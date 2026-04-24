わんわんパラダイス プレミア 山中湖 愛犬への“おもてなし体験”をさらに充実





わんわんパラダイス プレミア 山中湖（所在地：山梨県南都留郡山中湖村、支配人：竹田 汐里、以下当ホテル）は、愛犬が主役となる滞在体験のさらなる充実を図るため、各種おもてなしサービスの充実に加え、館内で楽しめる参加型イベントを実施いたします。4月24日（金）より館内を巡って楽しむ参加型イベント「肉球探し」を開始します。館内に隠された肉球マークを探しながらお楽しみいただける参加型イベントで、すべて見つけた方には景品をお渡しします。愛犬と一緒に楽しいひとときをお過ごしください。なお、当ホテルは2026年3月7日（土）に改装リニューアルオープンいたしました。富士山にいちばん近い湖・山中湖から至近、遮るもののない絶景ロケーションのもと、愛犬とともに過ごす特別な滞在体験を提供いたします。

■4月24日（金）スタート！

館内を巡って楽しむ参加型イベント「肉球探し」





館内では、4月24日（金）より愛犬と一緒に楽しむイベント「肉球探し」の実施いたします。館内に隠された肉球マークを探しながらお楽しみいただける参加型イベントで、見つけた方には景品をご用意。愛犬とともに館内を巡ることで、滞在そのものをアクティビティとして楽しめる体験を提供いたします。

期間：4月24日（金）～

料金：無料

場所：館内各所

■愛犬が主役の【3つの】“おもてなしサービス”

【1】ウェルカムおやつサービス

愛犬とご家族様がともに特別な時間を過ごせるよう、滞在を彩る各種サービスをご用意しています。ご到着時に、愛犬が楽しめるおやつをご用意。旅のはじまりからわんちゃんにも嬉しいサービスを開始しました。





【 2】誕生日月にご来館のわんちゃんへのおもてなし

誕生日月にご宿泊のわんちゃんにはプレゼントをご用意。さらに、ご家族様がお食事付の宿泊プランをご利用の場合、わんちゃん用ケーキもご提供し、大切な記念日を華やかに演出します。





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【３】ウェルカムボードでのご紹介

館内では、その日ご宿泊されるわんちゃんのお名前をウェルカムボードにてご紹介。名前の由来などを共有する質問コーナーも設け、愛犬家同士の交流や思い出づくりの場としてお楽しみいただけます。また、フォトスポットもご用意しておりますので、大切な愛犬との旅のひとときを写真に収めてお楽しみいただけます。





■リニューアルで誕生した新客室・空間

【デラックスファミリールーム（バス付）】





1室限定の特別な空間で、大型犬や多頭飼いのお客様も安心してご利用いただけます。専用バスルームを完備したことで、愛犬の気配を感じながら、 愛犬との時間を1秒も無駄にせずお過ごしいただけます。

最大宿泊人数：5名 客室面積：62m²

【ロビー】





森の静けさの中にあって、時間ごとに変化する太陽の光が建物と自然の表情を豊かに彩るホテルで、愛犬とのひとときをおくつろぎください。

■愛犬と安心して過ごせる充実の館内施設

愛犬ファーストの設計により、館内では大浴場を除きリード着用での移動が可能。すれ違うお客様も愛犬家であるため、気兼ねなくお過ごしいただけます。すべてのわんちゃんが安心して楽しめる環境を整えています。

【DOG PARK 天空】





美しい富士山と山中湖の風景が一望できる青い芝のDOG PARK。

わんちゃんの足に優しい人工芝を使用し、絶景の中ですべてのわんちゃんが楽しめる環境をご用意いたします。

場所：屋上

営業時間：8:00～19:00（冬季は日没まで）

【 DOG PARK 】





約800㎡の広々としたDOG PARK。晴れた日は雄大な富士山を間近に眺めることができる抜群のロケーション。小型犬優先エリアもあり、すべてのわんちゃんが安心してお楽しみいただけます。

場所：ホテル屋外

営業時間：日の出～21:00

設備：足洗い場、アジリティ、ベンチ

【屋内プレイスペース】





愛犬と飼い主様の社交場としてご利用いただけます。アジリティや玩具もご用意しておりますので、雨の日でも安心して身体を動かせます。

場所：2階

利用可能時間：7:00～22:00

設備：アジリティ、わんちゃん用おもちゃ

【愛犬用 セルフシャンプールーム】





愛犬を洗えるセルフシャンプールームをご用意しております。

場所：2階

利用可能時間：9:00～20:00

料金：30分 \550

設備とアメニティ：ピンブラシ、スリッカーブラシ、シャンプー、コンディショナー、タオル、エプロン、ドライヤー

【温泉】





山中湖温泉「紅富士の湯」を利用した大浴場。非常に高いアルカリ性の値を有しながら成分的にマイルドという、世界的にも極めて珍しい良質のアルカリ性単純温泉です。

【レストラン】





白と木目調を基調とした上質なレストランでは、山梨県の特産であるワインを豊富に取り揃えております。雄大な富士山を眺めながらお食事をお楽しみください。

レストランには愛犬と一緒にお越しいただけます。

■富士山と山中湖の絶景に包まれる滞在体験

当ホテルは、忍野八海や新倉山浅間公園など、愛犬と楽しめる観光スポットにも近接。四季折々の自然を満喫できるロケーションも魅力です。霊峰富士のお膝元で、愛犬とともに五感を満たす特別な旅をお楽しみください。





【わんわんパラダイス プレミア 山中湖】





富士山と山中湖を望む絶好のロケーションに佇む、愛犬と一緒に過ごせるリゾートホテル。スタイリッシュで上質な館内は、愛犬と一緒でも気兼ねなく過ごせる設計。客室は落ち着いたモダン空間で、山中湖の自然を感じながらゆったり滞在できます。館内にはプレイルームやドッグランを備え、雨の日でも遊べるのが嬉しいポイント。レストランでは、愛犬用メニューも用意しており、飼い主と愛犬が同じテーブルで食事を楽しめます。周辺には山中湖畔散策道、花の都公園など愛犬とのお出かけに最適なスポットが充実。富士山の絶景に抱かれながら、特別な時間をお過ごしいただけます。

住所：〒401-0501 山梨県南都留郡山中湖村山中343-1

TEL：050-5443-6483（コールセンター 9:30～18:00）

チェックイン：15時／チェックアウト：11時 客室数：25

公式ウェブサイト：https://iconia.co.jp/hotel-wan-wan-paradise-premier-yamanakako-yamanashi

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国1８0棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp