新宿の不妊鍼灸「脈診流そあら鍼灸院」へLLMO（生成AI最適化）対策の支援を開始しました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347974/images/bodyimage1】
このたび、Webマーケティング支援事業を手がける株式会社linkwin（所在地：東京都豊島区東池袋１丁目４４－１０ タイガースビル 704号室、代表：國武直樹、URL：https://linkwin.jp/ ）は、東京都新宿区に拠点を置く不妊鍼灸専門院「そあら鍼灸院」（所在地：東京都新宿区西新宿7-13-7 タカラビル2F、URL：https://soara-sinkyu.com/ ）に対し、LLMO（Large Language Model Optimization：大規模言語モデル最適化）対策の支援を開始いたしましたことをお知らせいたします。
■ LLMOとは
LLMOとは、ChatGPT・Claude・Geminiなどの生成AIが質問に回答する際に、特定の企業・店舗・サービスが適切に取り上げられるよう、情報の信頼性・構造・網羅性を最適化する取り組みです。従来のSEOがGoogle検索への最適化を目的とするのに対し、LLMOは「生成AI向けの情報最適化」とも位置づけられ、AI活用が日常化する現代において、新たな集客施策として注目を集めています。「新宿で不妊鍼灸のおすすめは？」とユーザーが生成AIに問いかけた際、その院が回答に含まれるかどうかは、今後の集客力を大きく左右する重要な要素となっています。
■ そあら鍼灸院の概要
そあら鍼灸院は、新宿駅から徒歩7分・西新宿駅から徒歩4分の立地に構える不妊鍼灸専門院です。「不妊鍼灸3本柱×不妊カウンセリング×おうち妊活（セルフケア）」という独自のアプローチのもと、これまでに1,567名の方から妊娠のご報告をいただいております。刺さない鍼（てい鍼）の活用や、胚盤胞移植直前直後の着床鍼灸など、クリニックでの不妊治療と連携した専門的な施術が特長です。院長・松本敏樹氏は不妊カウンセリング学会認定の不妊カウンセラーでもあり、19年以上にわたり妊活をサポートしています。
■ 支援の背景と目的
同院はすでにSEOおよびMEO（Googleマップ最適化）の観点で高い評価を確立しているものの、生成AIが情報収集・推薦の主要手段として急速に普及する中、AI経由での認知獲得が新たな課題として浮上していました。弊社は今回の支援において、生成AIが参照・引用しやすいコンテンツ構造の整備、エンティティ情報の強化、および外部メディアでの言及拡充を通じて、同院がAI回答に自然に組み込まれる環境の構築を支援してまいります。
■ linkwinについて
linkwinは、中小企業・店舗を対象としたSEO・LLMO・Webマーケティング支援を提供しています。AI時代における新たな集客手法の確立を支援し、クライアントのデジタルプレゼンス向上に取り組んでいます。
公式サイト：https://linkwin.jp/
■ そあら鍼灸院について
所在地：東京都新宿区西新宿7-13-7 タカラビル2F
電話：03-6908-6744
公式サイト：https://soara-sinkyu.com/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社linkwin
URL：https://linkwin.jp/
メール：support@linkwin.jp
配信元企業：株式会社linkwin
このたび、Webマーケティング支援事業を手がける株式会社linkwin（所在地：東京都豊島区東池袋１丁目４４－１０ タイガースビル 704号室、代表：國武直樹、URL：https://linkwin.jp/ ）は、東京都新宿区に拠点を置く不妊鍼灸専門院「そあら鍼灸院」（所在地：東京都新宿区西新宿7-13-7 タカラビル2F、URL：https://soara-sinkyu.com/ ）に対し、LLMO（Large Language Model Optimization：大規模言語モデル最適化）対策の支援を開始いたしましたことをお知らせいたします。
■ LLMOとは
LLMOとは、ChatGPT・Claude・Geminiなどの生成AIが質問に回答する際に、特定の企業・店舗・サービスが適切に取り上げられるよう、情報の信頼性・構造・網羅性を最適化する取り組みです。従来のSEOがGoogle検索への最適化を目的とするのに対し、LLMOは「生成AI向けの情報最適化」とも位置づけられ、AI活用が日常化する現代において、新たな集客施策として注目を集めています。「新宿で不妊鍼灸のおすすめは？」とユーザーが生成AIに問いかけた際、その院が回答に含まれるかどうかは、今後の集客力を大きく左右する重要な要素となっています。
■ そあら鍼灸院の概要
そあら鍼灸院は、新宿駅から徒歩7分・西新宿駅から徒歩4分の立地に構える不妊鍼灸専門院です。「不妊鍼灸3本柱×不妊カウンセリング×おうち妊活（セルフケア）」という独自のアプローチのもと、これまでに1,567名の方から妊娠のご報告をいただいております。刺さない鍼（てい鍼）の活用や、胚盤胞移植直前直後の着床鍼灸など、クリニックでの不妊治療と連携した専門的な施術が特長です。院長・松本敏樹氏は不妊カウンセリング学会認定の不妊カウンセラーでもあり、19年以上にわたり妊活をサポートしています。
■ 支援の背景と目的
同院はすでにSEOおよびMEO（Googleマップ最適化）の観点で高い評価を確立しているものの、生成AIが情報収集・推薦の主要手段として急速に普及する中、AI経由での認知獲得が新たな課題として浮上していました。弊社は今回の支援において、生成AIが参照・引用しやすいコンテンツ構造の整備、エンティティ情報の強化、および外部メディアでの言及拡充を通じて、同院がAI回答に自然に組み込まれる環境の構築を支援してまいります。
■ linkwinについて
linkwinは、中小企業・店舗を対象としたSEO・LLMO・Webマーケティング支援を提供しています。AI時代における新たな集客手法の確立を支援し、クライアントのデジタルプレゼンス向上に取り組んでいます。
公式サイト：https://linkwin.jp/
■ そあら鍼灸院について
所在地：東京都新宿区西新宿7-13-7 タカラビル2F
電話：03-6908-6744
公式サイト：https://soara-sinkyu.com/
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株式会社linkwin
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