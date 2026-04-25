株式会社弘進は、2026年4月1日(水)に型式認定取得済み・CYKEの折りたたみ可能なハイスペック電動アシスト自転車『Kingfisher』を販売開始しました。





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都市での移動を、もっと自由に、もっとスマートに。

そんな理想を形にしたのが、CYKEの「Kingfisher(キングフィッシャー)」です。

コンパクトさと走行性能という、一見相反する要素を高次元で両立したこのモデルは、単なる電動アシスト自転車ではなく、「都市生活の質を変えるモビリティ」と言える存在です。





保証規約





◎世界最小クラスの折りたたみ性能

Kingfisher最大の特徴は、圧倒的なコンパクトさです。

一般的な折りたたみ自転車よりもさらに小さく、約73cm × 37cm × 70cmというサイズに収納可能。

この“トライフォールド構造”により、

・室内保管がしやすい

・車載・電車移動に対応

・オフィスにも持ち込み可能

といった、都市生活におけるあらゆるシーンで活躍します。

「置き場所がないから自転車を諦めていた」そんな悩みを根本から解決する一台です。





ロケ(1)

サイズイメージ





◎ミッドドライブ搭載の本格走行性能

コンパクトな見た目からは想像できないのが、その走行性能。

Kingfisherには、**250Wミッドドライブモーター(最大約345W)**が搭載され、最大トルクは約60Nm。

これにより、「坂道でも力強く加速」「ペダリングに自然に連動」「スムーズで違和感のないアシスト」の3つのアシスト機能を実現しています。

一般的なハブモーターとは異なり、より“自転車らしい走り”を楽しめるのが特徴です。





説明(2)





◎最大約55マイル(約88km)のロングライド性能

バッテリー性能も非常に優秀です。

36V / 360Wh リチウムバッテリーによって最大約55マイル(約88km)の航続距離を実現。

通勤・通学はもちろん、週末のロングライドや街乗り＋観光、複数日の使用にも対応可能。

「充電を気にせず乗れる安心感」は、日常使いにおいて大きな価値となります。





説明(1)





◎高耐久フレームと安心のブレーキ性能

Kingfisherは、コンパクトさだけでなく“耐久性”にも優れています。

1.クロモリ(クロムモリブデン鋼)フレーム採用

2.高耐久の油圧ディスクブレーキ搭載(TEKTRO)

クロモリは、衝撃吸収性が高く長期間の使用に強いといった特徴を持っている為、折りたたみ構造でも安心の耐久性を持ち、日常使いにも安心です。

さらに高耐久の油圧ディスクブレーキの使用により、雨天時でも安定した制動力を発揮します。





説明(3)

説明(4)





◎快適性とスマート機能も充実、型式認定も取得

見た目のスマートさだけでなく、乗り心地や操作性も抜群です。

(1)通気性の高いサドル(長時間でも快適)

(2)パンク耐性タイヤ

(3)内装3段変速

(4)OLEDディスプレイ搭載(速度・バッテリー表示)

(5)型式認定取得済み

特にディスプレイは防水仕様となっており、日常使いでも安心。

「快適さ」「見やすさ」「扱いやすさ」がしっかり設計されています。





◎都市生活にフィットする“完成された一台”

Kingfisherは単なるスペックの集合ではなく、「都市生活に最適化された設計」が魅力です。

「小さく折りたためる」「パワフルに走れる」「デザイン性が高い」「メンテナンス性も考慮」

これらすべてが高いレベルで融合しています。

実際にブランドも「都市通勤を変える存在」として位置付けており、日々の移動をより快適にすることを目的としています。





◎“小さいのに本格派”という新しい選択肢

CYKE Kingfisherは、世界最小クラスの折りたたみサイズながらミッドドライブによる高性能走行を持ち、長距離対応のバッテリーを搭載、高耐久＆高安全設計の全てを兼ね備えた、まさに次世代の電動アシスト自転車です。

「コンパクト＝妥協」という従来の常識を覆し、“小さいのに本格的”という新しい価値を提示しています。

都市での移動をもっと自由にしたい方、収納や持ち運びに悩んでいる方にとって、Kingfisherは非常に魅力的な選択肢となるでしょう。





◎スペック、カラー

カラー展開は王道の「ブラック」をはじめ、女性にも選んで頂ける「ブルー」、ベージュに近く日常使いしやすい「イエロー」、ハードながら落ち着きのある「グリーン」の4色となっております。





カラーサンプル





※スペック詳細については下記の資料をご確認下さい。





スペック表(1)

スペック(2)





販売定価は274,780円(税込)となっております。









◎販売チャンネル

現在CYKEのKingfisharの販売は株式会社弘進が運営するECモール、または電動アシスト自転車販売専門店(GO-E)での販売となっております。

実物をご覧になりたい方は是非当店までお越し下さい。





□GO-E

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1丁目2-13 新町ビル1F

https://goe-ebike.com/





□販売ECサイト

・GO-E直営サイト：

https://goe-ebike.com/product/cyke-kingfisher/

・アンジュセレクトショップ楽天市場店：

https://item.rakuten.co.jp/ange-webshop/b-cyke-kingfisher/

・アンジュセレクトショップYahooストア店：

https://store.shopping.yahoo.co.jp/s-star/b-cyke-kingfisher.html

・アンジュセレクトショップ自社EC店：

https://ange-store.jp/cyke-kingfisher/