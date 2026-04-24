舞台『結城友奈は勇者である -絆-』が2026年6月11日(木)～2026年6月14日(日)にこくみん共済 coopホール／スペース・ゼロ（東京都渋谷区代々木2-12-10 こくみん共済 coop 会館）にて上演されます。 チケットはカンフェティ（運営：ロングランプランニング株式会社、東京都新宿区、代表取締役：榑松 大剛）にて4月24日（金）19:00～発売開始です。

【抽選先行】 受付期間：4月24日（金）19:00～5月6日（水）23:59 当落発表：5月14日（木） 【一般販売】 受付期間：5月22日（金）19:00～

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公式HP https://www.s-yuyuyu.jp/ 公式X https://x.com/stage_yukiyuna 2024年10月にアニメ化10周年を記念し、舞台化された『結城友奈は勇者である』。 今作では、脚本監修に上江洲誠氏を迎え、キャストには本西彩希帆、大森莉緒、原田清花（STU48）、岡田あずみ（STU48）、伊藤優衣に加え、生駒里奈と豪華キャストが揃った。

あらすじ

讃州中学二年、結城友奈。どこにでもいる、ごく普通の日常を過ごす中学生。 唯一ちょっと特殊な点を挙げるとすれば、それは彼女の所属する部活である。 その名も「勇者部」。 勇者部とは、みんなのためになることを、勇んで実施するクラブ。 友奈は、親友の東郷美森を始め、部長の犬吠埼風とその妹・樹とともに他の部活の助っ人、子猫の里親探し、海辺のゴミ拾い、保育園でのレクリエーションといった様々な活動に励んでいる。 しかし、変わらない日常、平穏な日々はある日突然破られた。 バーテックス--世界を殺すために攻めてくる、人類の敵。友奈たちは、世界を守る神樹様に選ばれ、バーテックスと戦うことになる。 まさに文字通り、勇者として。 新たな勇者部メンバー・三好夏凜も加わり、勇者部5人は困難を乗り越え、予言された12体のバーテックス全てを倒す。 だがそれは、絶望のはじまりに過ぎなかった--

公演概要

舞台『結城友奈は勇者である -絆-』 公演期間：2026年6月11日(木)～2026年6月14日(日) 会場：こくみん共済 coopホール／スペース・ゼロ（東京都渋谷区代々木2-12-10 こくみん共済 coop 会館） ■出演者 本西彩希帆 大森莉緒 原田清花（STU48） 岡田あずみ（STU48） 伊藤優衣 生駒里奈 パフォーマー 結月花 日名子蓮 椿莉歩 佐竹真依 頓宮菜月 稲田有梨 ■スタッフ 原作：Project 2H 企画・原案：タカヒロ（みなとそふと） 脚本監修：上江洲誠 脚本：月森葵 演出：田邊俊喜 制作：株式会社ピウス 主催・企画：株式会社ピウス／株式会社KADOKAWA 協力：結城友奈は勇者である製作委員会 ■公演スケジュール 6月 11日（木）18時30分開演 12日（金）13時開演／18時30分開演 13日（土）13時開演／18時30分開演 14日（日）12時開演／16時開演 ■チケット料金（全席指定・税込） S席：12,500円 A席：9,500円

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