型の製品です。 楽天市場商品情報：https://item.rakuten.co.jp/soppy/c302175/ Yahooショッピング： https://store.shopping.yahoo.co.jp/soppy-store/c100736-1.html

■増え続ける“充電ストレス”

https://item.rakuten.co.jp/soppy/c302175/

スマートフォンやタブレット、Apple Watch、ワイヤレスイヤホンなど、複数デバイスを持ち歩くユーザーが増える中、モバイルバッテリーの需要は年々拡大しています。 特に近年では、外出先での使用シーンの増加に伴い、同時充電や多機能対応のモバイルバッテリーへの関心が高まっています。 その一方で、「ケーブルが足りない」「複数台を同時に充電できない」「充電器がかさばる」といった“充電ストレス”も顕在化しており、より利便性の高い製品が求められています。 さらに、iPhoneをはじめ、Apple WatchやAirPodsなどApple製品の普及により、MagSafe対応やApple Watch充電対応のモバイルバッテリーへの注目も急速に高まっています。 しかし、デバイスごとに異なる充電方式が必要となることから、「充電器がバラバラ」「持ち物が増える」といった新たな課題も生まれています。 また、地震や台風など自然災害が多い日本においては、防災グッズとしてのモバイルバッテリーの重要性も再認識されています。 停電時でもスマートフォンや通信手段を確保するため、大容量かつ同時充電に対応したモバイルバッテリーは、「もしもの備え」として需要が高まっています。

■ “充電器が足りない・まとまらない”という悩みを、これ1台で終わらせる新提案

本製品は、こうした課題を解決するために開発された多機能モバイルバッテリーです。 ✅️4本ケーブル内蔵で「忘れる」を防止 ケーブル一体型設計により、外出先でもすぐに充電可能。 “ケーブル忘れ問題”を根本から解消します。 ✅️ 最大6台同時充電に対応 スマートフォン、タブレット、イヤホンなど複数デバイスを同時に充電可能。 出張・旅行・カフェ・新幹線などでも“充電待ち”を減らします。 ✅️MagSafe対応ワイヤレス充電 置くだけで充電できるワイヤレス充電機能を搭載。 ケーブル接続の手間を軽減し、より快適な充電体験を提供します。

■ 充電しながら“使える”設計でストレス軽減

“両手が自由になる”新しい充電スタイル

本製品はMagSafe対応の磁気吸着設計を採用し、スマートフォンにピタッと装着可能。 強力な磁力によりしっかり固定されるため、移動中や操作中でもズレにくく、安定したワイヤレス充電を実現します。 ケーブル接続の手間を省き、“置くだけ”でスムーズに充電できる快適さを提供します。

日常使いはもちろん、通勤・通学、出張、旅行など幅広いシーンで利便性を発揮します。

従来のモバイルバッテリーでは、充電中に操作しづらいという課題がありました。 本製品は、スマートフォンに装着したまま操作しやすい設計となっており、 ・片手での操作が可能 ・通話しながら充電 ・SNS・動画視聴中も快適 など、日常のあらゆるシーンで“使いながら充電”を実現します。 折りたたみ式スタンドを搭載。 スマートフォンを立てた状態で使用できるため、 ・動画視聴 ・オンライン会議 ・写真撮影・動画撮影 など、さまざまなシーンで活躍します。 角度調整も可能で、シーンに応じた快適な視聴体験をサポートします。

■ 最大6台同時充電で“充電渋滞”を解消

“ケーブル不足・忘れ”といった課題を解消

本製品は、最大6台のデバイスを同時に充電できる設計を採用。 スマートフォン、タブレット、Apple Watch、ワイヤレスイヤホンなど、複数のデバイスを一括で充電可能です。 これにより、従来のような「順番待ち」や「充電できない」といった状況を解消し、 出張・旅行・外出先・家庭内でもスムーズな充電環境を実現します。 また、幅広いデバイスに対応した高い互換性により、 1台で充電環境を完結できるモバイルバッテリーとして活躍します。

■ 最大PD22.5W急速充電で短時間充電

ワイヤレス充電にも対応した多様な充電スタイル

複数デバイスの同時充電・急速充電・ワイヤレス充電を1台に集約することで、 ・自宅でのまとめて充電 ・外出先でのバッテリー確保 ・出張・旅行時の荷物削減 ・災害時の電源確保 など、あらゆるシーンで活躍する多機能モバイルバッテリーとなっています。

安全・安心のPSE認証取得

製品概要

製品名：モバイルバッテリー 10000mAh MagSafe対応 主な仕様： - バッテリー容量：10000mAh - 出力：最大PD22.5W急速充電対応 - 同時充電台数：最大6台 - 搭載ケーブル：4本（USB-A、USB-C、Lightning、Micro USB） - ワイヤレス充電：MagSafe対応（Apple Watch、AirPods対応） - その他機能：収納式スタンド、デジタル残量表示 - カラーバリエーション：ブラック、ホワイト、パープル、ブルー 楽天市場商品情報：https://item.rakuten.co.jp/soppy/c302175/ Yahooショッピング： https://store.shopping.yahoo.co.jp/soppy-store/c100736-1.html

会社概要

会社概要 L&Lライブリーライフ株式会社は、2015年4月にオンラインショップとして事業を開始しました。現在では、スマートウォッチやワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア・スポーツ関連製品などを幅広く展開するライフスタイルテクノロジー企業へと事業領域を拡大しています。 日本をはじめ欧米および東南アジアの主要オンラインモールへ販売チャネルを拡充し、累計1,000万人以上のお客様に製品・サービスをご利用いただいています。 最新テクノロジーと市場ニーズを的確に捉えた製品開発を強みとし、高品質かつ高付加価値な商品を提供してまいりました。「日常をより便利に、より豊かに」という理念のもと、革新性と実用性を兼ね備えた製品づくりを追求しています。 会社名：L&Lライブリーライフ株式会社 代表者：志田英知 所在地：東京都立川市錦町3-1-13立川ASビル3F 電話：042-512-8274 URL：https://livelylife.jp/