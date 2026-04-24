【横浜国際映画祭】マイケルジャクソン振付師・レジェンド、トラヴィス・ペイン自らが主催・審査！「トラヴィス・ペイン ダンスコンテスト」開催決定
トラヴィス・ペイン ダンスプロジェクト実行委員は、2026年5月3日(日)、赤レンガパークで「横浜国際映画祭トラヴィスペインダンスコンテスト」を開催します。マイケル・ジャクソンの振付・演出を手掛けたトラヴィス・ペイン氏が主催・審査を務め、優勝チームには賞金50万円とロサンゼルス招待が贈られます。
トラヴィスペインダンスコンテスト
本コンテストは、「すべてのダンサーにとって夢のある機会をつくりたい」という強い想いから発足しました。出場選手はレッドカーペットを歩いてステージへ。
優勝チームには、さらなる飛躍を支援するための賞金50万円に加え、エンターテインメントの本場、ロサンゼルスへの招待という、世界に直結する最高のステージを用意しています。
シーンを奪え
■ 世界基準の才能が集結する、奇跡のステージ
本イベントを彩る審査員・ゲストには、トラヴィス・ペイン氏をはじめ、ダンス界の第一線を走る豪華な顔ぶれが決定いたしました。
出演者に届く招待状
【審査員陣】世界を制した最高峰の目
トラヴィス・ペイン(Travis Payne)：本コンテスト主催。マイケル・ジャクソン「THIS IS IT」等の振付・演出。
RUU ：世界大会「World of Dance FINAL」2連覇。数々のトップアーティストの演出を手掛ける。
KYOKA ：ストリートダンス界の女王。「Juste Debout World Final」日本人初優勝。
小山銀次郎 ：SNS総フォロワー数900万人超。多角的な視点を持つインフルエンサー。
審査員 トラヴィスペイン
審査員 KYOKA
審査員 RUU
審査員 小山銀次郎
【スペシャルゲスト】
Fabulous Sisters ：世界を2度制覇した圧倒的な構成力を誇るスーパーダンスクルー。
DISCYU・Travis Payne：日本最高峰のMJトリビュートチーム。トラヴィス氏との夢のコラボが実現。
SEGA SAMMY LUX ：プロダンスリーグ「D.LEAGUE」でも活躍する唯一無二の表現集団(MC) FISHBOY
スペシャルゲスト Fabulous Sisters
スペシャルゲスト DISCYU
スペシャルゲスト SEGA SAMMY LUX
■ イベント概要(どなたでも無料でご観覧できます)
名称 ： 横浜国際映画祭トラヴィスペインダンスコンテスト
主催 ： トラヴィスペインダンスコンテスト実行委員
開催日程 ： 2026年5月3日(日)
会場 ： 赤レンガパーク 神奈川県横浜市中区新港1-1
優勝特典 ： 賞金50万円＆ロサンゼルス招待
(キッズ部門は優勝50万円＆トラヴィスペインスペシャルWS)
観覧 ： 無料(座席は有料)
https://livepocket.jp/e/3xvwt
公式サイト ： https://travispayne-danceproject.jp/
公式Instagram： @yiff_tp_danceproject
https://x.gd/NoJwd
レッドカーペット
■ 主催者プロフィール：トラヴィス・ペイン(Travis Payne)
世界最高峰のエンターテインメントを創り続けるレジェンド。MTV Video Music Awardsにて最優秀振付賞を3度受賞、エミー賞にも2度ノミネートされた。
マイケル・ジャクソンが最後に選んだ男として、映画『THIS IS IT』ではアソシエイト・ディレクター、プロデューサー、振付師を務める。また、マイケルとジャネット・ジャクソンによる伝説の楽曲「Scream」の共同振付も担当し、ギネス認定を受けた歴史的MVを創出した。
これまでレディー・ガガ、ビヨンセ、マドンナ、G-DRAGONなど、世界のトップスターを手掛け、日本ではジャニーズ・エンタテイメントと共に「Travis Japan」を共同設立した。