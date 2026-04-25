株式会社淡路観光開発公社(兵庫県淡路市)は、4月25日(土)から11月末まで、淡路島全島の飲食・宿泊施設64店舗で生しらす丼の提供を行う「淡路島の生しらす」が今年も開催されることをお知らせいたします。

この試みは今年で16年目を迎えます。この15年間で累計販売数も800万食を突破しました。

今年もたくさんのお客様に淡路島の生しらすの魅力をお伝えすべく、全島を挙げて盛り上げていきます。





URL： https://www.awajishima-namashirasu.com/





淡路島の生しらすポスター





■淡路島の生しらす、地域団体商標取得

しらすは傷みやすく、釜揚げやちりめんにして食べるのが一般的です。しかし淡路島の漁師たちは生しらすの美味しさを知ってもらいたいという熱い思いがあり、試行錯誤を重ねてきた結果、水揚げ直後に瞬間冷凍する手法を編み出しました。全国漁業協同組合連合会より兵庫県プライドフィッシュに認定され、また品質に拘る取り組みが評価され、2025年1月に地域団体商標を取得しました。





運ばれていく生しらす

淡路島の生しらすを盛り上げる飲食関係者





■道の駅あわじの「生しらす丼」

「道の駅あわじ」(運営：株式会社淡路観光開発公社／本社：兵庫県淡路市／代表取締役社長：西田 利行)は、明石海峡大橋に日本一近い絶景道の駅として広く知られています。さらに、島内でも珍しく1つの施設で2種類の生しらす丼が味わえると毎年大人気です。





その中でも淡路島の生しらすと言えば、まずは、道の駅あわじ内の海鮮丼屋「えびす丸」。メディアにも数多く取り上げられており、明石海峡大橋を目前に最高のロケーションで頂く生しらす丼(税込1,000円)は格別です。生しらす丼の為だけに考えられた特製醤油は白ポン酢と濃口醤油をブレンドした、生しらすの味を邪魔しない、醤油なのにさっぱりとした味に仕上げました。道の駅あわじの2階レストラン「海峡楼」の生しらす丼(税込1,580円)は洋風に盛付けられた生しらす丼は見た目も華やかに、写真を撮りたくなるような逸品に仕上げました。テラス席から眺める雄大な明石海峡大橋と共に頂く生しらす丼を堪能することができます。





道の駅あわじ海鮮丼屋の生しらす丼

道の駅あわじレストランの生しらす丼





■淡路島全島で楽しめる、64通りの「生しらす」

島内64店舗が、それぞれの趣向を凝らした生しらす丼を提供します。生しらすを豪快に盛り付けたシンプルな一杯から、繊細な御膳仕立てまで、バラエティ豊かなラインアップが揃います。

また、島内の主要観光施設やサービスエリア、道の駅、飲食店では、生しらす丼を提供している店舗がひと目で分かる「淡路島 生しらす 店舗マップ」を無料配布中です。

マップを片手に、食べ比べをして島内でお気に入りの一杯を見つけてみてください。





淡路島の生しらす店舗マップお品書き

淡路島の生しらす店舗マップ





■生しらす丼をご自宅で

実際に淡路島にお越しいただくことができないお客様には、淡路市ふるさと納税の返礼品として淡路島の生しらすをお取り寄せいただくことが可能です。ぜひご自宅でもご賞味下さい。

(1)淡路島の生しらす(5パック)

(2)淡路島の生しらす(4パック)と淡路島の生しらす沖漬け(4パック)セット

(3)淡路島の生しらす沖漬け(10パック)、

淡路市ふるさと納税： https://www.furusato-tax.jp/product/detail/28226/5360350









■会社概要

名称 ： 株式会社淡路観光開発公社

所在地 ： 兵庫県淡路市岩屋1873-1

代表者 ： 駅長 真木 伸茂

ホームページ： http://michi-awaji.co.jp/