スプレーボトル等の資材支援プログラム開始
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スプレーボトル等の資材支援プログラム開始
ナフサ不足の影響を受ける国内生産者・事業者向けに
HDPE製スプレーボトル等の資材支援プログラムを2026年4月15日より開始
株式会社OTOGINO（本社：大分県日田市、代表取締役：鬼武公洋、以下「当社」）は、2026年春より顕在化しているナフサ供給の制約および石油化学製品の国内需給逼迫を受け、資材調達に困難を抱える国内の生産者・中小事業者を支援することを目的に、自社で在庫する300ml HDPE製スプレーボトルおよび関連資材を、当社EC「おとぎの国」にて特別価格で提供する取り組みを、2026年4月15日（水）より2026年5月30日（土）まで実施します。
■ 背景2026年春以降、中東情勢を背景とするナフサ供給の不安定化により、ポリエチレン・ポリプロピレン等の汎用樹脂製品の国内需給が逼迫しており、ナフサ関連製品のサプライチェーンは国内製造業全体の約3割に影響が及ぶとされています。特に、スプレーボトル等の樹脂成形容器は、中小の生産者・事業者において調達困難が顕在化しています。
■ 当社の取り組み当社は、自社運営のEC「おとぎの国」における容器資材事業を通じ、10年にわたる国内採用実績を有するHDPE製300mlスプレーボトルを、約400万個の即納在庫として保有しております。今般の資材供給の逼迫を踏まえ、この在庫の一部を国内生産者・事業者向けに特別価格で提供し、国内製造業の事業継続に資することを目的とする本取り組みを開始いたします。
【販売サイト】
https://www.rakuten.co.jp/otogino/contents/shizai/【提供商品例】
・300mlスプレーボトル 10本セット 2,500円 （1本250円）
・300mlスプレーボトル 100本セット 18,000円（1本180円）
・300ml 空ボトル 100本セット 14,700円（１本147円）
・ブランド品ハンドジェル6本セット 950円（1本158円）
*このほか、詰替用ボトル、ノズルコック、スプレーノズル（トリガータイプ）、パウチ等の資材を取り扱っています。【期間】
2026年4月15日（水）より5月30日（土）
【提供資材の特徴】
・HDPE（高密度ポリエチレン）製、内容量300ml ・次亜塩素酸水・アルコール対応、遮光タイプあり
・10年の国内採用実績、約400万個の即納在庫
【『資材商品』各店舗販売ページ】
●スプレーボトルプログラム公式ページ： https://www.otogino.co.jp/containers/
●楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/otogino/contents/shizai/
●アマゾン店 スプレーボトル300ml：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GPCDVCF6
●TEMU店 スプレーボトル 300ml : https://x.gd/pNNkC
配信元企業：株式会社OTOGINO
スプレーボトル等の資材支援プログラム開始
ナフサ不足の影響を受ける国内生産者・事業者向けに
HDPE製スプレーボトル等の資材支援プログラムを2026年4月15日より開始
株式会社OTOGINO（本社：大分県日田市、代表取締役：鬼武公洋、以下「当社」）は、2026年春より顕在化しているナフサ供給の制約および石油化学製品の国内需給逼迫を受け、資材調達に困難を抱える国内の生産者・中小事業者を支援することを目的に、自社で在庫する300ml HDPE製スプレーボトルおよび関連資材を、当社EC「おとぎの国」にて特別価格で提供する取り組みを、2026年4月15日（水）より2026年5月30日（土）まで実施します。
■ 背景2026年春以降、中東情勢を背景とするナフサ供給の不安定化により、ポリエチレン・ポリプロピレン等の汎用樹脂製品の国内需給が逼迫しており、ナフサ関連製品のサプライチェーンは国内製造業全体の約3割に影響が及ぶとされています。特に、スプレーボトル等の樹脂成形容器は、中小の生産者・事業者において調達困難が顕在化しています。
■ 当社の取り組み当社は、自社運営のEC「おとぎの国」における容器資材事業を通じ、10年にわたる国内採用実績を有するHDPE製300mlスプレーボトルを、約400万個の即納在庫として保有しております。今般の資材供給の逼迫を踏まえ、この在庫の一部を国内生産者・事業者向けに特別価格で提供し、国内製造業の事業継続に資することを目的とする本取り組みを開始いたします。
【販売サイト】
https://www.rakuten.co.jp/otogino/contents/shizai/【提供商品例】
・300mlスプレーボトル 10本セット 2,500円 （1本250円）
・300mlスプレーボトル 100本セット 18,000円（1本180円）
・300ml 空ボトル 100本セット 14,700円（１本147円）
・ブランド品ハンドジェル6本セット 950円（1本158円）
*このほか、詰替用ボトル、ノズルコック、スプレーノズル（トリガータイプ）、パウチ等の資材を取り扱っています。【期間】
2026年4月15日（水）より5月30日（土）
【提供資材の特徴】
・HDPE（高密度ポリエチレン）製、内容量300ml ・次亜塩素酸水・アルコール対応、遮光タイプあり
・10年の国内採用実績、約400万個の即納在庫
【『資材商品』各店舗販売ページ】
●スプレーボトルプログラム公式ページ： https://www.otogino.co.jp/containers/
●楽天市場店：https://www.rakuten.co.jp/otogino/contents/shizai/
●アマゾン店 スプレーボトル300ml：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GPCDVCF6
●TEMU店 スプレーボトル 300ml : https://x.gd/pNNkC
配信元企業：株式会社OTOGINO
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