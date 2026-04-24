メタデータ、RAGを“作って終わり”にしない「知識構築サービス」をInterop Tokyo / AI Native Expo 2026で展示
～PDF・マニュアル・FAQをAIが答えやすい知識へ構造化し、質問生成・模範回答生成・自動採点で育て続ける企業ナレッジ基盤へ ～展示発表第三弾
メタデータ株式会社（所在地：東京都文京区、代表取締役社長：野村直之）は、2026年6月10日（水）～12日（金）に幕張メッセで開催される「Interop Tokyo / AI Native Expo 2026」において、企業内に散在する文書・FAQ・業務マニュアルを生成AIが正確に活用できる形へ整える「知識構築サービス」を展示いたします。
■ 背景
生成AIの企業導入では、社内文書を検索対象に入れて回答を生成するRAG（Retrieval-Augmented Generation：検索拡張生成）が広く注目されています。しかし、実際の現場では、RAGを導入しただけでは十分な回答精度が得られないケースが少なくありません。
その主な原因は、LLMそのものの性能不足だけではありません。参照させる社内文書の粒度、構造、表現、重複、抜け漏れ、表形式データの扱い、アクセス権、評価基準などが整っていないことが、回答精度を大きく左右します。
たとえば、社内規程やマニュアルがPDFのまま大量に保存されている場合、どの段落をどの単位で検索対象にするか、見出しや条件分岐をどう扱うか、例外規定や注意事項をどう反映するかによって、RAGの回答品質は大きく変わります。
メタデータは、RAGを単なる文書検索の仕組みではなく、企業ナレッジを継続的に整備し、評価し、改善し続けるための基盤として捉えています。今回展示する「知識構築サービス」は、既存のPDF、Word、PowerPoint、FAQ、社内Wiki、表形式データなどを、生成AIが参照しやすい知識構造へ変換し、ChatBrid上で高精度に活用できるようにするものです。
RAG導入後に発生しがちな課題
多くの企業では、RAG導入後に次のような課題が発生します。
● 文書を入れたのに、期待した回答が返ってこない
● 正しい文書はあるのに、検索で上位に出てこない
● 長いPDFやマニュアルのどの部分が根拠になったのか分かりにくい
● FAQの表現と利用者の質問表現が異なり、うまくヒットしない
● 改善前後で回答精度が上がったかどうかを定量評価できない
● データセットが増えるほど、検索結果が混在して精度が低下する
● 担当者ごとにRAGの改善ノウハウが属人化する
これらの課題を解決するには、単に文書を投入するだけでは不十分です。企業内にある知識を、生成AIが理解・検索・回答しやすい形へ設計し直す必要があります。
■ 「知識構築サービス」の概要 ～知識構築の様々なフェーズで自動化率を向上
メタデータ社の「知識構築サービス」は、RAG用の知識ベースを構築するための一連の工程を支援します。
主な工程は以下の通りです。
1. 既存文書の収集・整理
2. PDF、Word、PowerPoint、FAQ、表形式データなどの解析
3. Markdown化・構造化
4. 見出し、本文、条件、例外、注意事項、補足説明の整理
5. ChatBrid向けの最適チャンク化
6. データセット単位での知識分類
7. 質問文セットの自動生成
8. 模範回答の自動生成
9. RAG回答の自動採点
10. 減点理由・改善ポイントの可視化
11. 知識更新後の再評価
これにより、RAGの導入を「文書を入れる作業」から、「企業ナレッジをAI活用に適した資産へ変換する取り組み」へ進化させます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347975/images/bodyimage1】
RAGを“作って終わり”にしない、知識構築・評価・改善サイクル
メタデータ株式会社（所在地：東京都文京区、代表取締役社長：野村直之）は、2026年6月10日（水）～12日（金）に幕張メッセで開催される「Interop Tokyo / AI Native Expo 2026」において、企業内に散在する文書・FAQ・業務マニュアルを生成AIが正確に活用できる形へ整える「知識構築サービス」を展示いたします。
■ 背景
生成AIの企業導入では、社内文書を検索対象に入れて回答を生成するRAG（Retrieval-Augmented Generation：検索拡張生成）が広く注目されています。しかし、実際の現場では、RAGを導入しただけでは十分な回答精度が得られないケースが少なくありません。
その主な原因は、LLMそのものの性能不足だけではありません。参照させる社内文書の粒度、構造、表現、重複、抜け漏れ、表形式データの扱い、アクセス権、評価基準などが整っていないことが、回答精度を大きく左右します。
たとえば、社内規程やマニュアルがPDFのまま大量に保存されている場合、どの段落をどの単位で検索対象にするか、見出しや条件分岐をどう扱うか、例外規定や注意事項をどう反映するかによって、RAGの回答品質は大きく変わります。
メタデータは、RAGを単なる文書検索の仕組みではなく、企業ナレッジを継続的に整備し、評価し、改善し続けるための基盤として捉えています。今回展示する「知識構築サービス」は、既存のPDF、Word、PowerPoint、FAQ、社内Wiki、表形式データなどを、生成AIが参照しやすい知識構造へ変換し、ChatBrid上で高精度に活用できるようにするものです。
RAG導入後に発生しがちな課題
多くの企業では、RAG導入後に次のような課題が発生します。
● 文書を入れたのに、期待した回答が返ってこない
● 正しい文書はあるのに、検索で上位に出てこない
● 長いPDFやマニュアルのどの部分が根拠になったのか分かりにくい
● FAQの表現と利用者の質問表現が異なり、うまくヒットしない
● 改善前後で回答精度が上がったかどうかを定量評価できない
● データセットが増えるほど、検索結果が混在して精度が低下する
● 担当者ごとにRAGの改善ノウハウが属人化する
これらの課題を解決するには、単に文書を投入するだけでは不十分です。企業内にある知識を、生成AIが理解・検索・回答しやすい形へ設計し直す必要があります。
■ 「知識構築サービス」の概要 ～知識構築の様々なフェーズで自動化率を向上
メタデータ社の「知識構築サービス」は、RAG用の知識ベースを構築するための一連の工程を支援します。
主な工程は以下の通りです。
1. 既存文書の収集・整理
2. PDF、Word、PowerPoint、FAQ、表形式データなどの解析
3. Markdown化・構造化
4. 見出し、本文、条件、例外、注意事項、補足説明の整理
5. ChatBrid向けの最適チャンク化
6. データセット単位での知識分類
7. 質問文セットの自動生成
8. 模範回答の自動生成
9. RAG回答の自動採点
10. 減点理由・改善ポイントの可視化
11. 知識更新後の再評価
これにより、RAGの導入を「文書を入れる作業」から、「企業ナレッジをAI活用に適した資産へ変換する取り組み」へ進化させます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/347975/images/bodyimage1】
RAGを“作って終わり”にしない、知識構築・評価・改善サイクル