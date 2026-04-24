Bluetooth対応LED電球市場の需要、シェア、動向、成長、機会およびインサイト分析（2026年～2036年）
Survey Reports LLCは2026年4月に、Bluetooth対応LED電球市場に関する調査レポートを発行したと発表した。本レポートは、エンドユーザー別（産業、商業、住宅）、電球タイプ別（標準A19／A60、リフレクター（BR／PAR）、キャンドル型および装飾用、その他）、ワット数別（9W未満、9W～14W、14W超）、接続プロトコル別（Bluetooth Classic、Bluetooth Low Energy（BLE）、Bluetooth Mesh）、流通チャネル別（オンライン小売、オフライン小売、専門／OEMインストーラー）に市場を細分化し、2025年～2035年における世界市場の分析、動向、機会および予測を提示するものであり、Bluetooth対応LED電球市場の将来予測評価を提供する。本レポートはまた、成長要因、市場機会、課題および脅威を含む複数の主要な市場ダイナミクスを強調している。
Bluetooth対応LED電球市場の概要
Bluetooth対応LED電球は、省エネルギー性の高いLED技術とBluetoothによる無線接続を組み合わせたスマート照明デバイスである。これらの電球は専用のモバイルアプリを使用してスマートフォンやタブレットから直接制御でき、追加のハブなしで明るさ、色、スケジュールの調整が可能である。家庭、オフィス、ホスピタリティ分野で広く利用されており、利便性および雰囲気のカスタマイズを実現する。多くのBluetooth対応LED電球は、音楽同期、タイマー機能、複数の照明のグループ制御といった機能にも対応している。設置が容易で標準ソケットと互換性があるため、日常的に利用しやすい。スマートホームエコシステムの一部として、省エネルギー性、ユーザー快適性、そして現代的な照明体験の向上に寄与する。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、Bluetooth対応LED電球市場の規模は2025年に27億米ドルであった。また、2036年末までに市場規模は98億米ドルに達すると予測されている。さらに、2026年から2036年の予測期間において、同市場は約12.7%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038438
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347972/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる定性的なBluetooth対応LED電球市場分析によれば、テクノロジーを活用した照明の拡大、省エネルギー照明への需要の高まり、スマートホームおよびIoT技術の普及拡大、ならびにエネルギー効率が高くコスト効率に優れた照明への需要増加を背景に、市場規模は拡大すると見込まれる。本市場における主要企業には、Philips Lighting、General Electric、Osram Licht AG、Acuity Brands Lighting、Eaton Corporation、Cree, Inc.、LIFX、Feit Electric、TCP International Holdings Ltd.、Leviton Manufacturing Co., Inc.、Havells India Ltd.、Syska LED Lights Pvt. Ltd.、Wipro Consumer Lighting、Yeelight、IKEAが含まれる。
当社のBluetooth対応LED電球市場調査レポートは、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5つの地域および各国に関する詳細な分析も含んでいる。また、日本の顧客の特定のニーズに対応した詳細な分析も提供している。
目次
● Bluetooth対応LED電球市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2036年までの世界Bluetooth対応LED電球市場（北米、欧州、アジア太平洋、中南米）における需要および機会分析（日本を含む各国別）
Bluetooth対応LED電球市場の概要
Bluetooth対応LED電球は、省エネルギー性の高いLED技術とBluetoothによる無線接続を組み合わせたスマート照明デバイスである。これらの電球は専用のモバイルアプリを使用してスマートフォンやタブレットから直接制御でき、追加のハブなしで明るさ、色、スケジュールの調整が可能である。家庭、オフィス、ホスピタリティ分野で広く利用されており、利便性および雰囲気のカスタマイズを実現する。多くのBluetooth対応LED電球は、音楽同期、タイマー機能、複数の照明のグループ制御といった機能にも対応している。設置が容易で標準ソケットと互換性があるため、日常的に利用しやすい。スマートホームエコシステムの一部として、省エネルギー性、ユーザー快適性、そして現代的な照明体験の向上に寄与する。
Surveyreportsの専門家による分析によれば、Bluetooth対応LED電球市場の規模は2025年に27億米ドルであった。また、2036年末までに市場規模は98億米ドルに達すると予測されている。さらに、2026年から2036年の予測期間において、同市場は約12.7%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
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Surveyreportsのアナリストによる定性的なBluetooth対応LED電球市場分析によれば、テクノロジーを活用した照明の拡大、省エネルギー照明への需要の高まり、スマートホームおよびIoT技術の普及拡大、ならびにエネルギー効率が高くコスト効率に優れた照明への需要増加を背景に、市場規模は拡大すると見込まれる。本市場における主要企業には、Philips Lighting、General Electric、Osram Licht AG、Acuity Brands Lighting、Eaton Corporation、Cree, Inc.、LIFX、Feit Electric、TCP International Holdings Ltd.、Leviton Manufacturing Co., Inc.、Havells India Ltd.、Syska LED Lights Pvt. Ltd.、Wipro Consumer Lighting、Yeelight、IKEAが含まれる。
当社のBluetooth対応LED電球市場調査レポートは、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5つの地域および各国に関する詳細な分析も含んでいる。また、日本の顧客の特定のニーズに対応した詳細な分析も提供している。
目次
● Bluetooth対応LED電球市場の規模、成長分析、および各国における主要市場プレイヤーの評価
● 2036年までの世界Bluetooth対応LED電球市場（北米、欧州、アジア太平洋、中南米）における需要および機会分析（日本を含む各国別）