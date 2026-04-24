キムチソムリエが贈る至高の味わい「キムチソムリエのいるお店“サランチェ”」楽天公式ショップ1周年記念イベントを開催
株式会社第一物産（本社：東京都台東区・代表：[姜 恵蘭（カン ヘラン）]）が運営する楽天市場公式ショップ「キムチソムリエのいるお店 サランチェ」は、開店1周年を迎えました。日頃のご愛顧に心より感謝申し上げます。
この度、皆様への感謝を込めて、期間限定の「1周年記念イベント」を開催いたします。当店自慢のキムチをはじめ、特別なセットや新商品をご用意いたしました。
■ 1周年記念イベント開催中
開店から1年、多くの皆様に支えられ、本日を迎えることができました。キムチソムリエが厳選した素材と独自の製法でお届けする「サランチェ」の味を、より多くの方に楽しんでいただける機会となれば幸いです。
【イベント詳細】
イベント名：開店1周年記念 大感謝祭セール
開催期間：2026年4月21日（火）20時00分～2026年5月28日（木）01時59分
販売場所：楽天市場「キムチソムリエのいるお店 サランチェ」
ショップURL：https://www.rakuten.co.jp/saranche-d1b/
1. 1周年記念セットの販売
日頃の人気商品を詰め合わせた、今だけの特別な記念セット（数量限定）。サランチェをはじめての方にも、リピーターの方にもお楽しみいただけるよう心を込めてご用意しました。
【商品概要】
商品名：海鮮スペシャルセット5種
商品内訳：帆立キムチ、えびキムチ、いかキムチ、つぶ貝キムチ、海鮮スンドゥブチゲセット
販売価格：5,900円（税込）
内容量：760ｇ
URL：https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/kaisensp5/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347971/images/bodyimage1】
2. 人気商品が特別価格に
当店人気のセットを、1周年記念の感謝の気持ちを込めて期間限定のお得な価格でご用意しました。
【商品概要】
商品名：メディアで注目の進化系キムチセット
商品内訳：カレーニンニクキムチ、梅干しキムチ、オリーブキムチ、干し鱈キムチ、つぶ貝キムチ
通常販売価格：4,500円（税込）
イベント販売価格：4,275円（税込）
内容量：680ｇ
URL：https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/mediaset/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347971/images/bodyimage2】
【商品概要】
商品名：人気キムチ3種
商品内訳：白菜キムチ、カクテキ、オイキムチ
通常販売価格：3,100円（税込）
イベント販売価格：2,945円（税込）
内容量：700ｇ
URL：https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/kimchiteiban3/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347971/images/bodyimage3】
4. 先着50名様限定！韓国雑貨プレゼント
イベント期間中にキムチソムリエ厳選セットをお買い上げいただいた先着50名様に、韓国雑貨をプレゼント♪韓国で直接仕入れた人気の韓国雑貨です。
■キムチソムリエからのメッセージ
「サランチェ」のキムチは、代々受け継がれてきた伝統製法と素材の持つ自然な旨味を最大限に引き出すことにこだわっております。おすすめの摂取量は1日60g。毎日の食卓に、少しの贅沢と健康的な彩りを添えるお手伝いができれば嬉しいです。これからも、皆様の食卓が笑顔になる、そして喜んでいただける味と品質を追求してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347971/images/bodyimage4】
【楽天ランキング受賞商品】
・「牡蠣キムチ」楽天ランキング1位6冠受賞
URL：https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/kakikimchi/
・「白菜キムチ一本漬け」楽天ランキング1位3冠受賞
URL：https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/kimchiipponduke/
・「進化系キムチセット」楽天ランキング1位3冠受賞
URL：https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/mediaset/
・「人気キムチ3種」楽天ランキング2位受賞
URL：https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/kimchiteiban3/
・「韓国おかずとチゲの6種セット」楽天ランキング2位受賞
URL：https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/kankokugourmetset/
・「コチュジャン付きビビンバセット」楽天ランキング2位受賞
URL：https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/bibimbapset/
・「チゲ2種食べ比べセット」楽天ランキング2位受賞
URL：https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/jjigaeset/
・「アレルギー対応キムチ ハナキムチ」楽天ランキング3位受賞
URL：https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/hanakimchi/
※イベントの詳細や最新情報は、楽天公式ショップページにて随時更新しております。ぜひこの機会にアクセスしてください。
【会社概要】
社名：株式会社第一物産
本社所在地：東京都台東区東上野2-10-12 オクヤビル４階
代表取締役：姜 恵蘭
設立： 1978年（1960年創業）
主な事業：
・キムチ、ナムル類、調味料・タレ類、冷凍食品を中心とした製品の製造販売
・PB 製品の開発販売および韓国唐辛子、香辛料をはじめとする韓国食材の輸入販売
・百貨店、およびスーパーでの催事の企画運営
・自社工場での手仕込み製造
・コミュニティ「恵蘭ヘラン’s Kitchen」の企画運営
・キムチ・韓国料理教室・イベントの運営
・オンラインショップの運営
【直営店：上野本店】
住所：東京都台東区東上野2-15-5
※常時20種類以上のキムチを販売しております。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347971/images/bodyimage5】
配信元企業：株式会社第一物産
この度、皆様への感謝を込めて、期間限定の「1周年記念イベント」を開催いたします。当店自慢のキムチをはじめ、特別なセットや新商品をご用意いたしました。
■ 1周年記念イベント開催中
開店から1年、多くの皆様に支えられ、本日を迎えることができました。キムチソムリエが厳選した素材と独自の製法でお届けする「サランチェ」の味を、より多くの方に楽しんでいただける機会となれば幸いです。
【イベント詳細】
イベント名：開店1周年記念 大感謝祭セール
開催期間：2026年4月21日（火）20時00分～2026年5月28日（木）01時59分
販売場所：楽天市場「キムチソムリエのいるお店 サランチェ」
ショップURL：https://www.rakuten.co.jp/saranche-d1b/
1. 1周年記念セットの販売
日頃の人気商品を詰め合わせた、今だけの特別な記念セット（数量限定）。サランチェをはじめての方にも、リピーターの方にもお楽しみいただけるよう心を込めてご用意しました。
【商品概要】
商品名：海鮮スペシャルセット5種
商品内訳：帆立キムチ、えびキムチ、いかキムチ、つぶ貝キムチ、海鮮スンドゥブチゲセット
販売価格：5,900円（税込）
内容量：760ｇ
URL：https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/kaisensp5/
2. 人気商品が特別価格に
当店人気のセットを、1周年記念の感謝の気持ちを込めて期間限定のお得な価格でご用意しました。
【商品概要】
商品名：メディアで注目の進化系キムチセット
商品内訳：カレーニンニクキムチ、梅干しキムチ、オリーブキムチ、干し鱈キムチ、つぶ貝キムチ
通常販売価格：4,500円（税込）
イベント販売価格：4,275円（税込）
内容量：680ｇ
URL：https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/mediaset/
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【商品概要】
商品名：人気キムチ3種
商品内訳：白菜キムチ、カクテキ、オイキムチ
通常販売価格：3,100円（税込）
イベント販売価格：2,945円（税込）
内容量：700ｇ
URL：https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/kimchiteiban3/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347971/images/bodyimage3】
4. 先着50名様限定！韓国雑貨プレゼント
イベント期間中にキムチソムリエ厳選セットをお買い上げいただいた先着50名様に、韓国雑貨をプレゼント♪韓国で直接仕入れた人気の韓国雑貨です。
■キムチソムリエからのメッセージ
「サランチェ」のキムチは、代々受け継がれてきた伝統製法と素材の持つ自然な旨味を最大限に引き出すことにこだわっております。おすすめの摂取量は1日60g。毎日の食卓に、少しの贅沢と健康的な彩りを添えるお手伝いができれば嬉しいです。これからも、皆様の食卓が笑顔になる、そして喜んでいただける味と品質を追求してまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347971/images/bodyimage4】
【楽天ランキング受賞商品】
・「牡蠣キムチ」楽天ランキング1位6冠受賞
URL：https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/kakikimchi/
・「白菜キムチ一本漬け」楽天ランキング1位3冠受賞
URL：https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/kimchiipponduke/
・「進化系キムチセット」楽天ランキング1位3冠受賞
URL：https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/mediaset/
・「人気キムチ3種」楽天ランキング2位受賞
URL：https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/kimchiteiban3/
・「韓国おかずとチゲの6種セット」楽天ランキング2位受賞
URL：https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/kankokugourmetset/
・「コチュジャン付きビビンバセット」楽天ランキング2位受賞
URL：https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/bibimbapset/
・「チゲ2種食べ比べセット」楽天ランキング2位受賞
URL：https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/jjigaeset/
・「アレルギー対応キムチ ハナキムチ」楽天ランキング3位受賞
URL：https://item.rakuten.co.jp/saranche-d1b/hanakimchi/
※イベントの詳細や最新情報は、楽天公式ショップページにて随時更新しております。ぜひこの機会にアクセスしてください。
【会社概要】
社名：株式会社第一物産
本社所在地：東京都台東区東上野2-10-12 オクヤビル４階
代表取締役：姜 恵蘭
設立： 1978年（1960年創業）
主な事業：
・キムチ、ナムル類、調味料・タレ類、冷凍食品を中心とした製品の製造販売
・PB 製品の開発販売および韓国唐辛子、香辛料をはじめとする韓国食材の輸入販売
・百貨店、およびスーパーでの催事の企画運営
・自社工場での手仕込み製造
・コミュニティ「恵蘭ヘラン’s Kitchen」の企画運営
・キムチ・韓国料理教室・イベントの運営
・オンラインショップの運営
【直営店：上野本店】
住所：東京都台東区東上野2-15-5
※常時20種類以上のキムチを販売しております。
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配信元企業：株式会社第一物産
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